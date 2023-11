–Las elecciones del 22 de octubre confirmaron algo que ya se había dado en las PASO, que fue su contundente triunfo en la ciudad. ¿A qué atribuye el acompañamiento de los vecinos?

Creo que, si bien toda lectura política es compleja, no tiene una sola dirección, básicamente creo que todo el distrito de Lobería apostó a la continuidad de una gestión que empezó en 2015 y que ha dado muchas satisfacciones y mejorado la calidad de vida de los loberenses.

–Bueno, usted forma parte de la gestión de (Juan José) Fioramonti, pero imagino que este gobierno que va a encabezar a partir del mes de diciembre va a tener su propia impronta. ¿Cuáles serán las bases centrales de su gestión?

Sí, la primera visión es de continuidad. Obviamente, cada gestión tiene su impronta. Nosotros apostamos a tres ejes. El primero es calidad de vida. También, una Lobería innovadora y de oportunidades. Y por otra parte, ser amigables con el ambiente. Queremos ser uno de los mejores distritos en cuanto al ambiente respecta y esto no solamente implica el tratamiento de residuos, sino toda la cuestión de la producción agropecuaria, y entendiendo que una Lobería sostenible, como decimos nosotros, va a hacer que mejore no solamente la calidad de vida, sino también las oportunidades de todos.

–¿Cómo imagina los próximos cuatro años de gestión, trabajando en contacto con el gobierno bonaerense?

Mirá, creo que vamos a tener un diálogo fructífero con el gobernador. Tenemos, como todos los argentinos, alguna incertidumbre en cuanto a lo que va a pasar a nivel nacional. Está claro que no apoyo a ninguno de los dos candidatos a presidente; comparto la postura de la Unión Cí­vica Radical (UCR). Voy a votar afirmativamente, pero respeto las dos posibilidades y no me gusta ninguna. Pero, bueno, esta es la democracia y ahora, el 19 de noviembre, veremos quién va a ser nuestro futuro presidente. Eso va a determinar mucho, creo, en la relación con la Provincia y con el municipio, depende de quién sea el que gane.

–¿Qué piensa este de un sector del radicalismo, por ejemplo Federico Storani, María Luisa Storani, que ya han dicho que no van a votar a Javier Milei pero sí a Sergio Massa?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Los respeto. Creo que es a nivel personal. Por eso dije: yo voy a votar afirmativamente. Por respeto a mi partido y a los vecinos, respeto la postura del partido que habla de no expresarse para un lado o para el otro. Y entonces en eso estoy. Pero yo voy a votar afirmativamente. Creo que hay que defender las instituciones y la democracia, y no me gusta ninguno de los dos candidatos, pero voy a respetar a quien sea electo presidente, porque va a ser el presidente de todos los argentinos durante cuatro años.

–El 2024 va a ser un año difícil para la gestión en términos generales, tanto local como provincial y nacional. Pero ¿es lo mismo si llega a ser presidente Javier Milei que Sergio Massa, para usted que va a gobernar el distrito?

Entiendo que seguramente, para la provincia de Buenos Aires (y los municipios tenemos mucha dependencia de la Provincia), en principio sería más difícil la relación entre el presidente y el gobernador. Pero, la verdad, no sabemos cómo va a ser la dinámica de uno y otro. Quizás Massa esté con mejor diálogo con el gobernador, o no, por cuestiones internas; no puedo aventurarme. Sí comparto lo que me dijiste: vamos a tener los primeros meses de gestión, un primer semestre o un primer año muy difícil, y para eso estamos preparados, sobre todo desde el punto de vista económico y social, con la esperanza de que el país mejore, pero con la convicción de que los primeros meses van a ser difíciles.

–Volviendo al ámbito local, ¿ya comenzó la transición con el actual gobierno? Si bien, como dije anteriormente, usted forma parte de esta gestión, ¿ya ha definido quiénes integrarán su gabinete? ¿Cómo marcha esto?

Estoy en ese trabajo. Ayer empecé a confirmar para que se empiece a hacer la transición. La transición es súper ordenada. En algunos casos queda el mismo funcionario en el mismo lugar y en otros no, pero de una manera totalmente civilizada, ordenada, prudente. Así que estamos trabajando en eso silenciosamente, para no molestar al vecino ni a la gestión del gobierno actual, ya que es muy importante que nuestro intendente gobierna hasta el hasta el momento del traspaso del mandato.

–¿Y cómo calificaría estos años de gestión de Fioramonti al frente del municipio?

Mirá, Juan José Fioramonti ha sido el mejor intendente de la democracia. No caben dudas. Ha sido el mejor intendente y creo que la gestión ha sido de las mejores. Lo dije toda la campaña; no me voy a cansar de decirlo. En ocho años del gobierno pasaron dos años de pandemia y en la Argentina solamente 26 meses, dos años si querés ser generoso, de bonanza económica; todo el resto de restricción económica. Y a pesar de eso fuimos una gestión que en ocho años hicimos récord de pavimento, se construyeron viviendas, se cambió la fisonomía de Lobería, de San Manuel, de Arenas Verdes. Mejoras en todos lados. Se terminaron las cloacas en San Manuel, se terminaron obras que hacía años o décadas que estaban paradas. Creo que fue una muy, muy buena gestión, que va a ser muy difícil (igualar). Está muy alta la vara. Pero estamos trabajando. Se incorporó la universidad, que es fundamental. Vamos a trabajar para tratar de que Lobería siga creciendo.

–Pensando justamente en los nuevos desafíos, imagino que la educación es un eje central, transversal, para la sociedad. ¿Cómo avizora el vínculo entre la universidad y la gestión? ¿Cómo van a trabajar en conjunto?

Mirá, el vínculo es muy bueno y va a seguir siéndolo. Para nosotros la universidad es una política central. Pero la educación es una política central. Así que también vamos a poner foco y trabajar con la Provincia. Si bien los aspectos pedagógicos no están en manos del municipio, sí hay muchas cosas que puede hacer el municipio para colaborar y que el estudiante y el alumno estén con las mejores condiciones para poder aprender y desarrollarse. Entonces, vamos a trabajar con todos los niveles de la educación para tratar de que el loberense que quiera, que pueda, que aspire, desde el jardín hasta la universidad, tenga un acompañamiento que le permita tener buenos resultados. Y entiendo que la educación no es solamente la instrucción, sino que es la formación integral de la persona.

–Pablo, ya estamos en noviembre, increíblemente. Pasó rápido el año. Me gustaría que les deje un mensaje, ya sobre este final de año, a los vecinos de Lobería, pensando también en que a partir del 10 de diciembre va a ser el próximo intendente de la ciudad.

El primer mensaje es de agradecimiento por todo el apoyo demostrado. La verdad es que no alcanzan las palabras para agradecer. Ser intendente es el honor más grande que puede tener un vecino. Y después, que apostemos a tener una Lobería constructiva, amigable y con mucha paz social. Que creo que es lo más importante en momentos difíciles como los que vienen. Con tolerancia. No vamos a ganar nada con la crispación. Yo creo que la política es diálogo y consenso. No niego que exista conflicto, pero el conflicto tiene que ser la oportunidad para comenzar con el diálogo. Así que apuesto a eso y a que haya paz en Lobería.