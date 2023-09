Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230907 Carlos Bevilacqua

–Intendente, en principio me gustaría consultarle por las últimas medidas realizadas por el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, para hacerle frente a la devaluación, al aumento de precios. En las últimas horas dijo que, de ser presidente, intentará eliminar el impuesto a las ganancias. ¿Qué balance hace de estas medidas?

En primer lugar, hay un contexto muy complicado para lo que es la actividad privada y para la pública también, teniendo en cuenta que nosotros tenemos presupuestos del año pasado y tenemos que manejarnos con esos valores durante todo el año. Así que esos valores tienen que hacer frente a todos los bienes y servicios que tenemos que contratar. Realmente se hace muy difícil. Pero también sabemos que es muy difícil la situación de cada uno, en este caso, de los agentes municipales, que van perdiendo poder adquisitivo. Me parece que la medida que lanza el ministro Massa, de alguna manera, trata de amortiguar ese impacto sobre los asalariados. Y en el caso particular del municipio, obviamente, estamos esperando ese fondo que, por lo menos, ha trascendido de la Provincia para los municipios, para que nos permita poder hacer frente a ello.

–Claro, es el fondo que (Axel) Kicillof anunció que creará para asistir a los municipios que no puedan abonar la suma fija, pero también anunció que será de carácter “reintegrable”, lo que hizo abrir el paraguas a muchos municipios.

Y, sí. En primer lugar, lógicamente que nosotros no tenemos presupuestados esos gastos. No está dentro de lo previsto cuando uno arma el presupuesto del año anterior, que es el mes de septiembre del año 2022 para el 2023. Por eso, al ser un gasto extraordinario, lógicamente necesitamos ese tipo de acompañamiento por parte de la Provincia. Y, bueno, esperando que ese fondo que va a girar la Provincia, en caso de ser reintegrable, tenga la particularidad de ser accesible para los municipios, en cuanto al tiempo.

Así que nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo, porque siempre decimos que los recursos humanos son lo más importante que tiene la Municipalidad, no solamente desde el punto de vista económico (en este caso hablamos de la parte económica), sino también del equipamiento, del contexto donde están trabajando. Es decir, todo lo que sume para que los agentes municipales puedan estar mejor y puedan brindar el servicio, este municipio va a estar acompañando esas medidas.

–Pensando ya en el plano electoral, y a nivel local, ¿comenzó la campaña? ¿Están reestructurando? ¿Cómo va a ser esta campaña? ¿Bajo cuáles ejes? ¿Cómo avanza de acá a octubre?

La verdad que nosotros estamos muy confiados, porque vos sabés que Acción por Villarino es una boleta corta, una boleta local, y realmente la gente que nos va a votar nos va a votar porque está con su voluntad plena, su conciencia de que va a buscar esa boleta corta, y nos avala el hecho del trabajo realizado durante ocho años, todo lo que hicimos. Pero, particularmente, no es casualidad que Acción por Villarino haya sido la lista más votada. Nosotros hemos estado casi en el 31%, seguidos del candidato de Milei con un 19,60, y la que ganó en la interna de Juntos con el 19. Una diferencia importante, que me parece que tiene que ver con el trabajo realizado, y también con un proyecto local. Yo digo que nosotros, al competir localmente (porque no tenemos una lista larga con la que competimos a nivel provincial y nacional), vamos con la propuesta local. Y realmente estoy convencido de que es mucho mejor, porque hablamos de los problemas locales, hablamos de cómo los vamos a resolver, cómo lo vamos a hacer, dónde vamos a sacar los recursos, mientras que los que compiten con nosotros de listas nacionales, lo único de lo que hablan es de los candidatos nacionales. La gente que está en Villarino quiere saber cómo les resolvés los problemas que tiene todos los días, y eso lo resuelve el intendente. Porque el presidente, el gobernador, giran los recursos de ley que corresponden, a veces convenios de obra que son importantes, pero el que tiene que gestionarlo, tiene que ir a buscarlo, porque no viene automático, es un intendente que tenga esa capacidad. Y me parece que la gente reconoce en nosotros esa capacidad de acción, esa capacidad de resolución, de muchas obras que durante muchísimos años no se hacían, las transformaciones que no se hacían en el distrito. Y nosotros estamos muy confiados para estas elecciones de octubre, en que la gente nos va a dar su apoyo, como nos lo dio en el 2015 y en el 2019.

–Pensando en el vecinalismo, en Saavedra hizo una muy buena elección Matías Nebot, candidato a intendente también por el partido vecinalista local. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, él manifestó que tiene una relación fluida con usted, que hablan en forma cotidiana. ¿Qué análisis hace de este avance del vecinalismo en la región?

Vos sabés que es muy difícil nuestra situación, porque no tenemos recursos, no tenemos estructuras nacionales y provinciales, y realmente lo hacemos por convicción, por tratar de aportar algo nuevo a los distritos. Pero también sabés que nosotros hemos presentado proyectos de ley importantes en la Legislatura de la provincia, que lamentablemente no ha sido acompañados por las estructuras tradicionales, que a mi modo de ver son aportes a la calidad institucional, el mejoramiento. Por ejemplo, boleta única de papel, que se la pasa todo el mundo hablando pero nadie hace nada, es decir, es solamente discurso. Nosotros estamos convencidos de esas cosas. Estamos convencidos de la modificación de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que traería mayor fluidez a las gestiones del municipio y, por tanto, permitiría responder más rápidamente a las necesidades que tienen los vecinos. Es decir, son cosas concretas de mejoramiento, no de un tema abstracto de calidad institucional, si no que le impactan al vecino directamente.

Y me parece importante que haya dirigentes nuevos. En el caso de Matías, nosotros lo venimos acompañando, todos los que somos vecinalistas: el intendente de Chivilcoy, el intendente de Necochea, quien te habla, porque aportamos siempre a la figura de él como una persona, primero, joven; segundo, capaz;honesto, que es muy importante también, una cualidad que hoy la verdad que no abunda. Y me parece que un aire nuevo en Saavedra-Pigüé le va a hacer bien. Y para nosotros es muy importante que se vayan sumando otros distritos, otros intendentes de este perfil, que tengan que ver con los problemas locales, que salgan de la rosca nacional y provincial, que se la dejen a otro, porque realmente no le hace nada bien ni le suma nada al vecino de todos los días. Y lo que me parece que le suma es esta concepción vecinalista, esta concepción local de defender lo nuestro, es decir, de todos los días levantarme a ver cómo podemos estar mejor y brindarles algo mejor a los vecinos. De nada sirve que yo me la pase hablando de dirigentes nacionales y provinciales y no le solucione nada en concreto a la gente de Villarino, o de Saavedra, en el caso de Nebot. Así que lo celebro y realmente me pone muy contento.