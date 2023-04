Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230428 Alfredo Farías

–Intendente, recientemente ha firmado con el gobernador Axel Kicillof el convenio Municipios a la Obra para adherir a este programa tan importante a nivel local.

Sí, ayer estuvimos haciendo la firma del convenio junto con Héctor (Olivera). El monto para Tordillo son aproximadamente 26, 27 millones de pesos. Lo vamos a invertir en hacer un salón de usos múltiples (SUM) en el campo de deportes que ya hace un tiempo se inauguró, donde contamos con pista de atletismo, canchas de paddle, una cancha de tenis y ahora vamos a incorporarle un SUM.

MIRÁ TAMBIÉN General Rodríguez: García firmó el acta de inicio de obra para la Escuela Secundaria de Selectos de Gaona

–En este contexto económicamente delicado para la provincia ¿cuáles son los principales desafíos de su gestión municipal?

El principal desafío es mantener un presupuesto equilibrado, poder darles aumento a los trabajadores, que el salario de los trabajadores municipales vaya en paralelo a esta inflación descontrolada que estamos teniendo. Contamos con el apoyo del gobernador de la Provincia, así que agradecerle a Axel Kicillof por todo lo que hace por los distritos. Es el gobernador que más ha invertido en cada uno de los municipios. Nosotros tenemos dos obras provinciales: una es la Casa de la Provincia y otra es el centro de atención primaria de la salud (CAPS), que nos suma muchísimos metros al hospital municipal para brindar mejor calidad en la prestación de salud que tenemos en nuestro municipio. Así que muy agradecido con el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

–Así como con la Provincia trabajan codo a codo, ¿con Nación también ha habido un buen trabajo en conjunto?

Sí. Simplemente que por ahí en los distritos del interior los recursos nacionales son bastante menos o impactan mucho menos que en los distritos del conurbano. Para que tengas un ejemplo, con el Instituto de la Vivienda estamos llevando adelante 84 viviendas para Tordillo y con Nación, treinta viviendas. Por ahí el impacto mayor que tenemos en recursos viene de manos de la Provincia de Buenos Aires.

–Lo llevo ahora al panorama político electoral. ¿Cómo analiza la situación interna del Frente de Todos (FdT) a nivel nacional? Porque a nivel provincial pareciera que la cuestión ya está mucho más clarificada.

Yo creo que tenemos hombres y mujeres capaces de conducir el espacio. Estará en ellos ponerse de acuerdo y determinar si será un candidato único o si el FdT va a tener una oferta electoral de dos candidatos para las PASO. Escapa a las decisiones que podamos tener nosotros en nuestro municipio, pero entendemos que tenemos hombres y mujeres capaces de conducir la Argentina por muchos años más. Eso tendrá que verse con el espacio de (Sergio) Massa, con nuestra conductora Cristina, que se pongan de acuerdo y tengamos un candidato único o no.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Mi preferencia es que creo que tendríamos que tener un candidato único, pero tampoco estaría mal ir a una PASO nacional. Nunca hemos ido desde que existen; no sabría decirte cómo sería.

–¿Podría llegar a debilitar una interna al espacio? Muchos de los opositores a la PASO sostienen esto. ¿Usted qué piensa?

Yo creo que no. Si vos te fijás, la PASO que tuvo Cambiemos antes de la elección del 2015 lo fortaleció. Entendemos nosotros que por ahí nos vemos licuados. Cuando hay PASO en otros partidos y nosotros tenemos un candidato único, solamente se habla de esos candidatos. Como uno ya lo tiene ratificado para ir a la primera vuelta o a la elección general, mucho no está en la agenda pública. Entiendo que no debe ser malo ir a una PASO tampoco en nuestro espacio.

–Imagino que siguió el discurso de Cristina Fernández de Kirchner ayer en el Teatro Argentino de La Plata...

Estuve presente.

–¿Y qué lectura puede hacer de estas palabras de la vicepresidenta? ¿Dejó abierta la puerta para una posible candidatura o la cerró definitivamente?

Yo no creo que haya dejado la puerta abierta, no. Creo que aun más está hablando de acompañar y de sumar su experiencia. Habló muy claramente de lo que es la deuda externa, de cómo funciona la economía en nuestro país. Ella lo entiende creo que mejor que nadie. (Creo que los de la oposición también lo entienden, simplemente que no les conviene lo que deben hacer.) En un momento de su discurso llama a la unidad para que nos pongamos de acuerdo solamente en cómo debe ser la economía en los próximos años en nuestro país, qué decisiones tenemos que tomar respecto de tomar deuda externa, para qué se va a tomar. Creo que tiene la fortaleza, la entereza y la grandeza de ponerse a disposición del pueblo de nuestra querida Argentina para decir: “Bueno, yo brindo mi experiencia desde acá. Pongámonos de acuerdo en este tema.” Después en lo demás podemos tener diferencias, en lo que pensamos de la educación, en lo que pensamos respecto de muchas cuestiones, pero en lo que es economía, en lo que es la independencia económica, creo que está claro que todos los argentinos tenemos que tirar para el mismo lado. No podemos estar dependiendo de políticas que se vean interferidas por decisiones del Fondo Monetario Internacional. Sabemos que no nos dan resultado. Creo lo mismo. Estoy convencido de que no debemos tomar deuda por tomarla. Si me preguntás en lo personal, me gustaría que sea candidata a presidenta: creo que ha sido la mejor presidenta que hemos tenido, por lo menos desde que yo tengo uso de razón (tengo 45 años). Después, está en ella. No podemos pedirle lo que ella no esté dispuesta a hacer. Por su edad, ya ha dado todo, pero en lo personal me encantaría.

–Pero, quizás, por lo que dejó entrever ayer, esa posibilidad está un poco distante. ¿Usted qué piensa?

Yo creo que sí, que está distante. Lamentablemente, sí, creo eso. Esperemos que revierta su idea. Pero, por lo que dejó ver ayer, no sería candidata a presidenta.