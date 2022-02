Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Hernán Ralinqueo.

¿Cuáles son los principales ejes de trabajo en la agenda municipal de este año?

Tenemos un gran trabajo por delante, producto de todo un año de gestiones, de definiciones de proyectos y ya muchos están en marcha, se ven cristalizados. En materia vial tenemos en marcha el plan de conectividad de caminos y vías de acceso a localidades, y la verdad es que ya estamos con muy buena perspectiva avanzando en la obra de acceso Lebensohn, una de las obras más importantes de los últimos 30 años, un acceso que presentaba roturas del año 1998 y lo estamos logrando con un convenio con Vialidad nacional y provincial.

Estamos trabajando en el segundo tramo del acceso Lebensohn en la conectividad de la localidad de Del Valle, San Enrique, Mamaguita y Mosconi, así que de hecho se convierte en uno de los planes de conectividad de localidades más importante para 25 de Mayo.

En materia de Educación, este año estaremos inaugurando dos edificios importantísimos, el jardín 915 y la Escuela de Educación Especial N° 502, estamos con muchas obras de reparación, refacción de edificios educativos y estamos comenzando en este momento con la construcción de un edificio para el CEA, tenemos en proyecto dos jardines maternales para 25 de Mayo y el edificio para la escuela secundaria 8, así que es una importante inversión.

Luego por supuesto, vamos a continuar con el plan de obras 2025, que significa lograr mayor cantidad de inversión en la ciudad cabecera en materia de pavimento, asfalto, desagües pluviales, una intervención que va a cambiar totalmente la ciudad que es sobre el barrio Sandalio, donde se están haciendo todos los desagües pluviales, y vamos a hacer una estación de bombeo, que va a permitir sanear ese barrio definitivamente, integrarlo a la ciudad a través del programa de financiamiento de la SISA, secretaría que está dentro del ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Así también en materia de inversión en maquinaria vial, porque 25 de Mayo tiene muchísimos kilómetros de caminos rurales, hay una gran inversión que se ha hecho otros años y pensamos este año volver a aplicar inversión a través de crédito, de leasing, para fortalecer el sistema de trabajo en la red vial de caminos.

Tenemos varias aristas de trabajo, la perspectiva es muy buena y el acompañamiento de Nación y Provincia es fundamental para lograrlo.

¿Cómo está la situación epidemiológica en la ciudad? ¿Y cómo ha reaccionado el sistema sanitario?

Hay que destacar que la vacunación se ha convertido en algo central, para que en este momento no tengamos ningún tipo de restricciones más que el barbijo y el pedido de pase sanitario, con un elevado porcentaje de la población vacunada, ya ahora completando esquema con la tercera dosis.

Los contagios que hubo no tuvieron efectos nocivos sobre el sistema sanitario, no hubo ningún tipo de problema, solamente algunas internaciones que no resultaron graves. Y por supuesto que también nos permite que toda la actividad económica de la ciudad relacionada con el turismo, que en esta temporada de verano tiene 25 de Mayo, se pueda llevar adelante.

De hecho este fin de semana comenzará el Carnaval, que es una de las fiestas populares más importantes de la región, y lo podemos comenzar porque estamos seguros que se fue por el lado correcto, que se puso todo el esfuerzo. Fueron dos años durísimos y el esfuerzo que hizo la provincia de Buenos Aires y la Nación en lograr la vacunación de la población, creo que es un gran hito que tenemos y que ha sido un logro de trabajo en equipo para permitir que empecemos a transitar una situación de mayor normalidad.

Lo mismo pasa con los estudiantes, con las escuelas, la educación donde estos días presenciamos como padres el inicio de actividades en los jardines maternales, que creo que es una muy buena señal y estamos contentos por eso.

Pasando al plano de la política nacional, ¿qué opina de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos? ¿Lo sorprendió esta decisión?

Sí por supuesto, como a todos nos sorprendió, pero creo que también nuestra fuerza política tiene una amplitud que se ha logrado con el esfuerzo de todos los dirigentes, y Máximo ha sido uno de los dirigentes que ha puesto mucho esfuerzo en la construcción de nuestro espacio político, quizás ha sido uno de los principales que ha logrado durante este tiempo contener las distintas expresiones que tiene nuestro frente político, que no es para nada sencillo, lleva mucho tiempo y esfuerzo.

Y claramente un gran sector de nuestro espacio político reclamaba mucha más dureza en el acuerdo con el fondo monetario, pero sobre todo que es un tema político, la deuda que se tomó no la hizo el Estado argentino para beneficio de sus políticas económicas y financieras, ni para las pymes, ni las obras que necesitaba, sino en función de los beneficios que tomó un grupo político, y eso hay que seguir denunciándolo.

Eso me parece que Máximo lo he hecho permanentemente y creo que también la renuncia viene a salvar nuestro frente político, a contener y contemplar el reclamo de muchos compañeros que pensaban que había que seguir denunciando este acuerdo que era de espaldas a la gente, y que fue tomado por un grupo político para una deuda que va a pagar el país y de la forma que lo va a hacer para sostener una presidencia que era de Mauricio Macri.

Así que creo que lo que hace nuevamente máximo es volver a contener en nuestro espacio político todas esas expresiones que están, y por supuesto que uno entiende la decisión del presidente por el otro lado, porque en esta situación había un gran problema, una situación muy difícil para el país, había que buscar una vuelta y hubo que negociar, no creo que haya sido nada fácil.

En la Argentina Néstor Kirchner fue quien definitivamente había cerrado la relación con el FMI, que pagó la deuda en su momento después del default, y que increíblemente con todo lo que le costó a la Argentina, que vuelva a la Argentina a imponer condiciones no nos gusta a nadie, pero también estábamos en una situación muy endeble y teníamos que, en términos de responsabilidad, cerrar ese acuerdo