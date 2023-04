Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230413 Miguel Fernández

–Ayer la ciudad festejó su 147º aniversario. Usted nuevamente realizó un discurso muy emotivo. ¿Cómo se vivió la jornada?

El balance muy positivo, la gente muy contenta. Fue un muy buen acto, después hubo un espectáculo de primer nivel. Uno de los tantos, porque tenemos actividad continuada. Ayer tuvimos la primera cita con artistas cordobeses, artistas de Buenos Aires, y cerró la noche el Indio Rojas. Un clima festivo, con mucha participación de la gente en la plaza, con una enorme participación de artesanos, patio de comidas. Quizás el día un poco fresco, pero gracias a Dios no llovió. Necesitamos agua, pero no para el evento (risas).

MIRÁ TAMBIÉN 121 familias de Pergamino accederán a lotes en el Barrio 12 de Octubre

–¿Cómo encuentra este nuevo aniversario a la ciudad?

Trenque Lauquen está muy vigente, con muchísima potencia, con un plan de desarrollo muy ambicioso en ejecución y con un crecimiento sostenido de lo que es la actividad productiva. Es una ciudad que, como todos saben, es muy ordenada, muy armónica, con bajo nivel de conflictividad social. Así que, bueno, apalancando desde el municipio todo el proceso productivo, con una enorme potencialidad de emprendedurismo, una industria láctea muy potente, con el campo, que es el motor del distrito. Siempre planteándonos la visión de futuro como comunidad, ¿no? Tenemos ese orgullo trenquelauquense, producto de nuestro origen, esa fusión de culturas de pueblos originarios con la conquista, y que hemos llevado muy bien adelante. Por eso mencioné yo ayer en el discurso el tema de la preservación del patrimonio. Es casi un bien invaluable para nosotros el tema de nuestra historia, nuestra cultura, nuestro patrimonio y preservarlo. Tenemos una ciudad con siete museos, con una reserva arqueológica donde se encontraron veintiún fogones datados 3000 años antes de Cristo. Entonces, hay una riqueza patrimonial muy grande que nosotros queremos preservar.

–También señaló, en uno de los puntos fuertes del discurso, que el futuro es colectivo y no individual.

Sin ninguna duda. Si algo nos enseña la historia, si algo nos enseñó la pandemia, es que el futuro es colectivo. No podemos apostar solamente a que un grupo de iluminados va a forjar el futuro. Mencioné a grandes emprendedores, dirigentes no políticos, visionarios de Trenque Lauquen. Trenque Lauquen ha tenido una historia de dirigentes de primer nivel y creo que ahí es donde está la fortaleza de Trenque Lauquen, ¿no? La dirigencia política es un emergente de la sociedad que los cobija. Si no respetamos nuestras raíces, nuestra historia, que es de donde salen los dirigentes, y primero forjar buenas personas.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Buenas personas hacen buenos dirigentes. Buenos dirigentes eventualmente pueden hacer buenos políticos. Y buenos políticos hacen buenas políticas. Ese es el círculo virtuoso que creo que Trenque Lauquen debe respetar.

–Hablando de políticas, ¿cuáles serán los ejes de gestión que guíen el camino para este año en la ciudad de Trenque Lauquen?

Éste es un año muy intenso. Es un año electoral, pero nosotros siempre desvinculamos la política electoral del plan de desarrollo y ejecución de obras. Es un año con muchísima obra pública dando vueltas, de distinto tipo: obras de infraestructura, obras que tienen que ver con la preservación del patrimonio, estamos poniendo a funcionar el Museo de Artes Visuales, estamos terminando el proyecto para empezar la construcción de la Escuela de Arte Mural, estamos trabajando en una nueva escuela municipal y en la ampliación del Museo Regional, que va a albergar una colección de platería mapuche casi única en el país. Hay repavimentación, hay agua, hay cloacas, hay planes de desarrollo de viviendas, hay 110 viviendas en ejecución y tenemos dos planes adicionales, trabajándolos con Provincia y con Nación. Es muy larga la lista. Más todas las obras que se están haciendo en educación. Tres obras simultáneas en el hospital: la nueva terapia intensiva y unidad coronaria, ahora terminando la instalación del tomógrafo nuevo y el área de imágenes nueva, y una refacción del área de hemoterapia, que es muy potente en nuestro hospital. Así que hay de todo: salud, educación, espacio público. Ayer mostramos, en el acto oficial, el render y el video de cómo va a terminar quedando la refuncionalización y puesta en valor del parque municipal, que va a ser una obra tan importante como la remodelación de la plaza. Así que hay en espacios públicos, en educación, en salud, en infraestructura, en ambiente. Estamos haciendo la planta de transferencia nueva para poder pasar luego al tema de hacer nuestra primera celda de relleno sanitario y cerrar el basural a cielo abierto. Así que, como verás, la actividad en obra pública es gigante.