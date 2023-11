–El pasado 22 de octubre, cortó con la hegemonía de Mariano Uset al frente del municipio y el peronismo retomará a partir de diciembre las riendas de Coronel Rosales. ¿A qué atribuye su triunfo?

Fue una campaña de mucha cercanía con la comunidad. El peronismo, el justicialismo, hacía veinte años que no gobernaba el distrito. Hubo doce años de vecinalismo, después ocho años de Cambiemos/Juntos. Hubo un desgaste en la gestión: creo que en los últimos cuatro años de ellos la verdad que no hubo una gestión muy activa, perdieron el vínculo con el territorio. Y nosotros pudimos mostrar desde el puerto, desde los diferentes lugares de gestión, cuál era el modelo de distrito que queríamos. Y eso fue permeable a la comunidad, y bueno, fue el resultado electoral, en principio en las PASO, y luego consolidándose con un caudal mayor de votos en las generales.

–Usted siempre manifestó que Coronel Rosales estaba estancado; que, de hecho, había involucionado en los últimos años y que muchos vecinos le manifestaban durante la campaña que incluso estaban mejor hace veinte años que en la actualidad. ¿Cuáles serán los ejes fundamentales de su futura gestión para volver a poner de pie a este municipio?

Creo que lo inmediato es poder tener un resultado favorable en el ballotage, con Sergio Massa presidente, porque, si no, todo aquello que propusimos en términos de obras de infraestructura que resuelvan cuestiones de fondo va a ser imposible de realizar. Los municipios como el nuestro, que tienen casi un 80% de sus ingresos, de su presupuesto, afectado a salarios, sin la ayuda de Nación, sin la ayuda de Provincia, es muy difícil que puedan hacer obras de infraestructura que resuelvan cuestiones profundas. Rosales tiene problemas con la provisión de agua, con la conectividad logística, tiene problemas en los balnearios con el suministro de energía. Entonces, todas esas obras que tienen que ver con resolver cuestiones profundas no se van a poder hacer si no gobernamos la Nación. Y no lo digo solamente en términos políticos ideólogos, sino porque hay otro candidato que está proponiendo la eliminación de la coparticipación.

Entonces, eso en principio. Estoy convencido de que Sergio va a ser nuestro presidente. Estamos haciendo todos los esfuerzos desde la provincia de Buenos Aires para consolidar su victoria. Y si es así, vamos a trabajar fuertemente en esto: resolver cuestiones profundas. Creo que hay que resolver lo inmediato. La limpieza, hay que resolver la recolección de residuos, hay que resolver los espacios públicos. Pero Rosales se debe un debate que tiene más que ver con resolver aquellas cuestiones que son estructurales. Que tienen que ver con el agua, con la logística, con tener de una buena vez por todas un sector industrial planificado donde se puedan radicar empresas y darles beneficios positivos, potenciar el desarrollo del sector privado. Y me parece que son los ejes que, además, son los que más pide la comunidad. Insisto: todas esas cuestiones van a ser posibles si nuestro gobierno nacional es conducido por Sergio Massa.

–Además, en Coronel Rosales está el puerto, y usted es presidente del puerto. Me imagino que uno de los desafíos será volver a conectar a la sociedad con el puerto.

Sí, sin duda. Lo hemos hecho desde el puerto, pero sin el acompañamiento del municipio, y hoy esa ecuación cambia. La conformación del directorio va a cambiar. Pero también debo decir que, con las fuertes inversiones que está recibiendo Puerto Rosales vinculadas a Vaca Muerta, también puede suceder que, como ha dicho el otro candidato a presidente, se venda Vaca Muerta. Todo este boom de inversiones en materia energética, en materia petrolera, en materia de gases de la región, se van a poder consolidar si Massa es el presidente. Y no lo digo como si fuera una campaña de miedo ni mucho menos; hablo de plataformas electorales. (Javier) Milei ha propuesto vender Vaca Muerta. Si eso sucede, factiblemente las inversiones que se hagan en Rosales no se van a poder desarrollar. Entonces, hay que estar muy atento a lo que sucede el 19 de noviembre, hay que ir a votar con mucha conciencia. Nosotros ayer hicimos un plenario en Rosales, le pedimos a los vecinos que nos acompañen. Porque entendemos fundamental esta lógica, no solamente de ser una línea política en la Provincia y en la Nación, sino también de defender la patria e ir a votar con amor el 19 de noviembre.

–Rodrigo, además se ha dado un hecho muy importante en estas elecciones del mes de octubre, que fue la posibilidad de que el peronismo volviera a conquistar distritos como Tres Arroyos, como Bahía Blanca también, un poco más abajo Patagones, que había perdido ya hace tiempo. ¿Cómo imagina que va a ser su futura gestión con municipios tan potentes, tan importantes, aliados?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Ayer estuvimos todos los intendentes electos de la sexta sección con el gobernador (Axel Kicillof) en Bahía Blanca. El gobernador fue bastante claro en ese sentido: habla de trabajar mancomunadamente, de trabajar de manera complementaria. Es la primera vez después de mucho tiempo que los cuatro distritos más importantes de la Sexta son del mismo espacio político que el gobernador. Entonces, la verdad que tenemos un desafío enorme: tenemos que trabajar mancomunadamente para traccionar desde el interior de la provincia de Buenos Aires. Me parece lo que hay que pensar también es en esto de no competencia, sino complementariedad entre los distritos. Me parece que es fundamental. Bueno, con Bahía nos une una ría, nos une el estuario. Trabajamos en conjunto con los puertos, con nuestra zona franca. Creo que esa sinergia que se estableció con Federico (Susbielles) es factible establecerla con el resto de los intendentes. Porque en definitiva en lo que hay que pensar en es la identidad bonaerense, ¿no? Que es lo que venimos discutiendo hace tiempo, es decir, que nuestros vecinos se sientan orgullosos de ser bonaerenses. Bueno, me parece que es el trabajo que tenemos por delante.

–Ahora llega la temporada estival y en Coronel Rosales está ubicado Pehuén-Có, la segunda ciudad más importante que tiene el distrito. Imagino que la idea también es apuntar fuertemente a que se reactive el turismo en Pehuén-Có.

Sí. Nosotros iniciamos nuestro mandato con la temporada ya iniciada; la verdad que esta temporada va a venir un poquito como de arrastre, no vamos a poder profundizar políticas porque estamos a diez días de la asunción. Pero sí, sin duda: después hay que trabajar fuertemente para lograr infraestructura en Pehuén-Có. Si algo le falta a nuestra villa balnearia, que además es una villa hermosa, desde una lógica de descanso agreste y vínculo con la naturaleza, son servicios de parte del Estado municipal. Hay que trabajar fuertemente durante todo el 2024 para que la temporada 24-25, que va a ser nuestra primera temporada, sea una temporada exitosa. Con una lógica, insisto, de presencia fuerte del Estado, sin modificar la sustancia que tiene Pehuén-Có. Porque estamos muy cerquita de Monte Hermoso. Monte tiene una lógica totalmente distinta, mucho más urbana, más similar a Mar del Plata. Aquel que elige ir a Pehuén-Có, lo elige porque está más vinculado a la naturaleza. No tiene asfalto y no queremos asfaltar. Queremos que el Estado cuide los espacios que hoy tiene Pehuén-Có.

–Pensando ya en el futuro de su gestión, pero por supuesto también en el futuro de todos los argentinos, ¿cómo lo ve posicionado a Sergio Massa de cara al ballotage del 19 de noviembre?

La verdad que Sergio es un gran cuadro político. Tiene un modelo de país muy claro, que incluye a las mayorías, contra una propuesta que significa privatizaciones, que significa salud privada, educación privada, que significa recortes de subsidios, que significa reivindicar a Margaret Thatcher. Mirá, en Punta Alta, en Coronel Rosales, tenemos el centro de veteranos de guerra más importante del país, porque tenemos la base naval más importante del país. Contarles a los vecinos de Rosales que hay una propuesta que reivindica a Margaret Thatcher y una propuesta con Sergio Massa a la cabeza que reivindica la soberanía sobre las islas. Me parece que hay que contarles a los vecinos qué modelo de país está en juego el próximo 19 de noviembre, porque, insisto, puede ser bastante complejo si Milei es presidente. Puede ser complejo no solamente para los que tenemos responsabilidad institucional, sino para los más de cuarenta millones de argentinos. Por eso apelo a que se vote con conciencia, que se vote con memoria, que se vote con amor y, sobre todo, que se que se vote con conciencia colectiva, dejando el individualismo de lado.

–También pensando que es un espacio que rompió con los pactos democráticos que ya estaban instalados en la Argentina, ¿no?, con esos consensos democráticos que se instalaron hace ya cuarenta años.

Sí, bueno, su candidata a vicepresidente es bastante elocuente con lo que piensa. La verdad que yo no quiero entrar en la lógica ideológica, por así plantearlo. Lo que sí digo es: fíjense en las plataformas electorales. Un modelo de país que está planteando la eliminación de la coparticipación, con lo que eso significa para nuestra provincia de Buenos Aires y para nuestros distritos. Mientras que Sergio Massa no solamente se compromete con los gobernadores a seguir asistiendo a las provincias con mayor cantidad de recursos, sino que también habla de federalismo.

Los modelos de país son claros, y, como dice la canción, hay que fijarse de qué lado de la mecha se está, ¿no? Digamos, de qué lado de la motosierra estamos. ¿Estamos del lado del mango o del lado de la sierra? La gran mayoría de los argentinos estamos del lado de la sierra. Tengamos conciencia de eso. Hay problemas, un montón. Está claro, nos hacemos cargo. Tenemos inflación, pero hay que contarles que tenemos la mayor sequía de los últimos cincuenta años, una deuda estrepitosa que nos dejó el macrismo, la pandemia, una guerra entre Rusia y Ucrania. Y no es justificativo; nos hacemos cargo de la situación. Pero lo que está enfrente es muchísimo peor.