En diálogo con Grupo La Provincia, el intendente de Salto, Ricardo Alessandro, manifestó su deseo de ocupar un cargo en la Legislatura bonaerense. Además repasó su experiencia de cinco mandatos como intendente y se refirió al escenario del armado de listas en la Segunda Sección.

“Los lugares son pocos y mucha la gente que pretende renovar en esta elección, pero si soy tenido en cuenta lo aceptaría gustosamente”, afirmó.

Ricardo Alessandro

¿Cómo está la situación epidemiológica y sanitaria en Salto?

La tenemos medianamente controlada, con todos los avatares que tiene una situación de pandemia. Pasamos a Fase 3, los casos han bajado considerablemente, pero ha sido un azote para Salto la muerte de 15 personas en los últimos tiempos, incluido nuestro contador municipal, Martín Zuvilivia, de 45 años y sin ninguna patología, y dos personas de una familia, madre e hija, lo que ha sido un shock muy importante para nuestro pueblo.

Seguimos marchando, la vacunación viene a buen ritmo, llevamos 14 mil personas inoculadas con la primera dosis y 4 mil con la segunda. Intentamos no decaer con la tristeza de los casos y continuamos trabajando.

En su larga experiencia como intendente, ¿recuerda alguna situación tan desafiante como la pandemia?

Jamás. He sufrido muchísimo con esta situación. En 2001 hubo situaciones bastante difíciles, como los saqueos, pero como la pandemia, ninguna.

"Llevamos 14 mil personas inoculadas con la primera dosis y 4 mil con la segunda"

De acuerdo a la ley este es su último mandato consecutivo, ¿Cómo cree que será recordada su gestión?

Por la obra pública. Sobre todo, en asfalto, cloacas, agua, la recuperación del Puente de Valentín Vergara, que la ex gobernadora María Eugenia Vidal dejó roto, sin construir, y con este gobierno estamos próximos a finalizar. También hemos organizado la gestión, la hemos hecho limpia, pese a que la oposición dice cualquier cosa, hemos atendido a todos los vecinos de Salto con una municipalidad de puertas abiertas, y, sobre todo, nos han atendido muy bien en la parte de Salud.

Acabamos de incorporar, con ayuda del ministerio del Interior de la Nación, un tomógrafo de última generación que nos está dando unos resultados maravillosos porque Salto no tenía tomógrafo.

Pero uno tiene sus tiempos, entonces, si hubiera alguna posibilidad de partir hacia la Provincia me gustaría hacerlo.

"Si hubiera alguna posibilidad de partir hacia la Provincia me gustaría hacerlo"

¿Quiere ser candidato a ocupar una banca en la Legislatura bonaerense?

Si, con todo gusto. Los lugares son pocos y mucha la gente que pretende renovar en esta elección, pero si soy tenido en cuenta lo aceptaría gustosamente.

Usted tiene cinco mandatos como intendente, ¿Cree que la política no reconoce el valor de la trayectoria?

Yo creo que todo se reconoce, pero son muchos los actores y muchas las líneas políticas.

¿A qué se refiere? ¿Cómo está hoy el escenario del armado de listas en la Segunda?

La Cámpora tiene cierta preponderancia y tiene sus cuadros muy bien alineados. Después hay un sector que lidera Sergio Berni, con el cual mantenemos una relación muy fluida, y por otro lado está el Frente Renovador, representado por un muy buen intendente como Carlos Puglelli (San Andrés de Giles). Cómo va a preponderar esto, no lo sé porque no sé quiénes van a ser los actores que concluyan en la mesa para poder ser elegidos.

Ricardo Alessandro

Respecto a Nación y Provincia, ¿Cómo los ve posicionados de cara a las legislativas al presidente Alberto Fernández y al gobernador Axel Kicillof, teniendo en cuenta el desgaste producido por las medidas que han tomado ante la pandemia?

La imagen está desgastada, fundamentalmente, porque hay muchos medios no afines al gobierno que se encargan de eso. De todas formas, yo me pregunto: ¿Cómo hubiesen hecho aquellos que estuvieron y que no supieron para afrontar una pandemia sin tener ministerio de Salud?

Hablan de las dosis. Estamos inundados de dosis de vacunas mientras ellos están permanentemente haciendo una campaña en contra de los que se quieren vacunar. La oposición no ha aceptado absolutamente nada y ha profundizado una grieta que no es necesaria en este momento con temas tan delicados como la salud.

"Yo me pregunto: ¿Cómo hubiesen hecho aquellos que estuvieron y que no supieron para afrontar una pandemia sin tener ministerio de Salud?"

Evidentemente esta gente va por todo y nosotros lo que tenemos que hacer es ponerle el hombro desde los distintos lugares que estamos ocupando para poder salir de este flagelo que nos está azotando.

De mi parte, sea nominado en la lista o no, seguiré trabajando y apoyando al gobierno nacional y, fundamentalmente, el gobierno provincial que no ha escatimado esfuerzos para que Salto esté mejor de lo que está