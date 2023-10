Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231003 Alicia Jalle

–¿Cómo avanza a nivel local este tramo final de una campaña que ha sido intensa?

Estamos trabajando mucho. Venimos de una interna en la cual obtuvimos la victoria, y ahora estamos trabajando con toda intensidad. La lista a la que le ganamos nos está acompañando. Así que, bueno, estamos muy bien, dando todo de nosotros, porque queremos ser gobierno. Creo que está la posibilidad de que seamos gobierno en estas elecciones.

–Sí, han sacado un muy buen resultado en las PASO. En este sentido, y ahora que usted menciona la nómina que la acompaña, ¿qué características tiene esta lista, que está encabezada por Ana María Balda y también por Gustavo Brusa?

La encabezamos todas mujeres. Bueno, encabezo yo, que soy mujer, y Mercedes Gagna es primera candidata a concejal. Y después, como consejera escolar, Mariana Lopetegui. O sea que somos todas mujeres que encabezamos los lugares. Y, bueno, después nos siguen, como decís, Gustavo Brusa y otros compañeros y compañeras que, por supuesto, son gente muy preparada y que saben cómo manejarse y qué quieren para Coronel Dorrego. Esta lista se caracteriza justamente por eso: por ser gente que algunos conocen de la gestión, como en el caso de Gustavo Brusa, que es actual concejal, y otros que ingresan, pero que son profesionales, como Ana María Balda que es abogada y docente, o Mercedes Gagna, que encabeza como concejal y que es docente y está dedicada a ciencias políticas. Yo creo que es una hermosa lista en la cual tenemos bien en claro qué queremos para Coronel Dorrego.

–Y qué importante la participación de las mujeres a la hora de integrar y encabezar estas listas, porque se habla mucho de la paridad de género pero lamentablemente no se lleva a la práctica.

No, nos cuesta mucho eso. Esa es la verdad. Es lamentable. Incluso yo lo he padecido en el Concejo Deliberante, cuando se produjo una vacante de una mujer y no me permitieron que fuera reemplazada por una mujer. Es terrible. O sea, si la paridad es paridad, es paridad. Entiendo yo que en el lugar continúa un varón, porque es uno y uno, pero cuando se produce la vacancia de una mujer, en realidad debiera ser reemplazada por una mujer. Bueno, eso no me lo permitieron.

Nosotros somos minoría; entonces, obviamente, no no lo puedo llevar a la práctica. Y eso es algo que se tiene que hacer por ley. Yo creo que la Legislatura bonaerense debe trabajar al respecto, porque no se está garantizando nuestra participación en ese aspecto.

Así que, bueno, estamos contentos. A las mujeres nos cuesta nos cuestan los lugares normalmente, y nosotros mismos hemos permitido o hemos relegado el lugar hacia los hombres porque hemos estado acostumbrados así. En la política, es como que el hombre ha llevado mucho más la posta. Y sin embargo, en este último tiempo las mujeres lo estamos llevando y estamos tratando de ganar nuestro lugar.

–¿Y cómo es la recepción de los vecinos y de las vecinas de Coronel Dorrego con respecto a las propuestas que ustedes están presentando?

Muy bien. Yo te digo que en lo personal me siento muy acompañada, me siento muy respetada. Nosotros estamos reuniéndonos con vecinos, con instituciones, organizamos reuniones, estamos abiertos para cualquier tipo de consulta, y vemos que la recepción es muy pero muy buena.

También hace mucho que nosotros estamos en política. En mi caso, es la tercera vez que ocupo el cargo de concejala. También fui funcionaria durante el único gobierno peronista que hubo aquí en Coronel Dorrego, que fueron dos periodos. Yo fui directora de Legales. Soy abogada, o sea que mi profesión ameritaba para que estuviera en Legales. Así que me conocen de tiempo, saben cómo vivo, de qué vivo, cómo me desempeño y qué es lo que quiero para Coronel Dorrego.

Hace muchísimos años que, junto con el equipo que me acompaña, estamos trabajando desde el silencio, día a día, por mejorar la vida de los dorreguenses de todo el distrito, y creo que en ese aspecto estamos siendo valorados.

–¿Cómo es la relación que mantiene con referentes también seccionales de Unión por la Patria (UxP)? Pienso por ejemplo en el caso de Alejandro Dichiara, en Monte Hermoso, un distrito muy cercano con Coronel Dorrego. ¿Cómo es el vínculo? ¿Trabajan en forma mancomunada?

Sí, excelente. El vínculo es excelente. Alejandro nos acompañó desde el primer día de manera permanente, así que nosotros, cualquier detalle que necesitemos, tenemos el amparo de él. No tenemos más que palabras de agradecimiento para el diputado, porque ha estado de manera permanente. Nosotros lo consultamos, él ha venido, nos ha acompañado, he recorrido las instituciones en compañía del diputado. Y, por supuesto, ha estado atento a las necesidades de las instituciones para darles la colaboración y tratar de allanarles caminos, tanto documentales como administrativos, como las necesidades que tienen. La verdad que en ese aspecto estamos muy, pero muy acompañados. La sentimos muy cerca a la Provincia en ese aspecto.

–Le iba a preguntar por la relación con la Provincia y qué diferencias nota entre las gestiones de María Eugenia Vidal y Axel Kicillof, pensando que usted manifestaba que hace años es edil, y me imagino que puede hcaer una evaluación concreta respecto de las diferencias entre ambas gestiones.

Por supuesto. Un abismo, un abismo. Yo fui concejala durante el periodo de María Eugenia Vidal y nosotros no viajamos ni un día a La Plata porque no había nadie que nos recibiera. Absolutamente nadie, nadie. Tampoco los propios de Juntos. No se hizo nada acá en Dorrego, excepto la remodelación del centro, que se hizo mal. Fue lo único. No se hizo una vivienda. Nada, no hubo nada para Coronel Dorrego. Nada.

En cambio, ahora, nosotros cada quince días viajamos a La Plata. A nosotros nos reciben en todos los ministerios. Hemos logrado, después de décadas (24 años hace que están el radicalismo, Juntos, Cambiemos, como se llame), que se realicen viviendas en el distrito: en la ciudad cabecera y dos ciudades que pertenecen al distrito de Coronel Dorrego, que son El Perdido y Oriente, que son las localidades más importantes que integran nuestro distrito. Nosotros gestionamos para las viviendas. Todo estaba. Todos los distritos hacen; Dorrego no. Bueno, a partir de ahora las vamos a tener.

Así que estamos muy pero muy contentos, porque desde siempre hemos tenido muchísima recepción en todos los ministerios y nosotros cada quince días hemos estado viajando, obviamente, desde que asumió la nueva administración de Axel Kicillof.