En diálogo con Grupo La Provincia, el intendente de Carlos Casares, Walter Torchio, cuyo mandato vence en 2023, afirmó que, contrariamente a la decisión que están tomando muchos de sus pares en la misma situación, no tiene intenciones de presentarse como candidato a legislador y volvió a poner sobre la mesa el debate por la ley que impide las reelecciones indefinidas.

“Esa norma imputó la elección de 2015 como en curso cuando se sancionó con posterioridad. Eso no está bien”, indicó.

¿Cómo está la situación epidemiológica y sanitaria en Carlos Casares?

Afortunadamente, venimos bajando los casos desde hace cinco semanas consecutivas. Indudablemente el esfuerzo realizado a partir de las medidas que tomaron el presidente, el gobernador y que tomamos nosotros en el municipio, más el acompañamiento por parte de la población cumpliendo con esas normativas nos ha permitido llegar a este nivel de casos que es muy aceptable.

Por otro lado, hemos llevado adelante una campaña muy fuerte de vacunación: calculamos que la semana que bien vamos a estar cerca de los 12 mil vacunados. Teniendo en cuenta que Casares tiene, aproximadamente, 24 mil habitantes, estaríamos llegando al 50 por ciento de la población inoculada la próxima semana.

Todo indicaría que si somos lo suficientemente responsables, cuidadosos y esta baja de casos no nos relaja más de la cuenta, podemos pensar en una primavera bastante optima en relación a esta pandemia.

Algo cercano a la inmunidad de rebaño tan deseada…

Exactamente. Pensamos que deberíamos llegar a los 16 mil vacunados para ese momento. Fue tan fuerte la campaña que hubo en contra de las vacunas al principio, a lo que se sumaba el desconocimiento de la enfermedad en general, que mucha gente, al día de hoy, prefiere no vacunarse.

Mi aspiración sería que hubiese una presencialidad mucho más contundente de vecinos que se quieren vacunar pero, indudablemente, la campaña nefasta en contra de la vacuna atentó contra esta situación.

Frente a la pandemia, ha habido una enorme tarea del gobierno nacional y provincial en tratar de cumplir con algunas metas. El avance en la vacunación se está viendo de manifiesto, al menos en mi distrito, y en la mayoría de los municipios del interior, independientemente del color político que gobierne.

La vacuna es un elemento central para limitar la cantidad de contagios o para que sus efectos sean lo menos nocivos posibles. Por eso creo que hay que insistir con la campaña de vacunación, hay que seguir avanzando con estos vacunatorios que son excepcionales. También pedirles a nuestros vecinos que nadie se relaje porque esto no ha terminado.

Pasando al plano meramente político y teniendo en cuenta que de acuerdo a la ley vigente no puede renovar mandato en 2023, ¿Le gustaría ocupar un lugar en la lista de candidatos a legisladores?

A mi me gusta ser intendente. Siempre quise serlo. Me gustan los cargos ejecutivos y, puntualmente, el contacto con mis vecinos. Arranqué en la política porque quería transformar la realidad de mi ciudad, lo cual hemos venido logrando -un claro ejemplo es que llegamos al cien por ciento de la conectividad de agua y cloaca- por lo que no es un tema que en mi esté incorporado.

Yo preferiría que se modificara la ley y pudiese reelegir. Obviamente si el espacio político lo necesitara, uno entiende que formar parte de un espacio político también conlleva responsabilidades y que si debe hacer un aporte para la sección electoral o para la Provincia debe estar dispuesto. Nuestra vocación es pública. Sólo asumiría un rol diferente si fuese un pedido del presidente, del gobernador, del espacio.

Pero a mi me gusta ser intendente y por eso me encantaría que se pudiera reformar la ley, sobretodo porque esa norma imputó la elección de 2015 como en curso cuando se sancionó con posterioridad. Eso no está bien.

No hay ninguna ley que legisle retroactivamente. Siempre se legisla hacia adelante. Si aplicáramos ese concepto haríamos un lío legal en el país. Conceptualmente, bajo ningún punto de vista se puede aceptar que una ley legisla para atrás. Creo que ni siquiera de manera excepcional se podría legislar así.

Cuando uno asume una responsabilidad con determinados parámetros y posteriormente los modifican, no deberían abarcar a los anteriores.

¿Cómo cree que se va a dar el escenario del armado de las listas en la Cuarta Sección?

Soy muy respetuoso de las conducciones. En ese sentido, entiendo que hay una responsabilidad por parte del Partido Justicialista, también una parte importante del Frente Renovador pero, por sobre todo, me parece que es muy importante escuchar al gobernador y a su equipo.

Siempre que nos reunimos uno manifiesta o hace conocer inquietudes que hay desde le interior profundo de la provincia pero creo que estas decisiones, en un punto nos exceden. Mi decisión está más acotada a lo local, al armado de listas para concejales, concejeros escolares. No pretendo estar en una mesa para definir quiénes son los candidatos.

Me parece que la definición de candidatos seccionales debe pasar muchísimo por el gobernador ya que, en última instancia, a quien lo afecta tener más o menos legisladores es a él. Y uno siempre procura que llevemos los mejores candidatos posibles para que eso ayude, no sólo en lo seccional sino a los legisladores nacionales.

¿Qué futuras metas tiene planteadas en su gestión?

En el mientras tanto, a pesar de la pandemia, estamos trabajando fuertemente para dar respuesta a nuestros vecinos para que mejoren su calidad de vida. Ayer, por ejemplo, firmé un convenio para mejorar las mallas de red de distribución de agua potable; hay un compromiso del gobernador, a través del ministerio de Infraestructura, de ABSA, de hacer una fuerte inversión para una planta de tratamiento de los residuos cloacales con el esfuerzo de ENHOSA, del gobierno nacional también, de más de 750 millones de pesos. Nunca lo podríamos hacer si no hubiese esta articulación Nación, Provincia y municipio.

Quiero un Casares mejor, que siga creciendo, que sea de todos y para todos, quiero ayudar y contribuir para la reconstrucción de la provincia de Buenos Aires y, por sobre todas las cosas, para tener una Argentina Unida