–Desde su visión, como uno de los intendentes peronistas de la cuarta sección electoral, ¿qué análisis puede hacer del panorama político hoy en día a nivel nacional en el FdT?

La verdad, hay una gran expectativa. Estamos todos con la convocatoria del 25. Ahí vamos a estar todos en la Plaza. Nos vamos a movilizar todos a la Plaza para escuchar a nuestra jefa del movimiento. Y entendiendo que, como lo ha manifestado ya en varias oportunidades, si Cristina no va a ser candidata, como nosotros (por lo menos yo lo hago, y creo que la mayoría de los compañeros) la reconocemos como la única conductora, entonces, si ella no va a estar por esta proscripción, vamos a esperar a ver qué nos dice ella, cómo nos orienta, cómo seguir en este aspecto. Porque ella es la que va a conducir. Podrá no ser candidata, pero va a ser conductora. No es que se termina un ciclo de Cristina, para nada. Cristina va a seguir siendo conductora y ahí vamos a estar sabiendo cómo va a ser. No renegamos de su decisión en el 2019, porque, como ella lo explicó, era otro contexto. La gente se olvida, alguno dice “se equivocó”. No, no se equivocó. Cristina no se equivocó en el 2019. En ese momento, en ese contexto, esa era la solución, porque el kirchnerismo solo no alcanzaba y al Frente había que traer a otros espacios políticos. Y eso se logró, porque con Alberto Fernández se pudo traer en ese momento, y fue una brillante idea, fue una brillante fórmula; de hecho, se ganó. Después les toca gobernar. Y bueno, si no han tenido la capacidad suficiente para gobernar o por lo menos para llevar adelante un proyecto peronista, bueno, ya eso es otro tema. La idea es que nuevamente Cristina indique qué compañero, porque tenemos muchos compañeros con capacidad, con idoneidad para llevar el país adelante, pero bueno, tendrá que ser ella, y esperemos que esta vez pueda llevar el proyecto adelante, ¿no?

MIRÁ TAMBIÉN Sujarchuk y Costa encabezaron el Congreso Provincial de Defensa al Consumidor

–¿Qué le parece, de acuerdo a su experiencia política: candidato de unidad, de síntesis, o PASO?

No, yo creo que tiene que haber un candidato de síntesis. Y que lo tiene que decidir Cristina. No porque pensemos que sólo Cristina nos puede decir; no, es que tenemos que respetarla como conductora, porque es la persona que nunca defraudó al peronismo. Ahora, el 25 de mayo la patria argentina va a cumplir 213 años. Bueno, en 213 años ¿cuánto gobernó el peronismo? Gobernó del ’46 al ’55, con Perón y Evita, y después tuvo unos meses del ’73 al ’74, muy poco, con Perón muy enfermo, donde también se hicieron políticas peronistas; y después sólo del 2003 al 2015 un proyecto peronista, porque lo de Menem no fue un proyecto peronista: él tal vez puede haber sido un peronista, pero no llevó adelante un proyecto peronista. Como este último de Alberto, que a lo mejor... En el caso de Menem fue que no quiso. Llevó un modelo neoliberal y fue esa la decisión de él. Alberto pareciera que no pudo, no supo, no sé, pero tampoco llevó adelante un proyecto peronista.

MIRÁ TAMBIÉN Cascallares recorrió las obras de construcción del nuevo CAPS en el barrio Don Orione

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

No puede ser un proyecto peronista si los salarios están donde están. Saquemos la inflación, porque a veces obedece a otros términos y es muy complejo todo. Pero en un proyecto peronista, todos los que formamos parte sabemos lo que tenemos que defender. A mí, por ejemplo, acá en la Municipalidad una de las cosas que más me preocupa es el sueldo de los empleados municipales, poderlos acompañar con la inflación, porque lo primero que tenemos que mirar como peronistas es el salario de los trabajadores. Y bueno, eso se descuidó mucho.

–Si usted pudiera elegir, en este contexto, algún nombre que sintetice la fórmula del FdT para las próximas elecciones, ¿a quién elegiría? ¿Hoy tiene algún candidato de preferencia?

No, no. El que diga Cristina. Y no creo que se lo vayas a sacar a ningún compañero. Sobre todo, con cierta responsabilidad: intendentes, legisladores. Creo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y cautos en las opiniones, porque es paso a paso. Nos estamos reuniendo, estamos hablando entre los compañeros. Que se queden tranquilos todos los compañeros, que nos estamos juntando, como nos juntamos el otro día, en la cuarta, en Junín. Estamos dialogando, pero estamos esperando, como siempre, a nuestra conductora.

–Se habla mucho de “Wado” de Pedro, luego de las declaraciones de Cristina el otro día en la televisión; Sergio Massa siempre sigue siendo un nombre firme. ¿Es preferible tener varios nombres, varios candidatos en juego, a no tener ninguno?

Es que el peronismo, el Frente, tiene muchos candidatos, con capacidad, con idoneidad, seguramente. Yo no los conozco mucho, pero gracias a Dios tenemos buenos candidatos. Pero hay que elegir. Y si vos me preguntás a mí, yo creo que lo mejor es algo que sintetice la opinión de todo el Frente y vayamos todos atrás de esa fórmula. Porque no digo que las PASO estén mal, esa reforma política que hizo Néstor era justamente para que todos pudieran participar y que no esté el dedo político. Pero nosotros tenemos una conductora muy fuerte. Yo el otro día lo manifestaba en el plenario en Junín: nosotros tenemos cuatro referentes históricos del peronismo, que son Perón, Evita, Néstor y Cristina. A Perón, Evita y Néstor los tenemos en el corazón, los vamos a llevar siempre en nuestro corazón, no los vamos a olvidar nunca más, pero hoy físicamente no los tenemos. Pero sí tenemos a Cristina. Entonces, de esos cuatro líderes hoy tenemos a Cristina y tenemos que tratar de que ella conduzca.

–En Provincia de Buenos Aires, el panorama está mucho más claro. Axel Kicillof ya comenzó con la cartelería de “Axel gobernador 2023”. Carli Bianco, jefe de asesores, está muy detrás de la campaña. ¿Cómo nota el panorama en territorio bonaerense?

Bueno, yo ahí lo puedo palpar un poquito más. Es tremenda la gestión que está haciendo Axel. Hemos estado acá en la gestión desde hace más de diez años y también he sido empleado del Ministerio de Infraestructura desde el año ’86. He visto muchos gobernadores. Y la verdad, como Axel no. Se han juntado intelectualidad (que sabemos que la tiene, nadie lo discute), honestidad y transparencia (búsquenlo, no sé, pero yo creo que no le encuentran ni una multa por mal estacionamiento), y ahora le agregó territorio, le agregó barro, le agregó provincia, le agregó recorrido. Gestión le agregó. Una gestión con un montón de programas muy ágiles y de fácil implementación. Una gestión ágil, de respuesta rápida. No sólo están él y todos sus funcionarios dándonos respaldo.

Yo la otra vez dije que es muy fácil ser intendente teniendo a Axel como gobernador. Y esa es la verdad, porque te ayudan en todo y están atrás tuyo para lo que necesites. Los municipios somos autárquicos, no somos autónomos; entonces, necesitamos mucho de Provincia. Y, gracias a Dios, tenemos una ayuda muy buena. Así que lo de Axel es realmente algo que yo nunca había visto. Creo que también las encuestas lo están demostrando. Así que creo que debemos cuidarlo a Axel, porque tenemos gobernador para rato.

–Por último, pero no menos importante, por supuesto, vamos a hablar del ámbito local. En este tiempo electoral y también tan complicado con el tema de la inflación, con los precios que aumentan constantemente, ¿cómo es para un intendente llevar adelante la gestión del día a día?

Bueno, separemos. Por un lado, estamos llenos de obra pública. La verdad, hemos gestionado muchísimas obras públicas. Hemos presentado los proyectos y hemos recibido respuestas de la Provincia y estamos llevando adelante un montón de obras públicas aquí en Carlos Casares. Y venimos de años trabajando. Es el pilar de esta gestión la obra pública. ‍Yo soy un técnico en la obra pública, tengo una formación técnica. Es, podríamos decir, el fuerte de esta gestión. Lo he hecho como secretario de Obras Públicas, ahora como intendente. Eso por un lado.

La situación nacional, la inflación, los sueldos... Tenemos mucha ocupación aquí en Carlos Casares, pero aquí nos afecta un problema local, que es que hemos tenido una seca en todo este tiempo. Eso nos pega muy directo, sobre todo con los transportistas, con todos aquellos que están con trabajo complementario al campo. Nos pega y también nos pega la situación nacional, esta inflación del 8% mensual. Los salarios de los trabajadores acá, los empleados municipales, todo, no tenemos manera de que no nos pegue. Y lamentablemente, lo que sentimos a veces es impotencia, porque tanto la Provincia como nosotros no tenemos las herramientas para resolver ese problema. Hoy estoy tratando de tomar todos los recaudos, de achicar los gastos. El año ‍pasado y este año no sólo no incrementamos la cantidad de empleados de la Municipalidad, sino que firmé un decreto donde directamente elimino el ingreso de empleados a la Municipalidad, salvo un caso de vacante. No estamos ingresando personal. Estamos tratando de cuidar el gasto, de controlar el gasto, de controlarnos lo mejor posible sin dejar de prestar los servicios que prestamos, porque son muchos los servicios que presta acá el municipio. Y con ello, tratar de paliar como podemos esta situación de inflación.