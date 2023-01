Your browser doesn’t support HTML5 audio

–¿Cómo terminó el 2022 en términos de gestión municipal en la ciudad, y cuáles serán los desafíos fundamentales, según su perspectiva, para este año?

Nosotros venimos realizando muchísima cantidad de obras, gracias al aporte y el acompañamiento del gobierno de la Provincia, de nuestro gobernador Axel Kicillof. El desafío este año es dejar casi completamente asfaltados todos los barrios de Benito Juárez. De hecho, en este momento, en el barrio Villa Italia, en el barrio Zambón, en el barrio Molino y en el barrio Villa Riel ya hemos asfaltado el 100%. Y el desafío es que este servicio de asfalto les llegue a todos los vecinos y a todos los barrios. Gracias al acompañamiento del gobierno de la Provincia, hemos logrado algo tan importante, que se trata también de la salud, que es el 100% de agua potable y el 98% en cloacas. Ya hemos pasado las cañerías en todos los barrios con estos dos servicios y hoy podemos pasar con el asfalto. Sería algo desprolijo pasar el asfalto primero y después romper el asfalto para pasar el agua y pasar las cloacas.

–¿Cómo ha sido la relación con el Ejecutivo provincial durante el año pasado?

La relación con nuestro gobernador, como así también con los integrantes de cada una de las áreas del gabinete, ha sido realmente excelente. Nosotros recibimos doce móviles 0km, más de cuarenta personas que se incorporaron a la Policía Comunal, con el señor ministro Sergio Berni, por ejemplo. Y así sucesivamente. Inauguramos cuarenta viviendas y las entregamos. Tenemos ahora 35 para empezar a construir. Estamos, la verdad, muy acompañados también por el ministro de Asuntos Agrarios. Hemos recibido ayuda para los caminos rurales. Hemos recibido ayuda para poder comprar maquinaria nueva, para poder mejorar los caminos rurales. Nosotros contamos con 1570 kilómetros de caminos rurales. Imaginate vos. Son muchos kilómetros. Y hemos recibido mucha ayuda de la Provincia y de ese ministerio, como así también hemos recibido mucho acompañamiento del Ministerio de Salud, tanto en momentos de pandemia como en estos momentos también, en insumos y en distintas cosas que han aportado desde la Provincia a nuestro municipio. El Instituto Cultural también, con Florencia Saintout. También hemos recibido mucha colaboración. También he recibido mucha colaboración y apoyo del gobierno provincial con Augusto Costa. O sea, la verdad es que nos hemos sentido muy acompañados con Carlos Bianco, con Cristina Álvarez Rodríguez, con Lotería de la Provincia también para distintos eventos. Para que vos tengas una idea, en Benito Juárez estamos ejecutando obras por más de 2900 millones de pesos. Por eso también uno está muy conforme con todo el acompañamiento de nuestro gobernador, Axel Kicillof, que estamos trabajando también para que acepte volver a ser nuestro candidato a gobernador en las próximas elecciones.

–Usted es uno de los intendentes que apuestan por la reelección de Kicillof.

El primer intendente que empezó a trabajar y hablar sobre la reelección de Axel Kicillof, ya el año pasado, es quien te habla. Y, por supuesto, me he sentido muy acompañado, y el gobernador también, por los intendentes del Frente de Todos, que están todos también convencidos de que tiene que ser elegido una vez más. Porque Axel ha sido un intendente más de la provincia de Buenos Aires. Ha vivido recorriendo y ha estado permanentemente con los intendentes de todos los partidos políticos. Esto me consta porque yo en muchísimas ocasiones lo acompaño. Me gusta inaugurar obras con él en otros distritos: escuelas, jardines, ¿viste? Y me gusta, lo disfruto, porque esos ciudadanos, esos vecinos de otros distritos, también se merecen tener esas obras. Y cuando es una alegría de una comunidad, también hay que acompañar, por más que no sea la tuya.

–Intendente, pensando en las próximas elecciones, ¿ya ha decidido cuál será su futuro político?

En primer lugar, nosotros ya no podíamos renovar por cuatro años más. Había una ley dando vueltas, que la inventaron en la época de (Marí­a Eugenia) Vidal y (Mauricio) Macri. Y si hay algo que no te permite volver a ser candidato, tenés que tomarlo de esa manera. Pero bueno, puedo ir por cuatro años más ahora. Y la verdad es que me siento muy acompañado por la militancia. Porque no es una decisión personal, sino que yo estoy acompañado por la Juventud Peronista, estoy acompañado por los distintos sectores del peronismo en Juárez. También por la rama femenina, los peronistas que ya peinan canas. Me siento muy respaldado y me siento con muchas ganas de estar una gestión más. Con todas estas obras que te estoy mencionando, este monto de obras que estamos haciendo, no las termino de inaugurar si me voy a fin de año. Imaginate que estamos haciendo en este momento un recambio de cañerías de agua en toda la ciudad de Juárez, que tiene un costo de 450 millones de pesos, aportado por el gobierno actual provincial, y no la termino de inaugurar yo. También es lindo hacer las obras, ese esfuerzo de conseguir el financiamiento, de que te den las obras y poderlas inaugurar, ¿no? Así que, bueno, vamos a militar y vamos a trabajar para toda la comunidad del partido de Juárez, para ver si podemos tener un buen resultado eleccionario.