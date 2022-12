Your browser doesn’t support HTML5 audio

–Este 2022 ha sido un año, en términos económicos, delicado. ¿Qué balance se puede hacer desde la gestión municipal?

Ha sido un año bastante complejo para los intendentes. Yo siempre digo que los intendentes que podamos tener los municipios ordenados tenemos la posibilidad de no tener sobresaldos a fin de año, ¿no? Nosotros dimos un 12% de aumento en este mes y un acumulado en lo que va del año del 84, 85%. Realmente se hace muy difícil con una inflación de casi el 100% con que vamos a cerrar el año. Pero tener un municipio ordenado permite seguir trabajando en las obras, permite seguir trabajando en conjunto en las paritarias con los empleados municipales, que realmente son el motor de la gestión.

–Si usted tuviera que señalar los hitos de su gestión durante este año, ¿cuáles serían?

Nosotros no hemos dejado caer las obras. Cuando hemos tenido algún atraso en la certificación de las obras con la Provincia, hemos destinado dinero de nuestras arcas para que no se paralicen. Tenemos obras importantes en el hospital municipal, con cuatro consultorios que están a punto de ser inaugurados. Una obra muy buena. Estamos terminando el laboratorio, oncología, odontología y la sala de tomógrafo que este año hemos incorporado. Una obra que realmente les da beneficios a todos los ciudadanos de General Alvear, porque nuestro hospital es el único efector de salud que tiene nuestro partido y por ahí pasan todas las personas de General Alvear, aquellos que no tienen recursos y los que tienen también. Es una obra que va a ser inaugurada en los próximos días, antes de fin de año, o los primeros días del año que viene.

También hemos trabajado fuertemente en educación. Estamos en plena construcción de la escuela técnica, una obra importantísima. La escuela técnica está funcionando en un edificio en la ciudad, una casa que alquilamos. Hemos empezado la técnica con recursos del Fondo Educativo. Tiene un avance de obra del 60%. Queremos llegar a los primeros días de marzo y queremos que todos los chicos y directivos de la escuela estén en ese lugar. Vamos muy avanzados.

No nos ha detenido el tema inflacionario; seguimos gestionando. Tenemos la concreción de una ampliación en la escuela rural, un anexo de la escuela secundaria. Y finalizando un JIRIMM (jardines de infantes rurales y de islas de matrícula mínima) en la zona rural, el número 10, donde funciona la escuela 29. Como yo siempre digo, la educación no tiene que tener distancia. Tienen que educarse tanto los pibes del campo como los de la ciudad. Y seguimos con el transporte escolar, posibilitándoles a los padres que sus hijos asistan a la escuela. En el anexo 3011 nucleamos a unos 70 pibes que se van a buscar a la mañana, con un transporte escolar que llevamos a cabo con gestión de la Provincia. Esos pibes van a la escuela, desayunan tipo diez de la mañana, almuerzan en la escuela, estudian, a las cinco toman la merienda y vuelven a sus hogares a la noche con sus padres. Eso es algo que en mi gestión se viene haciendo en estos últimos cinco años de gobierno. Realmente es importantísimo poder brindarles a los pibes la posibilidad de estar en sus casas todas las noches.

–En cuanto a los desafíos de la gestión municipal para 2023, un año que será clave porque es electoral, ¿cuáles considera que serán los principales que deberá afrontar el municipio?

Seguir gestionando. Estamos muy cerca de poder lograr un nuevo edificio para una nueva escuela, la escuela de estética, que tiene un gran número de pibes que estudian y es una gran contención. Y seguimos trabajando para una ciudad mejor, con mejor calidad de vida. Hemos licitado la iluminación LED para una gran parte de nuestra ciudad. Estamos trabajando con Argentina Hace para la segunda etapa, para la ampliación de la avenida Belgrano, que tiene doce cuadras, y en la primera etapa hemos logrado hacer seis. Ahora se logró licitar la segunda etapa para las otras seis. El objetivo es llegar a mitad del año próximo con esa avenida amplia que beneficia a todos los vecinos que circulan por ahí, porque es muy angosta y es circunvalación en nuestra ciudad, entonces hemos tratado de darle un poco más de fluidez para no tener inconvenientes con los accidentes.

Realmente es un desafío constante el poder seguir avanzando en obras, porque las obras que uno puede gestionar y concretar quedan para siempre en nuestra ciudad, y eso es lo importante. Los intendentes no se llevan las obras; se llevan el trabajo de poder lograrlas y poder gestionar con la Provincia en momentos muy difíciles. Yo digo que cuando un intendente tiene el 100% de inflación anual es complicado, muy difícil, lo mismo que nuestra economía diaria. Los insumos aumentan prácticamente todos los días. La felicidad de tener un hospital que funcione, que no le falte nada, que nuestras ambulancias estén en perfecto estado, y brindarle a la sociedad toda una contención que realmente es muy buena.

–Intendente, usted es uno de los referentes del radicalismo en el distrito y me gustaría conocer su mirada con respecto a cómo ve posicionado al centenario partido de cara a los comicios de 2023, en el ámbito provincial, principalmente. ¿Lo ve fortalecido por la llegada de figuras jóvenes?

Yo creo que Daniel Salvador le dio una impronta nueva al partido en 2015. Nosotros veníamos con muy pocos intendentes en la provincia de Buenos Aires y después de 2015 fue una inyección muy grande, llegamos a tener 32. Y ahora, con la figura de Maxi Abad, que es una persona con mucho empuje, con muy pocos años en la política, con mucho trabajo y con muchas ganas de hacer cosas, creo que está muy bien posicionado. No es el mismo radicalismo de cinco o seis años atrás, que acompañó una fórmula con el gobierno de Macri y prácticamente sólo acompañó. En esta situación, el partido está mucho más vigoroso, mucho más armado, y creo que es protagonista firme en estos años que se vienen. Creo que el radicalismo siempre mantuvo una línea, una conducta, y realmente este año que viene puede ser el año en que podamos ir juntos con el PRO, pero también trabajar en conjunto y seguramente con candidatos propios para confrontar en alguna interna con el PRO, y luego trabajar unidos para ser gobierno tanto en la Provincia como en la Nación. Creo que el radicalismo tiene figuras muy destacadas a nivel nacional y también en la provincia de Buenos Aires. Tenemos intendentes muy exitosos y figuras destacadas que han sabido llevar adelante años difíciles y con municipios saneados, con muchas obras. Lo importante es poder llegar a la provincia de Buenos Aires sin confrontaciones con los ministros, con el gobernador, y seguir haciendo cosas para la ciudad, para la gente, que es la que las disfruta