Los vecinos del partido de Magdalena están lejos de vivir en el mejor de los mundos, si nos atenemos a lo que diversos críticos de la gestión del intendente Gonzalo Peluso han manifestado en otras ocasiones, señalando la falta de médicos en las unidades sanitarias del distrito, la ausencia de diálogo entre el jefe comunal y los vecinos y su excesiva atención a las redes sociales, entre otras cuestiones.

El peronista Juan Carlos García, que busca ganar la intendencia, dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM y enumeró los problemas que se propone resolver si logra su objetivo. Entre los ejes de su eventual gestión mencionó la recomposición del salario de los empleados municipales y el mejoramiento del sistema de salud.

Mirá la entrevista:

–Me gustaría conocer sus expectativas respecto a las elecciones generales de octubre en el ámbito local, teniendo en cuenta que se medirá contra Lisandro Hourcade, representante del oficialismo en Magdalena.

Bueno, la verdad que estamos conformes con haber sido la segunda fuerza más votada, detrás del candidato del oficialismo, que no es poco, porque estamos compitiendo contra el oficialismo desde hace doce años y estamos expectantes de recuperar la elección. Ahora ya los votos van a ser repartidos entre menos candidatos; antes éramos seis. Y bueno, charlando con los vecinos y contándoles nuestra propuesta.

–¿Y cuál es la propuesta central del espacio? ¿Cuáles son los tres o cuatro ejes fundamentales de su propuesta de campaña?

Fundamentalmente, en Magdalena lo que está muy retrasado, que no viene acompañando a la inflación, como por ejemplo lo viene haciendo el gobernador con los sueldos, es el sueldo de los trabajadores municipales. Está retrasado, y es una de nuestros principales objetivos la mejora sustancial del salario municipal. Otra cosa es la recategorización de los trabajadores municipales, que hace mucho tiempo no se hace, y pasarlos a planta además, darles la estabilidad laboral. Porque hay gente que hace más de diez años que está contratada, que después de haber sido contratados algunos pasaron a planta y hace diez años que no asciende, porque no se recategorizan. Y lo que queremos es implementar una medida que se implementó cuando fuimos gobierno, con el Frente para la Victoria, del 2003 al 2015. En esos años yo fui director del hospital; después quedé a cargo de las unidades sanitarias. Y a los trabajadores municipales, tres años antes de jubilarse, se les otorgaba la máxima categoría a la que podían aspirar en su carrera dentro de la municipalidad; entonces, con esos tres mejores años, se jubilaban mejor, tenían un mejor ingreso jubilatorio.

–¿Y el sistema de salud de Magdalena cómo funciona, teniendo en cuenta que usted es profesional de la salud?

La cabeza del partido tiene el hospital municipal Santa María Magdalena y seis centro de salud. No todos están funcionando. El de Empalme Magdalena dejó de funcionar. Después hay una unidad sanitaria, la de Bavio, que es la localidad con más habitantes por fuera de la cabeza del partido, donde hubo muchos problemas de atención médica por falta de profesionales. Siempre caemos en lo mismo: no conseguís médicos porque no pagas bien. Ese es el problema. Hay que ofrecer mejores salarios como para conseguir mejores profesionales.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

La unidad sanitaria de Atalaya no tiene médico permanente. Antes había una ambulancia permanente, con la que se trasladaba al paciente: lo traía la enfermera con una crisis asmática, con una crisis hipertensiva, con un dolor de pecho. Si vamos a pretender tener un médico las 24 horas (porque ese es el argumento: que no se tiene ambulancia porque no se cuenta con médico las 24 horas), siempre se trajo, porque en Vieytes mismo hay una unidad sanitaria que cuenta con enfermera y no médico las 24 horas, y de Vieytes se trate y desde Atalaya no. Porque a veces, estos ocho kilómetros, que no parecen mucho, son vitales. Yo fui protagonista de cosas así, como médico de guardia en su momento.

Hay que fortalecer el hospital y hay que fortalecer las unidades sanitarias. Por lo menos, en Bavio, todos los días un médico generalista, dos o tres veces por semana pediatra, y otras especialidades, como ginecología, cirugía, y si conseguimos un cardiólogo también. Por ejemplo, en el hospital no se cuenta desde hace rato con gastroenterólogo. Y es una pena, porque hay una columna para gastroenterología. Lo que pasa es que para conseguir, tenés que pagarle lo que un especialista que se formó para eso merece. Y tiene que viajar cincuenta kilómetros para venir y cincuenta para volver.

–En términos generales, más allá del ámbito de la salud, y de acuerdo a su experiencia como vecino de la ciudad, ¿qué balance puede hacer de la gestión de Gonzalo Peluso?

El balance es que se dedicó más que nada a asfalto y luminarias. Se deterioró la salud. No se amplió la red de gas natural. El cementerio, por ejemplo, que es algo de mucho sentimiento para la gente, está en un estado deplorable. Encima, el cementerio de Magdalena es espacio de la memoria. Es algo que mueve mucho. Pero además de ponerlo en valor, por llamarlo así, es digno para la gente que va a dejar una flor a un familiar que perdió, o a un amigo, o el día que lo llevás, poder caminar por veredas y no por caminitos de tierra. Donde hay veredas, están destruidas dentro del cementerio. Está muy deteriorado.

Otra cosa, por ejemplo, es la falta de trabajo en Magdalena. Y de viviendas. No se gestionó un parque industrial. Nosotros tenemos pensado gestionar un parque industrial. Tenemos pensado gestionar el terreno ante la Administración de Bienes del Estado, ABE, en la entrada a Magdalena, en la ruta 11, que es la vía principal de acceso a Magdalena, en los terrenos de Vialidad, por donde justo pasa la corriente trifásica y el gas natural está en la curtiembre, que nos queda cerca, y gestionarlo ahí para la radicación de empresas y fuentes genuinas de trabajo.

Gonzalo Peluso.

El otro problema es el de las viviendas. Hace poco estuvieron autoridades del Instituto de la Vivienda. De los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, en solo 29 no se gestionaron viviendas. Uno de ellos es Magdalena. Se hicieron 12.000 viviendas en la provincia de Buenos Aires y Magdalena no hizo ni una.

–¿Y esto por qué? ¿Por falta de interés?

Por falta de gestión. Es falta de gestión y falta de decisión política. En nuestra anterior gestión se hicieron 400 viviendas por el Plan Federal de Viviendas. Tierras hay. Tierras del Estado hay. No es necesario salir a comprar cinco hectáreas para hacer un barrio. No me quiero extender, pero hay diferentes proyectos del Instituto de la Vivienda. En lotes de 10 x 30 se construyen seis casas para adultos mayores. Otro programa que tienen es para madres con hijos: en un terreno de 10 x 30 también, se hacen seis casas. Bueno, hay que gestionar. Que los terrenos están, están.

–En este contexto tan delicado que usted señala de crisis habitacional, que repercute en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, y en la crisis económica que estamos viviendo en general los argentinos, este martes el gobernador Axel Kicillof los recibió a ustedes, a muchos candidatos a intendentes, para unificar criterios de cara a las elecciones. ¿Cómo fue este encuentro? ¿Con qué definiciones se encontró?

Todos los encuentros con Axel son más que amenos. Es como que hablamos con un amigo. Estaba Verónica Magario también, Cristina Álvarez Rodríguez, “Carli” Bianco. El objetivo es salir a hablar casa por casa, vecino por vecino, contarles nuestra propuesta, contarles que lo nuestro es superador, que nosotros vamos para adelante y no es un volver al pasado y vamos por los derechos y no por derecha.

–¿Faltó eso, quizá, en las PASO? Es una campaña más corta, pero ¿faltó quizás más contacto con los vecinos?

Quizás sí. Lo reconocemos. Nosotros, en Magdalena particularmente, no teníamos PASO, y quizás salimos poco. Ahora ya estamos hablando con vecinos y tenemos buena receptividad. No estamos tan lejos. Estuvimos a mil votos, pero con un alto ausentismo. En todos lados fue alto el ausentismo. Fue poco el voto de extranjeros. Bueno, hay que salir a trabajar: para eso estamos. Para eso asumimos el compromiso.

–Por último, Juan Carlos, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de Magdalena, pensando ya en las generales?

Querría que nos escuchen, que entiendan nuestras propuestas. Que no vamos por la negativa, diciendo que lo que se hizo es un desastre, sino que nosotros venimos con una propuesta superadora. Que nos crean. Que somos creíbles. Y que nos acompañen con el voto para tratar de cambiar la realidad actual de Magdalena.