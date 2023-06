Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230609 Alejandro Federico

–Faltando días para la presentación de las alianzas, las internas en JxC están más latentes que nunca, principalmente dentro del PRO. En este escenario ¿cómo se posiciona la Unión Cí­vica Radical (UCR)?

El posicionamiento radical es el de estar observando a ver qué hace la estructura del PRO. Nuestros candidatos en principio siguen siendo Morales por un lado, porque así lo ha expresado, y Facundo Manes por otro. Hay que ver cómo termina esto. Yo todavía apuesto y espero y deseo que haya algún sinceramiento y que podamos, o formar alguna fórmula cruzada, o directamente establecer unas pautas que indiquen que, más allá de los candidatos que va a haber, se mantenga el orden, que se mantenga una competencia sana.

Creo que no es época de ampliaciones; para eso me parece que debió haber sido con más tiempo de anticipación y no ahora. Esto que está sucediendo ahora del lado del PRO, con Schiaretti y con Espert, que ya es un hecho, pareciera que fuera más el posicionamiento de de los referentes de ese espacio y no de los espacios en sí. Y eso hace que por ahí se generen estas competencias con los propios candidatos de los espacios que somos referentes de JxC, ¿no?

Me parece que ahí hay una confusión a la hora de generar una ampliación, si la comparamos con el posicionamiento que pretenden algunos referentes de esos espacios, que creo yo que pueden llegar a aprovecharse de la estructura que tiene JxC.

–Entonces ¿está de acuerdo en que hay que abrir el espacio, pero quizás pasadas las elecciones?

Por supuesto. Yo creo que esto que está sucediendo ahora, yendo a último momento a buscar espacios políticos para sumar, por una poca cantidad de porcentual de intención de voto, no es lo que nosotros necesitamos. Acá tenemos que hacernos fuertes, mantenernos en una estructura que viene siendo referencia de la política a nivel nacional, habiendo ya sido gobierno, habiendo mantenido esta unidad a pesar de la derrota, con una estructura muy fuerte como es la de radicalismo y con lo que el PRO significa en los grandes distritos, incluso en la misma ciudad de Buenos Aires. Y nosotros tenemos que hacernos fuertes ahí.

Nosotros tenemos una convención hoy de la que seguramente saldrá la posición de no retirarnos para nada, porque estamos convencidos de que JxC debe seguir adelante. Pero tenemos que poner algunas pautas y ciertas condiciones para el empleado de este espacio, ¿no? Estoy convencido de que es cuestión de ver más adelante, a ver qué pasa después de las PASO. O si no, haber hecho todo esto con anticipación, que es lo que hubiera lo que hubiera sido necesario.

Estamos en un período de tiempo en el que todavía estas cuestiones tienen que resolverse, pero a la gente, en esta situación tan particular de tanto cansancio, de ser demasiado demandante (porque nos pasa a todos, yo lo noto acá en el municipio), la gente por ahí está cansada de estas disputas estériles, que no dan resultado. Y aquellos que no las tienen por ahí se posicionan de mejor manera. Y por supuesto, todos con el ánimo de que la oposición, representada esperemos que por nosotros (creo que así va a ser), sea la que conduzca los destinos de este país, para terminar con este populismo que no nos está conduciendo a nada.

–Usted siempre ha sido muy crítico del gobierno nacional. ¿Cuáles considera que son los puntos débiles de la gestión de Alberto Fernández?

Por supuesto, no recibieron una buena gestión: también es cierto que nosotros debemos reconocer errores, debemos saber qué es lo que se hizo mal para no repetir. Pero la gestión de Alberto Fernández, en vez de mejorar esta situación, lo que hizo fue profundizarla totalmente, con cuestiones económicas que evidentemente no han sabido resolver, el problema existente, ni siquiera mantenerlo por el camino que venía, que evidentemente, si se hubiera podido concretar, creo que le hubiera dado mucho mejor resultado que éste, pero bueno, no fue así. Yo creo que la política se metió mucho en el medio, esta grieta famosa tuvo mucho que ver. Las cuestiones políticas internas del propio espacio de gobierno, que fueron lamentables, la verdad, y fue un mal ejemplo para el resto del mundo, ante la vista de los demás gobiernos del mundo fue una locura, no se conciben tantos errores, tanta mala praxis. Y eso nos ha llevado a estar ahora como estamos.

Yo creo que de los errores de esta gestión de gobierno de Alberto Fernández y de los que cometimos nosotros en aquel momento se tiene que aprender para repetir y para, de una vez por todas, encaminarnos hacia un futuro mejor.

–A nivel local, usted irá por un tercer y último mandato; así lo ha manifestado en más de una oportunidad. ¿Qué es lo que lo motiva a estar presente en la arena política cuatro años más, intendente?

Mirá, lo que me motiva son las ganas de seguir haciendo. Yo soy nacido, criado acá. Ya he pasado por el Concejo Deliberante. Represento a un espacio político tradicional de esta localidad y la verdad que, con orgullo, digo que estoy realmente contento por todo lo que he logrado, por lo que hemos logrado desde la gestión de gobierno, ya desde hace dos períodos consecutivos, con un equipo que vino para trabajar, para dejar lo mejor de sí, dejando actividades personales, particulares, aprendiendo lo que era estar en la actividad pública, como lo hemos hecho. Y todavía creo que hay cosas pendientes. Pasamos por una pandemia que nos paralizó en gran medida, que la supimos conducir. Eso también es importante. De hecho, el acompañamiento en las elecciones del año ’21 también se dio.

Así que nos parece a nosotros que todavía tenemos para dar. Yo tengo ganas, estoy sinceramente entusiasmado y, por supuesto, en una situación a lo mejor distinta, porque la estructura nuestra hoy está pasando por esta cuestión tan diversa de posiciones y de candidaturas que se enfrentan, cosa que no había sucedido nunca, pero bueno, tratando de poder estar, al no tener internas allá, que espero que así sea, poder ir en todas las listas, poder lograr lo que muchos municipios pretenden, que es estar debajo de cada candidato de cada espacio político al cual se representa. Eso está bueno, me parece que está bien.

Hemos realizado mucho, sinceramente hemos hecho mucho, hemos cambiado la historia de nuestra localidad y creo que todavía nos podemos dar el lujo de estar por un período más para tratar de afianzar todo eso. Y no solamente pensando en que esto termina en el ’27, sino dejando un Suipacha con otro futuro, pensando mucho más adelante, más a largo plazo, con otras personas que vendrán a a ocupar nuestros lugares.

Y sobre todo porque sabemos que nuestra competencia, más específicamente hablo de La Cámpora, sinceramente no creo que tenga los méritos como para poder ocupar nuestro lugar, porque incluso tenemos los ejemplos de lo que ha sucedido cuando ellos han estado en el gobierno. No hay más que mirar lo que pasa hoy en la República Argentina a nivel nacional. Han estado también conduciendo los destinos durante muchos años consecutivos, anteriores a nuestra primera gestión, y la diferencia que hemos logrado es importante. Yo creo que Suipacha no se merece retroceder. Por eso estamos intentandolo de vuelta.