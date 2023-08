Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230823 Pablo Descalzo

–Pablo, su propuesta, la propuesta del oficialismo, resultó ser la más votada por los vecinos. ¿Qué análisis puede hacer de los resultados de las pasadas elecciones primarias?

La evaluación que nosotros hacemos es positiva, por lo menos en términos locales. Sí ha habido, sin duda, una sorpresa respecto a la performance electoral de Javier Milei. Así que, en líneas generales, para nosotros es positiva. Tuvimos una reunión con el gobernador Axel Kicillof, intendentes y candidatos a intendentes de la provincia de Buenos Aires, y nos hemos planteado ya, a partir del día de hoy, nuevas estrategias para lo que viene de esta segunda etapa de la campaña electoral.

–¿Y cuáles son estas estrategias o estos desafíos por encarar de cara a las elecciones generales a nivel municipal?

A nivel municipal es hacer lo que venimos haciendo desde hace muchos años ya: estar cerca de los vecinos, de las vecinas, recorrer cada uno de los rincones del territorio, hacer visitas a las entidades de bien público, darles por ahí más difusión, que a veces sí se nos complica mucho a los municipios poder comunicar las distintas acciones de gobierno en materia de obra pública. Nosotros hemos construido 45 establecimientos educativos, hemos puesto en funcionamiento el Centro Regional Universitario, estamos en los próximos días comenzando a construir la sede central para ampliar la oferta académica, esa oferta académica que esté vinculada con las nuevas tecnologías, con la ciencia y la investigación, con la biotecnología, ya que nosotros estamos poniendo a nuevo dos salas de atención primaria y entendemos que para adelante hay que poner a nuevo alguna más, por ejemplo la de San Alberto, y ampliar su capacidad de atención. Vemos cómo poco a poco va empezando a funcionar correctamente el Hospital del Bicentenario. En los próximos días se van a poner en funcionamiento los quirófanos, las salas de terapia, la terapia intensiva, la terapia intermedia, los consultorios, que eso va a ampliar la posibilidad también de ofrecer y ampliar ese sistema de salud. Tenemos en agenda para los próximos cuatro años construir un policlínico que ofrezca el segundo nivel de atención, y a partir de ahí vos vas a tener la atención primaria, el segundo nivel y el tercer nivel de atención sanitaria.

Más allá de esto, también estamos convocando a la comunidad sanitaria de Ituzaingó, tanto lo público como lo privado, para diseñar estrategias en conjunto. Me parece que la articulación entre lo público y lo privado debe existir, para garantizar y ampliar aún más esa atención y algunas particularidades que nosotros entendemos que hay que seguir ampliando y atendiendo.

Debido a esto, algo que estamos analizando es también poder ofrecer dentro del Centro Regional Universitario algo que esté vinculado con la biotecnología, para ampliar esa capacidad de atención, para ampliar la capacidad de investigación en esa materia que nos interesa y es un derecho que uno tiene que cumplir desde el Estado local.

–¿Qué análisis puede hacer usted, de acuerdo a su experiencia política, del triunfo de Javier Milei en las urnas?

Claramente hay un mensaje de la sociedad y que tiene que escuchar la clase política. Y cuando digo la clase política, es la clase política en su conjunto. Sin ningún lugar a dudas, no estamos siendo y ofreciendo una alternativa, como lo hemos logrado hacer en otras ocasiones. Y me parece que ese reclamo uno debe escucharlo, debe oírlo. Me parece que gira en torno a la cuestión económica. Hoy el ministro de Economía se encuentra ultimando algún detalle con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Yo tengo expectativas positivas sobre ese viaje, y seguramente en los próximos días habrá alguna medida económica que tienda a fortalecer a los sectores productivos del trabajo, la clase media. Y me parece que está necesitando una respuesta de la clase política.