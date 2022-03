Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Juan Arrizabalaga.

Usted denuncia constantemente la usura inmobiliaria en la ciudad de Tandil, que lamentablemente parece no tener límites con contratos cortos y renovaciones trimestrales. ¿Por qué el Estado municipal no regula estos alquileres turísticos temporarios?

Ahí tenemos una discusión muy grande, todavía falta Semana Santa, y evidentemente es un pedido tanto del sector hotelero como de los inquilinos.

Hay un agujero negro en el mercado de alquileres que, por un lado, quita cientos y cientos de departamentos del alquiler permanente, achica la oferta y sube los precios; y, por otro lado, se va al alquiler informal que da una rentabilidad cinco, seis veces superior al alquiler permanente, pero que no está regulado. Es potestad del municipio regular esta actividad en el marco de las leyes provinciales también.

Es un mercado que está creciendo, está vinculado a las plataformas internacionales de alquiler, Airbnb, Booking, etcétera, donde se facilita el mercado de alquileres, pero se afecta otros mercados. Por un lado está esto, que no encuentra resolución, y por otro lado un mercado inmobiliario que naturalmente no quiere cumplir las normas nacionales, la ley de alquileres, y busca mayor rentabilidad en el marco de una crisis habitacional e inflación.

La verdad que los inquilinos no tienen más nada para entregar, estamos hablando de pisos de 35, 40, 45, 50 mil pesos el alquiler, y se están haciendo contratos cortos, excluyendo a las familias que tienen hijos, en un mercado de alquiler temporario.

Lamentablemente estamos en una crisis habitacional. En Tandil no le encontramos la vuelta porque falta una política para eso.

Ayer fui parte de la Mesa de Alquileres en la Secretaría de Comercio con la Federación de Inquilinos y con las Cámaras Inmobiliarias de Argentina, y ellos piden condiciones que no se pueden dar. Ellos piden contratos cortos, ajustes trimestrales, semestrales, liberados, puestos por ellos y progresivos, desalojos exprés. Y nosotros todo lo contrario, control de precios y condiciones de alquiler para los inquilinos, hacer cumplir la ley. El mercado no la quiere cumplir, el Estado no la quiere o no la puede aplicar porque le falta voluntad e instrumentos de aplicación.

Lo que estamos discutiendo es dinero, cuidar el dinero de los vecinos o fortalecer la rentabilidad inmobiliaria. Y nosotros decimos con toda sinceridad, en una crisis habitacional y en un proceso inflacionario como los que estamos viviendo, el mercado lo que está pidiendo es fortalecer el proceso inflacionario y eso genera mayor desestabilización y mayor sufrimiento para los inquilinos. Evidentemente, en ese marco no nos estamos poniendo de acuerdo.

Volviendo al caso puntual de Tandil, ¿funciona la oficina de atención municipal para inquilinos?

Estamos viendo que no está funcionando. La gente viene a asesorarse con nosotros porque no le dan respuesta. Si bien puede haber un asesoramiento, lo cierto es que hay cosas en las que no, y cuando las inmobiliarias no cumplen, no solo los propietarios, ahí ya el Estado no hace nada.

Las condiciones que se están dando hoy son esta mezcla de alquiler temporario con alquiler permanente en las que se desdibujan las reglas del juego y el inquilino está vulnerable y merced a cualquier condición.

Y como uno está desesperado para encontrar alquiler firma lo que encuentra, no tiene poder de negociación. Ahí es donde tiene que aparecer el Estado para aclarar las reglas del juego y para entender que hay líneas rojas en las condiciones habitacionales que no se pueden pasar.

Lamentablemente esto no está sucediendo, no están funcionando los mecanismos del Estado en las relaciones contractuales de alquiler ni a nivel municipal ni nacional ni provincial.

Una de las discusiones que tenemos en la Provincia es la condición inmobiliaria. Los inquilinos, además de pagar alquileres altos, cuando ingresamos pagamos el 4% sobre el total del contrato, que es un total especulado, cuando nos corresponde por la ley actual pagar el 2%. Estamos perdiendo miles de pesos en cada contrato porque nos cobran algo que no corresponde.

Ayer lo reclamamos en la Secretaría de Comercio, se lo reclamamos a las inmobiliarias y esto todavía es algo que hay que seguir haciendo cumplir. Me parece que ahí faltan instrumentos del Estado para aplicar la ley porque eso repercute en la mejora del bolsillo de los inquilinos.

Por todo este que cuenta, parece que la ciudad de Tandil es tierra de nadie.

Estamos en una situación muy fuerte de vulnerabilidad, porque si no se regula la vivienda vacía -nosotros también pedimos una tasa progresiva municipal a la vivienda vacía-, si no se regulan los alquileres temporales y no se cumplen las condiciones contractuales en el alquiler permanente, realmente el acceso a la vivienda hoy es crítico y profundiza la crisis habitacional en Tandil