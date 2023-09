¿Qué dirán las urnas en diciembre sobre el destino de los habitantes del distrito de Roque Pérez? El actual intendente, José Luis Horna, perdió la interna contra el massista Maximiliano Sciaini, mientras que en Juntos por el Cambio (JxC) Juan María Cravero se impuso sobre la radical Carolina Ruiz.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, Cravero señaló que los vecinos votaron “masivamente” en contra de Horna y manifestó que trabajará junto a Ruiz para desbancar al oficialismo y generar un “cambio real” en Roque Pérez.

Escuchá la entrevista:

–Ganó la interna de JxC en las elecciones del pasado 13 de agosto. ¿Cómo se prepara para competir contra Maximiliano Sciaini, de Unión por la Patria (UxP)?

Bueno, como todas las batallas políticas en las que me ha tocado estar. En el 2019 me tocó una batalla épica donde perdí la intendencia por nueve votos, a los treinta días, en La Plata. Pero esta vez es una elección nueva.

La verdad que el gobierno actual venía con un desgaste terrible y la gente masivamente se volcó a votarlo en contra.

El candidato massista (Sciaini), empleado de Trenes Argentinos creo, fue candidato, después lo bajaron o se bajó, y después fue candidato nuevamente. Sergio Massa es el artífice de este desastre económico histórico que está llevando a la Argentina a la peor situación económica y social, con lo cual me parece que tenemos grandes chances de poder gobernar a partir de diciembre.

Nosotros somos el cambio real en Roque Pérez. Somos un grupo de personas con ideas y proyectos nuevos. Somos la alternancia.

–Me imagino que ya también trabajando codo a codo con Carolina Ruiz, quien fue su contrincante en la interna de JxC.

Por supuesto. Siempre lo dijimos, ella lo dijo también fuerte y claro en la campaña: que el que perdía acompañaba, que estaba garantizada la unidad de JxC. Estamos trabajando juntos, haciendo notas juntos. Es una mujer muy laburadora que entiende las cosas como son en el pueblo, y yo repito: la quiero en mi equipo.

–En caso de llegar a la intendencia, ¿cuáles son sus propuestas?

Nosotros nos vamos a encontrar con un municipio del que no sabemos nada, más que lo que vemos en algún que otro proyecto: no sé cuántos empleados tiene, no sé cuánto ganan, no sé qué deudas tiene, no sé cuánto debe. O sea, es un municipio que ha cerrado la información pública de una manera tan grande... Y que incluso se ha cerrado como gestión. Me parece que tantos años en el poder ha hecho que este gobierno se naturalizara, que se sintiera dueño de todo, por lo que me parece que lo primero que tenemos que hacer cuando lleguemos al gobierno es una auditoría de los últimos ocho años para saber realmente dónde estamos parados, qué maquinarias tenemos, cuántos empleados tenemos, qué se debe, qué no se debe.

Por otro lado, mi visión es la de abrir las puertas del municipio, es la de ser transparente con cada acto de gobierno, es la de pagarle un sueldo como corresponde al empleado municipal, es la de prestar el servicio como se debe. Hay un montón de cosas que tenemos que empezar a trabajar para poder cambiarlas.

–¿La crisis habitacional también se siente en Roque Pérez?

Terrible, terrible. El gobierno de Gasparini y Horna no construyó viviendas. Entonces, imaginate lo que es esto, es un descontrol absoluto, no hay casas para alquilar y se piden fortunas.