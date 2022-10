Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Marcelo Santillán.

Marcelo Santillán

-¿Cuáles fueron las principales definiciones que se han tomado ayer en el encuentro del PJ bonaerense que se desarrolló en La Plata y estuvo encabezado por Máximo Kirchner?

Fue una linda reunión como venimos haciendo. Se charlaron distintos temas. Se analizó la realidad del país, de la provincia de Buenos Aires. Lo más importante es que se charló sobre el intento de asesinato a nuestra vicepresidenta, se ideó continuar con el impuso de la causa y que no desaparezca de agenda un hecho de semejante trascendencia.

Se comenzó a charlar sobre la eliminación o no de las PASO para las próximas elecciones. Se quedó en continuar analizando la propuesta y se convocó al congreso provincial que había sido suspendido en su momento por el atentado, para el 5 de noviembre, quizás la sede sea Mar del Plata.

Se convocó a la movilización a Plaza de Mayo en conmemoración con el 17 de octubre. Se analizó la realidad económica del país, el problema de la inflación, que es un tema que nos aqueja a todos los argentinos: un país que crece pero que no logra contener la inflación y se hace muy difícil mantener el equilibrio entre inflación y aumento salarial.

-¿Podría participar del congreso la vicepresidenta Cristina Fernández?

Creo que si las condiciones de seguridad están podría participar. Se había pensado en su momento un acto en La Plata en el Estadio Único, pero lógicamente que dadas las circunstancias después del atentado y de los hechos ocurridos en Gimnasia y demás hay que tener sumo cuidado en la protección no solo de la vicepresidenta sino de la política en general.

-Usted señaló que uno de los temas que se trataron fue la posible eliminación de las PASO. En particular, ¿cuál es su visión al respecto?

Es un tema bastante difícil. Lo que sí, cuando no hay compulsa, a veces no tienen razón. Si no hay compulsa, hay votos que se van a los sectores que compiten. Es un tema que hay que reverlo porque los tiempos cambian.

Me parece que si tenemos afiliación electrónica de los partidos políticos, donde el ciudadano puede afiliarse y desafiliarse fácilmente de cada representación política, quizás para fortalecer los partidos políticos sea importante en algún momento que las internas sean cerradas con padrón de afiliados.

-Pensando en el Día de la Lealtad Peronista el próximo 17 de octubre, ¿le preocupa que haya tantas manifestaciones o marchas conmemorando a esta fecha del peronismo pero divididos?

Me parece que quizás hubiese sido lo ideal que estuviésemos todos juntos. El peronismo es disenso, es la capacidad que tiene un dirigente de conducir las líneas internas. También es un partido que está en discusión permanente. Así que eso hace al ejercicio democrático