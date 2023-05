–Usted ha participado el día viernes del encuentro de la mesa provincial del Frente Renovador, que encabezó Sergio Massa. ¿A qué conclusiones han arribado tras esta reunión?

Siempre tenemos la saludable costumbre de juntarnos provincialmente quienes somos parte del esquema de dirigentes renovadores. En esta reunión lo que se fijó son las pautas de lo que se viene trabajando para el día 10, que es el congreso nacional que se va a realizar, y sobre lo cual tenemos muchas expectativas. Y después, esto que es muy saludable también, que es, cuando nos encontramos, tratar de brindarle a Sergio lo que estamos viendo, el panorama provincial desde cada municipio, desde la Legislatura, desde los distintos cargos que tenemos los que estábamos invitados a esa reunión, y también, obviamente, darle nuestra consideración en lo que entendemos que es lo más importante, que es lo que se viene, ¿no? O sea, que se sienta acompañado, en un rol particularmente complejo, como es ser el ministro de Economía de la Nación Argentina, y también un actor principal del FdT, que sepa cuál es la voluntad individual para conformar lo que va a ser la voluntad de voluntades, que es la expresión que seguramente va a salir del congreso del día 10.

–Como intendente ¿cuál fue el relevamiento social que usted pudo llevar a la mesa de este encuentro provincial?

Nosotros lo que vemos en los municipios como los nuestros, que te diría que son municipios que presentan una mixturación entre lo que ocurre en el conurbano y el interior, estamos en una línea de frontera prácticamente, es verdad, es para muchos la última ciudad del conurbano y para otros el primer pueblo del interior, lo que vemos a veces es que tenemos como si fuera un sabor agridulce en la consideración de lo que está ocurriendo, en virtud de que vemos una actividad plena en el municipio, todas las empresas realmente están tomando gente, están requiriendo cada vez más personal, personal capacitado, te diría que hay una demanda de trabajo muy importante que cuesta satisfacer; por otro lado, el otro sinsabor de que a veces el que está trabajando, con los sueldos que hoy estamos teniendo y en la complejidad que atravesamos, no siempre tiene la posibilidad de llegar a fin de mes de manera completa. Entonces se presenta esta cosa rara de que por un lado hay una plena actividad, hay empresas que van creciendo, la gente que buscaba trabajo hacía mucho tiempo lo empezó a conseguir, te diría prácticamente de un año y medio a esta parte, y por otro lado esta pelea que estamos dando en lo que se refiere al poder de compra, cuando hay una inflación que cuesta tanto moderar, indefectiblemente el asalariado lo sufre y mucho. Lo vemos no solamente en las empresas, sino que también lo vemos en los sueldos municipales, más allá del enorme esfuerzo que hacemos en el corriente para acompañar el proceso inflacionario.

Pero también es cierto y lo que le planteábamos es que, por otro lado, hemos visto en otras oportunidades en Argentina cómo se ha intentado moderar la inflación, a veces, solamente desde el ajuste y desde las cuentas, sin tener en cuenta a la gente, y hoy vemos que la apuesta de Sergio es ir tratando de moderar, o encontrando soluciones que tiendan a moderar la inflación, pero no dejando de crecer, no dejando de producir, no dejando que se caiga la actividad económica. Obviamente es muy difícil, también es cierto que no estamos en los primeros seis meses de una gestión, estamos en los últimos seis meses, donde juegan distintos intereses de muchos actores que no siempre están a la vista, y otros que tienen que ver con las cuestiones electorales.

Por eso creo que es muy importante esto que Sergio ha expresado, sobre todo para lo que refiere al oficialismo, que es que hay que tener claramente un orden político para poder tener un orden económico. Sin eso es muy difícil trabajar en los números, cuando de atrás se mueven tantas cosas que están mal apoyadas en términos del poder.

–¿Considera que el candidato del FdT puede llegar a salir de unas PASO o se puede llegar a una unidad y será un candidato de síntesis?

Yo creo que la PASO siempre es una herramienta, una herramienta posible que tiene que estar en la consideración del partido, pero también es cierto que así como llevamos una herramienta en el baúl de nuestro automóvil por si nos pasa algo, para usarla en determinado momento, también uno puede prescindir de usarla cuando es conveniente el contexto que enfrentamos. Claramente el partido tiene que analizar cuál es el mejor contexto en esta elección casi de tercios, que ya está reconocida no solamente por el FdT, sino por Juntos por el Cambio (JxC), por los mismos militantes de Milei, todos sabemos que tenemos un escenario de tercios. Estratégicamente, creo que es mejor buscar en lo que tenemos un candidato de consenso. No tengo dudas de que eso es lo mejor, porque eso nos va a permitir a todos los intendentes trabajar una campaña ya fortaleciendo la figura de la persona que el espacio considere el candidato que mejor expresa lo que vamos a salir a buscar en los próximos cuatro años en materia de construcción política y de desafíos. Y estoy seguro de que en estos días, de a poquito, va a ir apareciendo ese candidato. Ya, de hecho, obviamente, el espacio tiene distintos pretendientes, pero a medida que van pasando los días va decantando, claramente hay tres o cuatro figuras posibles y seguramente en el correr de los días eso se irá perfilando de algún modo. Y bueno, de no ser posible la figura del consenso, habrá que ir a una PASO. Para eso está también.

–En las últimas horas, se ha hablado de que, en caso de que haya unas PASO, Gustavo Sáenz sería el candidato elegido por Sergio Massa. ¿Tiene alguna información al respecto?

Eso no lo sé, realmente. No tengo dudas de que Gustavo es un gobernador claramente de los más exitosos, de los más representativos en lo que tiene que ver con las ideas que el Frente Renovador viene tratando de componer a nivel nacional. Obviamente que es una figura muy importante y estoy seguro de que muy consustanciado con el pensamiento de Sergio, porque, más allá de que son buenos amigos, han compartido y comparten con nosotros, muchas veces, reuniones donde hemos intercambiado ideas sobre distintos aspectos nacionales y claramente el gobernador es muy claro en sus propuestas.

Pero no hay que apurarse. Hay que ir de a poco. Opciones hay, pero me parece que hay que ser muy serio en estos últimos días. Me parece que lo importante es tratar de tener el gesto de humildad que ha mostrado en su momento Cristina Kirchner diciendo: “bueno, yo no voy a ser, busquemos un candidato de consenso”, o la humildad que ha tenido el gobernador para decir también: “bueno, yo prefiero estar en la Provincia”, al menos así se ha manifestado en algunas reuniones, en algunos carteles, y me parece que está haciendo lugar para que de alguna manera vaya surgiendo ese candidato de consenso. Claramente Sergio es un candidato posible, “Wado” es un candidato posible. Tal vez, a mi juicio, las dos figuras más importantes que hoy el espacio tiene para esta consideración nacional, porque han estado en los momentos más complicados de esta gestión. Han estado presentes, ponienddo el cuerpo, cada uno desde su lugar, cada uno desde su espacio, aportándole al gobierno el sostenimiento en situaciones muy complejas que han tenido, a diferencia de otras personas o de otros candidatos que también pueden legítimamente pretender ese cargo, tal vez ocupando un sol más secundario, más corrido, sobre todo cuando los aumentos fueron más críticos.

El país necesita realmente gente que tenga mucho coraje, que tenga mucha determinación, que sea consciente de que van a venir años complicados, pero que también tengan la particularidad de ser personas que tengan un diálogo abierto y puentes tendidos hacia todos los sectores. Porque viene un país, justamente, por la conformación electoral, donde va a haber que dialogar mucho con el espacio de Milei, con el espacio de JxC, con el mundo gremial, con el empresariado, con políticas centradas en las pymes.

Esto para poder hacerlo hay que sentirlo. Claramente Sergio lo ha hecho siempre esto. Quienes conocemos un poco más o un poco menos a “Wado” lo vemos sintonizado en ess misma lógica. Alguno podrá discutir si uno es un poco más de centro, otro un poco más de izquierda, otro un poco más de derecha, pero los dos con una clara voluntad de componer un país plural, en la certeza de que Argentina tendrá por delante un muy buen tiempo para aprovechar, y si tenemos fortaleza política, si tenemos unidad, si tenemos un candidato potente, no solamente estoy seguro de que podemos ganar la elección, sino que también podemos aprovechar este buen tiempo que, definitivamente, Argentina tiene por delante. Si tenemos un gobierno que, lejos de especular, lejos de pensar en unos pocos, entienda que estas bondades que el mundo ha puesto prácticamente a las puertas de nuestro futuro, puedan ser aprovechadas por un gobierno que quiera gobernar con toda la gente adentro, es decir con todos los sectores escuchados y comprendidos.

