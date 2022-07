Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Blanca Cantero.

Blanca Cantero

Los intendentes massistas, y también me refiero a usted que es una referente de la tercera sección, apuestan a la unidad de la coalición de gobierno. Me gustaría conocer cómo analiza lo que está sucediendo a nivel nacional con el gobierno de Alberto Fernández y estas tensiones entre el Presidente y la Vicepresidenta.

Me parece que todo el mundo tiene derecho a marcar sus diferencias, porque a veces es bueno que alguien le diga a otro: mirá, me parece que este camino no es el correcto, vamos por el otro; pero después decir lo que tuvo que decir me parece que tiene que venir un momento de más unidad hacia afuera, hacia el público en general, hacia los habitantes de la República Argentina.

Es un momento para estar todos unidos y luchar para que el país salga adelante. No tenemos otra alternativa. Estamos en democracia. El gobierno tiene que terminar su mandato como corresponde y lo mejor es sentarnos en una mesa y ponernos de acuerdo todos, porque hoy el país nos necesita más que nunca.

El massismo siempre pregona la unidad, en este caso de la coalición de gobierno. ¿Es lo que pide Sergio Massa cada vez que los reúne a los jefes comunales?

Es siempre lo que pregona él y lo que queremos todos. Es algo que los habitantes también necesitan: ver a sus gobernantes reunidos, tratando de solucionar los problemas que tenemos y a veces pueden pensar distinto en algunas cosas, pero al final del camino hay que ponerse de acuerdo y tratar de sacar esto adelante. Hay un gobierno que tiene que terminar su mandato, y pasamos muchos momentos difíciles.

Pasamos un momento difícil cuando Macri terminó el gobierno, con muchos problemas económicos, con una deuda externa que se hizo muy largo llegar a un acuerdo; después la pandemia que también afectó muchísimo económicamente, ahora tenemos una guerra, y todo suma, todo suma para que estemos pasando hoy esta situación.

"A ningún gobierno futuro le conviene esta situación. Lo que tenemos que intentar es que a la Argentina le vaya mejor"

Entonces me parece a mí que si uno mira el contexto mundial, incluso los países poderosos que tenían recursos enormes para no pasarla mal vemos que tienen hoy problemas por el tema de la guerra, la falta de gasoil.

Para nosotros que venimos de un país que nos dejaron totalmente endeudado, por supuesto que eso se nota mucho más. Con estos últimos acontecimientos, no es un momento fácil, es un momento para estar todos juntos y que los que tienen mayores responsabilidades de alguna forma se pongan de acuerdo.

A ningún gobierno futuro le conviene esta situación. Lo que tenemos que intentar es que a la Argentina le vaya mejor, no a los dirigentes políticos, a la Argentina.

¿Cómo analiza el rol de Sergio Massa en la coalición de gobierno?

Yo siempre lo vi como un hombre muy componedor, uno lo ha visto durante todo este tiempo corriendo de un lado a otro tratando de aunar. Yo lo veo un hombre componedor, es un hombre muy preparado, uno vio el trabajo que hizo en la Cámara de Diputados, eso no se discute, lo preparado que es Sergio. Tiene una visión enorme, sabe mucho de gestión de gobierno y llegará su momento.

En cada lugar que está y la gente que tiene él manejando en distintos sectores dan ejemplo acabado de saber lo que están haciendo. Es parte de un frente y tiene ese rol de unir, de tratar de unir, y aunque no lo haga público debe decir lo que piensa en cada uno de los temas.

¿Lo ve con chances para una posible candidatura presidencial en el 2023?

Yo creo que Sergio hace rato es un potencial presidente, pero él lo decidirá en el momento que tenga que ser. En este momento creo que no tenemos que hablar de candidaturas, En este momento tenemos que trabajar