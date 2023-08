Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230817 Miguel Gesualdi

–Miguel, ha obtenido un muy buen resultado en las elecciones del domingo pasado. ¿A qué se deben estos resultados?

La verdad que sí, es un buen resultado. Llegamos casi al 43% y los otros candidatos estuvieron a un poco más de veinte puntos de diferencia. Y la verdad es que esperábamos esto y quizás también un poco más, pero bueno, a todos los municipios les ha pasado lo mismo con el tema de la evolución de La Libertad Avanza (LLA): se ha dividido en tercios esta vez, no fue tan polarizado como en ocasiones anteriores. Pero de todas maneras nuestro porcentaje fue bueno y tenemos una ventaja bastante importante respecto del resto.

Yo creo que esto se debe a la buena gestión que hemos venido realizando durante este último tiempo. Acá en San Andrés de Giles el gobierno está desde el año 2003, habiendo cambiado dos intendentes ya anteriores y yo como interino, el tercero que ocupa el cargo, seguimos manteniendo el mismo color político y venimos haciendo la gestión, desde entonces, muy buena. Y en estos últimos años creo que ha sido mejorada, por así decirlo. Habíamos tenido muchas obras que hemos podido gestionar en Provincia y Nación, lo que hizo que la gente eso lo valorara, y creo que por ahí viene la cosa.

–Usted señalaba este fenómeno de Javier Milei a nivel provincial, pero sobre todo a nivel nacional. ¿A qué considera que se debe este triunfo del libertario?

No sabría decirte bien el porqué, pero yo creo que sus pensamientos, que obviamente no compartimos, han influido mucho en la gente que no lo está pasando bien o que le está costando llegar a fin de mes. Yo creo que eso lo ven como una alternativa, no hurgando demasiado en las propuestas que tiene sino como un cambio más que nada, pero son cuestiones que los que saben por ahí pueden analizarlo un poco mejor.

–¿Nota que hay un descontento con la clase política tradicional?

Sí. Ya desde hace unos cuantos años que esto viene pasando, con el “Que se vayan todos” y demás. Pero hay alternativas. Yo creo que Sergio Massa es un excelente candidato. Creo que es el que mejor preparado está para hacerse cargo del país, más allá de la coyuntura, de todo lo que tuvimos que vivir este año con la inflación y con el alza del dólar, que está vinculado un poco con la pandemia, con la guerra, últimamente con la sequía, y obviamente con el endeudamiento que quedó de gobiernos anteriores, que tenemos que hacernos cargo de los pagos en estas épocas.

–¿Le parece que UxP puede revertir el resultado, pensando ya en octubre, en las elecciones generales?

Yo no lo veo tanto como revertir, sino que están los tres con muy poquita diferencia de porcentaje. Yo creo que es un empate técnico. Acá no se ha perdido ni se ha ganado por un margen amplio. Para mí la elección ha sido un empate técnico y con la cantidad de votantes que no han ido y el tiempo que queda por delante para seguir trabajando, yo creo que Sergio va a ser una excelente elección.

Lo mismo pasa con Axel: ha tenido un gobierno excelente en la provincia; yo creo que ha sido el mejor gobernador de los últimos tiempos, no sé si de la historia pero de los últimos años sí. Ha puesto mucho hincapié en la educación, en la producción, en rutas, colegios, jardines, en salud. Se ha hecho cargo de todos los problemas que tenía la provincia. Por supuesto que siempre falta hacer algo más, pero indudablemente ha sido el mejor gobernador de los últimos tiempos.

–La gestión de Axel Kicillof ha llegado a todos los municipios, no solamente a los de su propio color político. Eso es algo también que destacan jefes comunales de la oposición.

Sí, sí, es destacable. Por ahí te lo destacan off the record, no te lo dicen de viva voz, pero off the record lo asumen y dicen que han recibido obras que con otros gobiernos no han tenido. Y bueno, acá no hubo discriminación política de parte del gobernador: les han llegado obras a los 135 municipios de la provincia sin ningún problema. No hubo digitar una obra porque es de un color o porque es de otro.