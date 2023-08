Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230803 Sergio Bordoni

–¿Cómo avanza la campaña electoral, a días, no más, de las elecciones PASO?

Aquí estamos, con mucho trabajo. Recorriendo las distintas localidades del distrito y charlando con la gente, que es lo que a uno lo interioriza de la problemática, a pesar de que nosotros lo venimos haciendo seguido igual, estar en contacto con la gente, porque más allá de que haya elecciones, nosotros diariamente estamos en contacto y solucionando los problemas de la gente, ¿no? Porque, aparte de estar en campaña, estamos en gestión, y es doble obligación, ¿No? No es lo mismo estar en campaña un candidato que no está en gestión que nosotros que vivimos en gestión, y trabajando todos los días para cambiarles la vida a los habitantes del distrito.

–¿Y qué recepción tiene de los vecinos de la ciudad? ¿Cuál es la respuesta a las propuestas que tiene el espacio que usted encabeza, intendente?

Hoy el problema más grave que tenemos en nuestro distrito es la falta de viviendas. Esa es la problemática fundamental que tenemos y es un déficit habitacional que tenemos que no hemos podido suplir. Así que estamos abocados a eso. Estamos en construcción de 29 viviendas en Saldungaray, 32 en Tornquist, y 54 lotes del Procrear que estamos dotando de servicios. Y estamos a la firma de un convenio de 38 viviendas más que le hemos dado al sindicato municipal. Y también tenemos diez viviendas más de la Caja de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde también vamos a ayudar a darles a los agentes policiales viviendas para que puedan vivir. Es el déficit más importante que tenemos.

–De cara, nuevamente, a las elecciones, ¿qué características me puede mencionar de la lista, tanto de concejales como de consejeros escolares, que lo acompañan?

Lista muy joven. Gente muy joven, como tengo en mi gabinete después de mi ida de Juntos. Hice un cambio de dirigentes de mi gabinete, con toda gente joven, y por supuesto, en la en la lista traté de incluir jóvenes, porque la idea es armar dirigentes para futuras elecciones, porque yo tengo 59 años y, sea elegido o no, va a ser mi última elección como intendente. Así que, bueno, tengo que armar gente joven para que a futuro puedan seguir trabajando y dirigiendo los destinos del distrito de Tornquist, porque la verdad que tiene un empuje terrible de la gente que tengo en el gabinete y quiero que así sea.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–En el plano provincial, ¿cómo lo ve a Axel Kicillof? ¿Lo ve fuerte para revalidar mandato en provincia de Buenos Aires?

Yo creo que Axel Kicillof no va a tener problema en ser reelecto, sin ninguna duda. Porque en Provincia es distinto de Nación, por el soilo hecho de que se gana por un voto, no hay ballotage. Entonces, Axel va a ser reelecto, no tengo ninguna duda que va a ser electo. No por un voto, va a ser por más, una diferencia mayor. El problema lo tenemos en Nación, donde tenés que sacar una diferencia de diez puntos, y está complicado, obviamente.

Pero creo que Sergio Massa es el candidato ideal para sacar este país adelante. Porque agarró el país en un momento crítico, cuando estábamos por irnos en helicóptero todos de vuelta, como en el 2001, y lo está llevando adelante, aún con una economía inconstante, con una inflación que todavía no se puede bajar, pero está haciendo lo posible para llevarlo adelante, y no tengo ninguna duda de que, de ser presidente, va a tomar decisiones acertadas para parar la inflación, que es lo que agobia a este país.

–¿Le parece que antes de la llegada de Massa a Economía estábamos al borde del abismo a nivel nacional?

Totalmente. No me parece: era así. Nadie quería agarrar, todos se escondían cuando la economía estaba tambaleante. Ninguno quería agarrar esta crisis económica que existía. Así como tuvimos una crisis de la pandemia, que la llevamos, que la sacaron adelante durante dos años, tanto el gobierno nacional como el provincial, porque se sacó adelante. Después vino la crisis económica, porque para sacar la crisis de la pandemia, hubo que generar mucha divisa para comprar respiradores, para comprar todos los elementos que se necesitaban para acondicionar hospitales, terapias intensivas que se crearon. Por ejemplo, en Tornquist tenemos una terapia intensiva gracias al gobierno provincial, nacional, y también al aporte privado; hoy tenemos funcionando una terapia con ocho camas, y está dotado con todos los servicios. Y eso no se hace con magia. Hubo que invertir dinero, que seguramente en las arcas del Estado nacional no había, ni había con qué generarlo. Eso produjo inflación. Y bueno, hay que parar esa rueda inflacionaria que se generó. Y yo creo que Sergio Massa es un hombre que no sólo agarró un país en llamas, sino que se jugó su futuro político en esto. Y nadie lo quería hacer, obviamente. Y Sergio Massa, hoy por hoy, nos va a llevar a la victoria con mucho trabajo. Por eso te digo: como preguntaste por Axel Kicillof, no tengo ninguna duda que va a ser gobernador, porque ha hecho las cosas excelentes también. Y es distinto que en la Nación, porque no tiene ballotage. Pero bueno, las reglas están así: en la Nación hay que sacar diez puntos o un ballotage. Veremos qué pasa. Yo tengo mucha fe porque Sergio Massa, para mí, es el elegido para ser el próximo presidente de la República Argentina.