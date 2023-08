No es la primera vez que alguien dice que el gobierno de Vicente Gatica en el municipio de Bragado “está agotado”. Al intendente se le achaca no haber realizado obras transformadoras para la ciudad ni haber solucionado problemas como la inseguridad o la acumulación de residuos.

El candidato a intendente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Barenghi, dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM y dijo que además de temas de “mucha urgencia” como la falta de vivienda, Bragado necesita una “renovación” de la política, y que su espacio es “una alternativa válida” para conducir los destinos de los habitantes de la ciudad.

Escuchá la entrevista:

–Sergio, ganó la interna de UxP, en la que compitieron cuatro candidatos. ¿Qué balance puede hacer de los resultados y por qué considera que los ciudadanos han elegido la boleta que usted encabeza?

Bueno, en realidad, esto fue una PASO donde yo no le gané a nadie. Simplemente, la ciudadanía y el pueblo peronista eligieron quién iba a ser el representante que los iba a llevar a la elección general. En este caso, han confiado en mí. Realmente fue una PASO muy importante, donde el conjunto de los votos de nuestro espacio logró superar con bastante amplitud al espacio del actual intendente, de Cambiemos. Y a partir de ahora, en primer lugar, mi tarea es reunificar a las cuatro agrupaciones que participaron en las PASO. Y también reconocer que hubo muchísimos vecinos y vecinas que, sin compartir nuestra ideología en el orden nacional, confiaron en nuestro proyecto en el orden local y también nos han acompañado. Porque en Bragado hubo muchísimo corte de boleta, fundamentalmente a favor de nuestra lista. Y eso también a mí me obliga a tener mucha más amplitud, a abrir la cabeza, como quien dice, para escuchar lo que la gente está demandando.

–En este sentido, en cuanto a las demandas, ¿cuáles son aquellos pedidos de forma urgente que usted encuentra por parte de la población cuando recorre los barrios de la ciudad?

Bueno, fundamentalmente la falta de vivienda. Se ha transformado en una problemática de mucha urgencia, porque no se ha construido. Hace muchos años que no se construye, los alquileres son prohibitivos y eso hace un combo que imposibilita que mucha gente tenga acceso. Hay mucha gente en situación de calle.

Tenemos un problema con la salud, porque ha cerrado un centro médico privado que atendía a buena parte de la comunidad y entonces el hospital está rebalsado en sus posibilidades de atención.

Y fundamentalmente, la falta de trabajo y de oportunidades para la gente joven, para la gente que recién se inicia en el mundo laboral y que todavía no tiene esa posibilidad, aA pesar de que realmente en Bragado ha habido muchísimo incremento en cuanto a fuentes laborales. Bragado tiene una generación de empresarios pymes espectacular que ha permitido que muchísima gente se incorpore. Las empresas han crecido, han demandado gente, pero todavía falta más. Tenemos que abocarnos a que esto siga creciendo, a que esa rueda de crecimiento no se detenga, a que podamos este seguir incrementando ese empuje, ese entusiasmo que tienen los empresarios pymes y dotar a Bragado de muchísimo más empleo.

–Tendrá que competir en las elecciones de octubre contra el actual intendente, Vicente Gatica. ¿Qué balance puede hacer de su gestión?

Yo creo que es un ciclo que ya está concluido, que ya son ocho años y lo que no se ha hecho hasta ahora ya es difícil que se pueda realizar. No hay nada pendiente, no hay un proyecto de gobierno en el que haya que esperar algo más para los próximos cuatro años. Entonces, sin hacer críticas (a mí no me gusta mirar el pasado, me gusta más mirar el futuro), creo que los ciclos se cumplen y este ciclo, en este caso, ya está cumplido. Necesitamos renovar la política de Bragado, y nosotros somos una alternativa válida para eso.

–¿Y qué características tiene la lista que lo acompaña, Sergio?

Es una lista que está integrada por las agrupaciones que han tenido normalmente peso en el peronismo de Bragado en los últimos años, que han participado en todas las contiendas, y está integrada por referentes del exintendente Aldo San Pedro, que fue nuestro último intendente. Están la señora y el hijo. Está el sector de Darío Duretti, está La Cámpora, está el sector de la vicegobernadora Verónica Magario. En definitiva, tenemos concentrada la mayoría de las agrupaciones que tienen peso político en nuestra comunidad.

Y también hemos hecho un acuerdo con un partido vecinal, independiente, que también nos aportó un montón de votos independientes, y que nos ha servido para tener un caudal muy importante.

–Si usted pudiera dejarles un mensaje a los vecinos de Bragado, pensando ya en las elecciones del mes de octubre, ¿qué les diría?

Que apuesten por una renovación. Que apuesten por gente que conoce perfectamente el valor del trabajo, que conoce perfectamente lo que es levantarse todas las mañanas bien tempranito y estar al pie del cañón, y no desatender ninguna de las cuestiones que a la gente preocupan. Que no llegamos a esta esta instancia por una cuestión de galardones o de ningún otro motivo; que la única motivación que tenemos es querer que Bragado despegue, querer que Bragado se asimile a las ciudades de la región que han tenido un progreso muy importante cuando nosotros estuvimos estancados. Así que con ese único propósito es que estamos trabajando para ser opción en la comunidad, y ponemos todo lo que depende de nosotros para que esto pase.