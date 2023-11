Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231122 Ricardo Curutchet

–¿Cómo se están viviendo estas horas en el municipio? ¿Cómo las vive usted, luego de que Javier Milei haya ganado con una diferencia tan amplia y a partir del 10 de diciembre será el próximo presidente de los argentinos?

Para alguien que tiene sesenta años y obviamente vivió los cuarenta de democracia, siempre el hecho de una elección es una fiesta. Marco mi edad porque me han tocado años donde no se podía votar; entonces sabemos valorar esa diferencia.

Obviamente, a veces toca ganar, a veces toca perder. En este caso, no es el candidato que uno eligió. Nosotros apoyábamos abiertamente a Sergio Massa. Si bien acá en Marcos Paz nos fue muy bien, en la provincia de Buenos Aires le fue bien a Sergio, es nuestro presidente electo. Hay que saber respetar las voluntades y creo que, como siempre uno sostiene, uno va a estar contento y otro va a estar un poco triste. Te dura un rato, pero después tenés que seguir para adelante. En nuestro caso, a nivel local hemos ratificado el 22 de octubre una oportunidad más para seguir con los destinos de Marcos Paz, compartiendo con los vecinos y las vecinas; también Axel (Kicillof) en la provincia. Es un desafío nuevo, porque nos ha tocado en algún momento no tener el acompañamiento de la Provincia ni de la Nación; acá vamos a tener en la Provincia, en la Nación obviamente, no digo el no acompañamiento, pero no es el mismo color político. Pero creo que es un desafío. Y desearle de corazón, como ciudadano, que si a él le va bien, a todos nos va a ir bien. Así que esperemos que pueda lograr los objetivos de un mejor país y el deseo que uno tiene, insisto, con ya unos años encima, de que sea siempre escuchando al otro. A lo mejor en una campaña puede exacerbarse un poco más en las expresiones, pero (lo digo por experiencia en la gestión) a veces uno tiene que ser más mesurado, poder contemplar las distintas opiniones. Y creo que en definitiva cada uno ha votado una opción. En definitiva, cada uno lo que buscaba era lo que entendía que era mejor para el país. Eso no quiere decir que sea el otro un rival acérrimo; simplemente son miradas de cómo llevar adelante las líneas de acción. Insisto: espero que le vaya muy bien, porque si le va bien a él, le va bien a la provincia, les va bien a todos los municipios a lo largo y ancho del país.

Después, como todo, se hace camino al andar. Tiene unos días de transición y tendrá el desafío a partir del 10 de diciembre. Lo que sí entiendo, y ya lo he dicho en alguna que otra oportunidad, por lo menos a nivel local, que estamos viviendo un cambio de época, que es a nivel mundial. Y en ese sentido creo que lo que históricamente se dice, que tener esa luna de miel de cien días, la sociedad lo va a interpelar, va a tener que ver las propuestas concretadas de alguna manera, conteniendo obviamente a todos. Es un desafío, pero bueno, esperemos le vaya bien.

–¿ Y qué pasa con la obra pública? Imagino que para los municipios debe ser un hecho que genere incertidumbre, teniendo en cuenta que tanto Javier Milei como gente de su espacio, como “Bertie” Benegas Lynch, diputado electo, han manifestado que será el fin de la obra pública, que habrá cero obra pública en la Argentina. ¿Cómo toman esto?

Bueno, entiendo que, como manifestó ser un defensor de la propiedad privada, lo será también con respecto a los contratos firmados, así que en ese sentido se honrará, por lo cual esas obras continuarán. Y en el caso de que la Nación disponga que ya no hay más obra pública, nosotros en ese sentido tenemos los mecanismos necesarios para que la obra pública en Marcos Paz pueda seguir. A otro ritmo, pero en ese sentido va a seguir. Porque tenemos la Provincia y tenemos mecanismos a nivel local. Nosotros tenemos empresa constructora municipal, estamos constituyendo fideicomisos para la construcción de viviendas y tenemos herramientas.

Yo soy un defensor de la obra pública, por eso el acompañamiento a Sergio; pero si él dispone que no va a haber más obra pública nueva, bueno, nosotros tenemos los mecanismos. Nuestros objetivos con la Provincia continuarán, los locales continuarán, los de Nación se ralentizarán un poco, pero son obras que ya se están ejecutando, y entiendo que por una cuestión de que son obras que están en ejecución, se completarán. Posiblemente, si cumple en ese sentido esa mirada que tiene de que no debe haber, con la cual no comulgo, pero respetando de que será la voluntad de quien conduce los destinos de la Nación, nosotros nos aggiornamos y acoplamos enseguida, y nuestro presupuesto se conforma de otra manera para poder tratar de sostener niveles de obra.

Obviamente, hay algunas obras públicas de gran envergadura que nosotros hemos podido encarar en estos cuatro años y que con recursos municipales no las podríamos encarar, pero sí vamos a poder sostener la obra pública, entiendo. Y descontando lo que ya está comenzado, se terminará de concretar. Podrá después decir “De acá para adelante no habrá más”, pero yo creo que es uno de los desafíos. La “ley Baglini” decía en algún momento que una vez que se está en el poder hay que ser muy cauteloso y criterioso y medido en las palabras. Pero nosotros tenemos un músculo a nivel municipal que nos permite mantener niveles de obra pública. Obviamente, no es la foto ideal que nosotros hubiéramos querido, pero seguimos en carrera.

–En este contexto ¿cuál será el rol del peronismo? No solo a nivel local, sino también provincial y nacional.

Bueno, yo soy una rara avis. Yo no estoy en el peronismo, así que le tendrías que preguntar al peronismo. Pertenezco, a Concertación por Marcos Paz. Pero creo que, si la pregunta es por el rol como oposición, será una oposición respetuosa, responsable y a la altura de las circunstancias. Donde se puede ayudar, se ayuda, y donde haya que observar, se observa. Porque, como siempre digo, yo creo que es un país maravilloso con gente maravillosa, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en algunos lineamientos básicos. Nosotros lo tratamos de hacer acá a nivel local. Hace veinte años que estamos en la gestión y en la gestión hay gente de distintas fuerzas políticas: del peronismo, del radicalismo, del progresismo, del vecinalismo, gente apolítica, pero tenemos una mirada común de lo que es el pueblo.

Yo siempre digo que no es que todos son malos de un lado o todos son buenos del otro. Hay gente buena y mala de cada uno de los lados; hay que saber cómo se puede construir. Todavía no ha habido ninguna reunión, ninguna convocatoria, ningún llamado; todavía está muy fresco. Pero creo que será en ese tenor, porque son 40 años de la recuperación de la democracia y creo que no hay, en ese sentido, de ningún sector político, trasnochadores. Como te digo, alguien que tiene 60 sí los vio, sí los vivió.

Creo que la sociedad maduró, con sus errores, que sin lugar a dudas hay, con sus faltantes, con sus falencias, pero en eso la gente sabe que se expresa a través del voto. Como te dije al principio, a algunos les gusta el resultado, a otros no. Es como un partido de fútbol: uno gana y el otro pierde. A veces nos toca ganar y a veces nos toca perder.

–Ahora que hace mención a la sociedad, ¿cómo se imagina que será el clima en las calles? Teniendo en cuenta que en las últimas horas Mauricio Macri, en forma de amenaza (porque realmente, al menos yo lo siento así), dijo que “los orcos van a tener que medirse muy bien cuando quieran hacer desmanes”...

Son expresiones que no aportan. La democracia es también poderse manifestar. En cualquier país civilizado del mundo (tomás Francia, tomás Inglaterra, tomás Estados Unidos, para nombrar los que ponen como ejemplo algunos referentes políticos) es natural y está dentro de las reglas de la democracia poderse manifestar. Entonces, si no se puede hacer, que sí creo que ahí las medidas son para el conjunto de la sociedad o para un sectorcito, bueno, ahí sí tendremos que ver. No sé. Estuve desde temprano en el municipio. No escuché las noticias. En los pueblos, en las ciudades así, donde tenés mucha cercanía, no tenés mucho tiempo para ver las noticias nacionales; te vas enterando un poco después, al final del día, porque la diaria te lleva a que tenés que estar resolviendo cuestiones. Pero, si es como vos me decís, yo creo que es una persona inteligente y podría haberse expresado con más cautela. Pero es simplemente una humilde opinión, de un hincha de Boca a otro hincha de Boca.