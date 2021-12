Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Silvina Di Renta.

Silvina Di Renta

¿Cómo avanza el conflicto con los trabajadores municipales de Berisso?

Estuvimos ayer reunidos con trabajadores del SAME, y del STM, en el marco de esta situación que se viene dando hace unos días, donde algunos de los trabajadores de estos sectores habían recibido la notificación de que no se les iba a renovar el contrato de trabajo.

Esta es una acción que se viene dando paulatinamente en el transcurso de estos dos años de gobierno del intendente Fabián Cagliardi con respecto a los trabajadores, han pasado distintas situaciones, han comenzado con los trabajadores municipales por el tema de la paritaria salarial para no quedar desfasados de los periodos inflacionarios que se fueron dando en el país y que repercuten obviamente en nuestra ciudad y cada distrito de la provincia y el país.

Nos contactamos con los trabajadores para escuchar lo que había sucedido y brindarles nuestro apoyo, y nos conectaron que habían recibido notificaciones donde se les decían que no les iban a renovar el contrato. Esto en el marco, además, de las Fiestas.

Nos reunimos con ellos, y estamos a la espera de que se revierta como le solicitamos al intendente, sumado a un pedido de informe que vamos a realizar, a fin de darle continuidad a los trabajadores tanto de área del SAME, como de corralón y otras áreas y dependencias municipales.

¿Cuántos son los trabajadores afectados por la decisión del Ejecutivo?

Los representantes del STM nos dijeron que eran entre 10 y 12 trabajadores que estaban en una nómina para recibir estas notificaciones; del SAME nos reunimos con tres trabajadores quienes nos dijeron que cinco empleados los habían citado para decirles verbalmente esta situación que se iba a generar y notificaciones les dieron a dos, a uno se la hicieron firmar.

Esto al igual que en las distintas dependencias, que constaba una nómina de que les iba a llegar fehacientemente al resto de los trabajadores. Y como dijeron en los medios, en el SAME y el Sindicato eran alrededor de 12 compañeros.

¿El municipio dio algún tipo de respuesta a los trabajadores afectados?

El STM iba a ser recibido por el intendente en el transcurso de la tarde de ayer, estamos en contacto permanente a fin de ver qué respuestas le dieron y acompañando ese reclamo para que sean reincorporados, a aquellos que tenían la intención clara de rescindirles el contrato al 31 de diciembre.

En este contexto, ¿cómo califica estos dos años de gestión de Fabián Cagliardi al frente de la Municipalidad de Berisso?

Creo que el intendente ha dejado claras demostraciones en muchísimas oportunidades de que su gestión ha sido un poco carente de empatía con los trabajadores, falta de diálogo que ha tenido permanentemente y algunas actitudes en el marco de un reclamo genuino como el de los trabajadores por la paritaria salarial, esto de pasar caminando por el medio de una manifestación, me parece que hubieron actitudes intempestivas y autoritarias, inclusive de provocación para con los trabajadores.

Me parece que tiene que haber siempre un diálogo abierto cuando no hacen nada más y nada menos que reclamar lo que es justo, un salario digno, que merecido lo tienen porque han puesto el pecho durante la pandemia, han estado siempre a disposición y trabajando.

Uno escucha los discursos de gente del Ejecutivo que agradece constantemente a los trabajadores pero después no se ve reflejado en el accionar del resto de las decisiones que se van tomando en el transcurso de los años.

Después en cuestiones de obra pública me parece que ha sido totalmente carente, que han iniciado el gobierno en el marco de una pandemia, entendemos que no ha sido fácil, nosotros como oposición siempre hemos tratado de tener eso en cuenta y no poner palos en la rueda sino darles las herramientas cuando eran sumamente necesarias para que pudieran gobernar, pero hubo muchas actitudes que no estaban acordes al momento.

Nosotros hemos tenido un vacunatorio VIP en pleno enero cuando las vacunas tenían que llegar solamente para el personal de Salud y se vacunó un funcionario, obra pública está totalmente carente, como mantenimiento de calles, ya que cuando caen dos gotas quedan inundadas, intransitables