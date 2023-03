Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230328 Javier Martínez

–¿Cómo impacta en el PRO bonaerense la decisión de Mauricio Macri de no presentarse como candidato en las próximas elecciones?

En principio, un poco ratifica lo que Mauricio ha sostenido a cada uno de nosotros en distintas reuniones. Él sostuvo que no iba a ser candidato para el 2023, y esto ratifica su postura. No digo que cambia la valoración que todo el PRO tiene sobre nuestro líder, que es Mauricio; sobre nuestro fundador, sobre nuestro guía. Independientemente de la decisión que ha tomado, él va a seguir siendo lo importante o lo preponderante que es nuestro espacio. Más en intendentes, como en mi caso, que hemos decidido entrar a la política para seguirlo a él, allá por el 2015.

Causa algún sinsabor, porque a uno siempre le gustaría que su líder, quizás, tenga ese rol. Pero sabemos que lo va a seguir teniendo, y nos va a seguir apoyando, y nos va a seguir acompañando en los territorios, con sus ideas, con la defensa de la democracia, de la libertad, de la división de poderes. Así que, bueno, seguiremos trabajando, levantando sus valores.

–En las últimas horas circuló la información de que ha convocado a los referentes del PRO de la provincia de Buenos Aires para un encuentro. ¿La idea es tratar de ordenar electoralmente al partido en la provincia?

Yo creo que es una charla que tiene que ver con ratificar nuestro rumbo, nuestros ideales, no perder nunca el norte, que tiene que ver con las necesidades de la gente, lo que nos piden nuestros vecinos. Me parece que está más enfocado en eso. Y sí en pensar una provincia que necesita una gran transformación, descentralización, darles mayor poder o autonomía a los municipios. Y creo que sobre eso hay que trabajar. ¿Qué vamos a hacer con la salud? ¿Qué vamos a hacer con la seguridad? Creo que ese es el punto ahora en cuestión.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Después, las cuestiones electorales se arreglarán en una mesa de consenso. Y si no, el votante elegirá quién puede ser el mejor conductor. Tampoco hay que temerles a esas cuestiones.

–Igual, específicamente en la provincia de Buenos Aires, usted ya ha manifestado su apoyo a Diego Santilli.

Nosotros venimos trabajando con el equipo de Diego ya hace un tiempo. Fue el equipo que nos ha requerido algún apoyo a nosotros desde el punto de vista de nuestra experiencia. Los intendentes, como en mi caso, ya tenemos siete años de experiencia, y su equipo siempre se ha mostrado proclive a consultarnos, a requerirnos cosas, información, algún trabajo. Así que nos hemos sentido parte de eso, gracias a la generosidad que han tenido para con nosotros.

–¿Qué destaca de la figura de Santilli?

Yo entiendo que es una persona muy abierta, muy respetuosa de los territorios. Porque en una provincia tan vasta, tan amplia, apoyarse en los territorios, no digo solamente en los intendentes, sino en los referentes, porque la realidad de Pergamino seguramente no es la misma realidad de Tres de Febrero ni la de Lanús ni la de Tigre, entonces me parece que esa amplitud de escuchar, de saber que uno tiene mucho para aportar, yo creo que esa generosidad nos va a hacer más positivos al momento de diagramar una mejor calidad de vida para los bonaerenses. Que de eso se trata, ¿no?, de ver cómo planteamos una provincia mejor, donde los habitantes vayan mejorando su calidad de vida.

–Hoy por hoy, en la provincia de Buenos Aires, si usted tuviera que mencionar algunos puntos fundamentales por resolver, ¿cuáles serían?

Seguramente, la seguridad. La seguridad es un tema que preocupa mucho. La educación pública es un tema que preocupa mucho. Digamos, temas que puede resolver la Provincia, ¿no? Porque después, un tema de fondo es el tema inflacionario, que a la gente el dinero no le alcanza. Pero es un tema más nacional, ¿no? Pero si bajamos a la provincia, yo creo que la educación pública provincial, que es desastrosa, lamentablemente. Y te lo dice una persona formada en la educación pública en los tres niveles. Tanto el jardín como la primaria, la secundaria y la universidad los hice en la educación pública. Y hoy noto que los chicos que van a la educación pública van a competir en desigualdad. Y también el tema de la seguridad. Creo que en ambas cosas los municipios tienen mucho para opinar y mucho para hacerse responsables de algunos aspectos.