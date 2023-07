Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230713 Marcelo Santillán

–Recuerdo que tiempo atrás, previo al cierre de listas, usted todavía no había decidido si iba a ir por un nuevo mandato en la ciudad. Finalmente ha decidido presentarse para continuar cuatro años más en la gestión municipal. ¿Por qué ha tomado esta decisión? ¿Qué lo ha motivado?

Fue a último momento. Un poco, uno, con temas que quedan pendientes para ejecutar, básicamente temas de infraestructura, y después, bueno, el pedido de los compañeros para mantener la unidad del grupo. Consideramos que era importante no tener internas. Nos parece que es una situación muy compleja para ir a en la situación que está viviendo la sociedad. Entonces, bueno, decidimos ir por un nuevo mandato.

–¿Y cuáles son los ejes de este proyecto de la campaña? ¿Con qué mejoras o cuál es la realidad que usted quiere para Gonzales Chaves, la ciudad del futuro?

Nosotros tenemos que seguir profundizando el eje educativo. Estamos empezando la construcción de un módulo universitario. En una primera etapa estos módulos son para tecnicaturas universitarias, pero ya estamos dialogando con la Provincia para ver la

posibilidad de tener en Chaves una carrera de grado. Tenemos algunas alternativas por las que hemos preguntado. Por ahora no serían viables, pero vamos a seguir insistiendo. A nosotros nos parece que nuestra región tiene que tener carreras de grado distribuidas por los municipios vecinos, coordinadas.

–La educación es un eje fundamental, imagino que sí. Y siempre preponderando la relación con la Provincia y la Nación, que en estos años ha sido más que más que fructífera para la ciudad.

Sí, nosotros nunca pensamos tener tantas obras públicas. Estamos con unas obras de desagües cloacales en la localidad de De la Garma, que no tenía obras de cloacas. Es un proyecto ambicioso que son 20.000 metros de red de cloacas, más la planta elevadora y la depuradora. Está ya licitada y adjudicada en la localidad cabecera, también, la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Estamos haciendo pavimentos. Se está construyendo un centro de atención primaria de la salud en la localidad de De la Garma, con los ministerios de Salud y de Obras Públicas de la Provincia. Se está terminando la Casa de la Provincia. Hemos inaugurado recientemente un natatorio municipal con tres piletas climatizadas. Estamos terminando la obra civil para la instalación del tomógrafo y todo lo que sea imagen en el hospital Anita Elicagaray. El tomógrafo ya está comprado. Tenemos todavía en proceso y determinación y algunas ideas para el futuro que creemos realmente importantes para el distrito y la región. En muy poco tiempo se inaugura el parque eólico, que está haciendo la empresa Tenaris. Es decir, con muchísima actividad, como vos decías recién, coordinada: Provincia–Nación–municipio.

–¿Y cómo ve la candidatura de Axel Kicillof para cuatro años más en la Gobernación bonaerense? ‍¿Lo ve fortalecido al gobernador?

Sí, a mí me parece que Axel tiene dos características fundamentales: una es su carisma, realmente ese diálogo con la gente, creo que hay muchísima empatía; y lo que te decía

recién, obras públicas en la provincia, una Provincia que nos asistió con obra pública. Nos asistió en educación, nos asistió en seguridad. Nosotros en menos de un año tuvimos el reemplazo del 100% del parque automotor de la Policía Comunal y de la Policía Rural. Un Fondo de Seguridad que nos permitió ampliar el sistema de cámaras de monitoreo. Lo mismo en el ámbito de salud, donde hace muy poco, por ejemplo, nos llevaron una ambulancia 0km.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Bueno, creo que esto la gente lo ve, lo valora y creo que lo va a acompañar en un nuevo mandato. También uno tiene que tener en cuenta que tanto Alberto como como Axel, y todos a los que nos ha tocado gobernar estos últimos cuatro años, de todas las fuerzas políticas, ¿no?, tuvimos dos años muy diezmados en poder hacer cosas. Prácticamenteno podíamos hacer hacer absolutamente nada. Y creo que esto también la población lo va a evaluar.

–Y a nivel nacional, ¿qué análisis hace de la fórmula Sergio Massa–Agustín Rossi?

Me parece que es lo mismo que te decía de lo que ocurre a nivel local. No teníamos posibilidades de ir a una interna. Me parece que Sergio había trabajado muy bien, no solo en el Ministerio de Economía, sino el trabajo que había hecho en el municipio de Tigre. Es un hombre conocedor del Estado casi como como ninguno, y me parece que es una buena fórmula, porque nadie duda también de lo que implica el “Chivo” Rossi en cuanto a armado político. Y ha ocupado cargos de relevancia: no solo ha sido nuestro presidente de bloque, sino que ha ocupado distintos ministerios y todos con éxito. Así que me parece que tenemos una fórmula muy competitiva.

–Y del otro lado ¿qué hay, Marcelo? ¿Por qué es necesario que gane Unión por la Patria (UxP) en las próximas elecciones?

A mí me parece que no hay duda de que tiene que ganar UxP porque, más allá de las disputas internas que se vieron durante la gestión, siempre se pensó en el ciudadano, en el vecino. Basta pensar en lo que es el sistema jubilatorio, el sistema de ajuste. Y lo dicen ellos, no es que lo digamos nosotros: el ajuste que pensaron hacer en cuatro años lo quieren hacer rápidamente. Bueno, claramente la educación pública no les gusta; mano dura en términos de seguridad, que es muy distinto de tener una Justicia que rehabilite a los ciudadanos que cometen delitos; la privatización y el achicamiento del Estado, sobre todo con planes sociales. Me parece que está muy claro. Ni hablar de las edades jubilatorias, que yo creo que es el principal problema. la reforma en la legislación laboral, de la manera en que la piensan hacer, porque ni siquiera cuando plantean una reforma laboral plantean una reforma laboral segmentada.

Creo que la base de la campaña de la oposición es la campaña del odio y de lo que los gobiernos justicialistas o el Frente de Todos (FdT) hacemos mal o los errores que hemos cometido. Pero no dicen cuáles son las propuestas, porque basta preguntarle a Larreta o a Patricia Bullrich cómo piensan arreglar la deuda con el Fondo si son gobierno: no tienen ninguna propuesta. Bueno, mientras nosotros tenemos al ministro de Economía que es candidato a presidente, que está negociando con el Dondo, tenemos una postura muy clara que ha anunciado Cristina (Fernández), de ofrecer pagar con un porcentaje de la balanza comercial. Pero ellos no tienen más que eslóganes. Así que creo que la ciudadanía nos va a acompañar en octubre.