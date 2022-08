Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el intendente José Luis Salomón.

-Semanas atrás Saladillo cumplió 159 años. ¿Cómo encuentra este nuevo aniversario a la ciudad en materia de gestión?

Tuvimos un aniversario espléndido, con mucha concurrencia. Todo el entorno en la plaza realmente demostró la bondad de este nuevo aniversario, preparándonos ya para los 160 el año que viene.

Más allá de de toda la parte recreativa y de encuentro cultural, también nos encontró trabajando con muchas obras. Una de ellas la inauguramos ayer, que es la refuncionalización de un viejo jardín maternal que lo transformamos ahora en la Casa de la Familia, que alberga el área de Desarrollo Humano.

Hoy acabamos de inaugurar por la mañana una playa para unos 70 camiones, en un predio que nos cedió y nos facilitó la Cooperativa Molinera; veníamos trabajando hacía cuatro o cinco años en ese tema, desde el 2017 que nos habíamos puesto de acuerdo con ellos. Y estamos trabajando para terminar en los próximos 15 días el ingreso por la avenida Moreno.

Estamos trabajando en la Casa de la Provincia, en un nuevo CAPS , en un centro administrativo municipal. Estamos ya por empezar el Centro de Desarrollo Infantil, una obra de 300 metros cuadrados que está pronto a iniciar su ejecución, y también estamos trabajando con el colector cloacal Sur en un tramo que estaba ya previsto de unos 300 metros.

"Después de un año de estar trabajando este tema, el Congreso logró aprobar por mayoría la creación de tres universidades nacionales. La de Pilar, la del Delta y la de Saladillo"

Este mes empezó la obra de la planta de cloacas. Una obra esperada por más de 25 años en Saladillo. Teníamos planta de colocas pero totalmente fuera de uso y ya arrancó la empresa a trabajar, así que estamos con muchas ganas de seguir haciendo cosas.

Y ayer el Congreso, a través de la Comisión de Presupuesto de Hacienda en forma compartida con la de Educación, después de un año más o menos de estar trabajando este tema, logró aprobar por mayoría, de 70 diputados 40 y pico dieron el aval, para la creación de tres universidades nacionales. La de Pilar, la del Delta y la de Saladillo.

Estamos a un pasito de poder lograr un sueño para nosotros que parecía inalcanzable. Ahora pasa a la Cámara de Diputados, ojalá se pueda tratar en la próxima sesión. Esto nos permite una mirada a futuro que a veces nos cuesta dimensionar, un logro trascendente como es la Universidad Nacional para Saladillo y para la región.

-La idea es que la oferta de universidades sea una oferta integral e innovadora con carreras presenciales y a distancia.

Eso es un poco lo que se pretende. Saladillo tiene un Centro Universitario que cumplió 26 años, que tiene convenio con cinco universidades. Ese antecedente ayudó a tener en cuenta Saladillo dentro de las ofertas que se estaban planteando para la creación de universidades.

Hoy la Argentina tiene 57 universidades. Si se crean estas tres pasan a ser 60 en todo el país, de las cuales una va a estar radicada en Saladillo.

"La creación de una universidad es justamente lo que potencia el desarrollo de un pueblo"

Realmente apostamos mucho a este desarrollo y por supuesto a los servicios. La mejora o la incorporación de servicios no representa directamente al desarrollo de un pueblo, sí presta servicios para que el desarrollo pueda llegar. Y la creación de una universidad es justamente lo que potencia el desarrollo de un pueblo.

No me cabe el menor duda que es un factor fundamental para que mañana un pueblo se pueda desarrollar, para lo cual después se necesitan servicios y por eso son importantes las dos cosas. Hay que ir creciendo en ambas direcciones.

-Lo llevo al ámbito provincial para conocer cómo avanza la relación con el gobierno de Axel Kicillof. Muchos intendentes del PRO han denunciado sufrir discriminación, pero parece que la relación entre el Gobernador con los intendentes radicales es otra. ¿Usted está conforme con el vínculo que han generado en estos años con el Gobernador y su gabinete?

Sería mentirte decirte que no. Yo tengo relación con todos los ministros que puedo y hasta con el propio Gobernador tenemos la posibilidad de vincularnos a través de teléfono. Yo soy uno de los representantes del Foro y me ha tocado hablar con él y hemos tenido reuniones muy agradables.

¿Esto significa compartir todo? ¿Esto significa que uno va a terminar formando parte? No, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo me llevo muy bien con la oposición de Saladillo y después viene el sistema electoral y competimos...

"Nosotros necesitamos al gobierno provincial y el gobierno provincial también nos necesita a nosotros"

Recién acabamos de terminar una licitación de una obra que se logró justamente porque visitó Saladillo un funcionario provincial y le planteamos esta necesidad, y en la licitación, como pasa siempre, estaban todos los sectores de la oposición y del oficialismo. Esto es parte de la convivencia natural que tenemos que tener.

¿Es cierto que siempre puede haber una preferencia por una cuestión de simpatía? Sí, eso es natural. También nos ha pasado a nosotros; no es que este nosotros seamos monjes y los otros sean el diablo. Es parte de una lógica el ver cómo de una u otra manera uno puede sortear esas diferencias políticas para tratar de tener la mejor relación posible.

Nosotros necesitamos al gobierno provincial y el gobierno provincial también nos necesita a nosotros. Si no da respuesta al interior de cada una de las localidades, no es el intendente el único que puede protestar, es la propia gente que se da cuenta que no se ponen los recursos necesarios para dar respuesta a la comunidad.

"Los intendentes radicales solemos respetar mucho la institucionalidad, somos muy orgánicos en nuestra actitud"

Entonces, la verdad que es un ida y vuelta de parte nuestra; por supuesto cada uno tendrá el argumento por qué dice lo que dice. En mi caso en particular, soy absolutamente honesto contigo y te digo que la relación es buena y somos muy institucionales, evidentemente los intendentes radicales solemos respetar mucho la institucionalidad, somos muy orgánicos en nuestra actitud y en nuestra este forma de actuar especialmente desde lo grupal.

Esto lo hemos hecho siempre. Lo hicimos antes con María Eugenia Vidal y lo estamos haciendo ahora. Tiene que ver no con una cuestión solamente de afinidad sino especialmente con una cuestión de respeto institucional.

Para mí el presidente es el presidente, el gobernador es el gobernador, y en esa investidura tenemos que trabajar sea del color político que sea. Si hay un poquito de preferencia por un lado, para el otro, bueno, está dentro de las lógicas, lo que no pueden es dejarnos fuera del todo y eso es lo que nosotros siempre pretendemos desde el Ejecutivo municipal, desde el Foro y desde el partido también