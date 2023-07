Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230712 Román Bouvier

–En la jornada de anteayer han presentado formalmente la lista que lo acompañará en las próximas elecciones PASO. ¿Con qué expectativas encara este nuevo desafío de su carrera política?

Exactamente. Anteayer por la noche, en el Comité radical, hicimos la presentación de la lista, el equipo. Yo digo que más que una lista es un equipo de gente que me va a acompañar. Lista del consenso, del diálogo, gente de trabajo, algunos con experiencia que me vienen acompañando desde el Concejo Deliberante y otros que se han sumado a este nuevo desafío de transformar nuestra ciudad. Realmente, más que una lista es un gran equipo de gente que está dispuesto a dar todo para seguir trabajando por nuestra querida ciudad.

–¿Y cuáles son los ejes centrales de la campaña para desarrollar y para pensar en una ciudad del futuro?

Mire, hoy hace 386 días que asumimos la gestión municipal. Lo primero que hicimos fue poner nuestra impronta. Nos basamos en tres conceptos que eran la honestidad, la austeridad y la ética, y a eso le sumamos gestión. Gestión con consenso, con diálogo, con diálogo político: trabajar junto a la oposición. Hemos tomado a la oposición como adversarios, no como enemigos, y eso nos permitió salir a gestionar juntos. Y así lo seguiremos haciendo hacia adelante. Hemos viajado a La Plata, a Buenos Aires con la gente del peronismo que me ha acompañado, y no tengo dudas de que me van a seguir acompañando a seguir gestionando para Rojas.

Y por sobre todas las cosas vamos a hacer hincapié en cuatro o cinco cosas que nos parece que tienen que ser los ejes a trazar hacia adelante para Rojas. Lo primero es poder desarrollar el sector industrial planificado. Hay una ordenanza de convalidación de zonas presentada desde el año 2005 en La Plata, y que nunca más se trabajó. No puede ser que en 18 años de gestiones no se haya presentado una ordenanza aggiornada a la realidad, donde haya una zona industrial que contenga a las empresas que ya están y sea una oportunidad para aquellas que quieran venir a instalarse a Rojas. Vamos a trabajar fuertemente en ese sector industrial planificado junto a un programa de incentivos y beneficios para las empresas que quieran elegir a Rojas, generar oportunidades de trabajo genuino y crecimiento para la comunidad.

Eso, acompañado con un plan de tierras. Hoy en Rojas los alquileres, como en todos lados, están muy caros; el poder adquisitivo de la gente se ha ido devaluando. Logramos recuperar hacer viviendas: hoy tenemos más de 60 en construcción, que no son pocas, pero hacen falta muchas más. Todos los días recibo en el despacho gente que va a tocar la puerta por el tema habitacional. Los alquileres, la imposibilidad de comprar un terreno: ahí vamos a estar trabajando fuertemente en un plan de tierras.

Sumado a la educación: pudimos recuperar una carrera universitaria y queremos desarrollar cursos y capacitaciones con salida laboral, nuevas carreras. La educación tiene que ser la clave para el futuro de nuestros jóvenes y de los no tan jóvenes que quieran estudiar.

Y después, la salud pública. Venimos trabajando muchísimo. Estamos con la construcción del tomógrafo, que para nosotros es un salto de calidad, pero queremos reforzar todos los centros de atención primaria de la salud de la ciudad de Rojas, de los barrios y de las localidades. Todo lo que logremos atender y mejorar en la atención primaria de la salud será menos gente que va a ir al hospital y mejor atención. Entonces, un importante plan de salud. Y estamos en eso.

Eso, sumado a las gestiones que podamos hacer, a las mejoras en obras, servicios, desagües, agua potable y demás. Pero los grandes ejes de la gestión de los próximos cuatro años van a ser esos cuatro que te mencioné.

–¿Y cómo definiría, intendente, la relación que mantuvo, tanto con Provincia como con Nación, en estos meses de su gestión?

La relación con Provincia fue muy buena; dio sus frutos, hoy tenemos varias obras en ejecución. Con Nación tenemos varias obras conveniadas, la relación es muy buena, pero no han llegado los fondos para comenzar las obras. Tenemos tres obras licitadas y adjudicadas: el Centro de Desarrollo Infantil y la obra de desagües pluviales, y una obra de extensión de red de agua, nuevos pozos de agua potable, por 140 millones de pesos. Las tres obras están adjudicadas, fueron licitadas mediante convenios con la Nación, pero no han llegado los fondos para poder arrancarlas. No así las obras con Provincia.

–Intendente, usted es uno de los referentes del radicalismo de la sección. ¿Cómo analiza la situación de la Unión Cí­vica Radical (UCR) en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones, con candidatos a vicegobernador, con, por ejemplo, Maximiliano Abad como precandidato a senador nacional? ¿Qué balance hace de la situación del espacio hoy?

Yo creo que es un balance positivo para el radicalismo. Si nos vamos al año 2015, cuando se conformó este frente, el radicalismo tuvo un candidato propio a presidente, que fue Ernesto Sanz; competimos y sacamos el 2%. Hoy, tanto de un lado como del otro (y yo estoy identificado con Adelante Buenos Aires, con la línea de Maximiliano Abad), tenemos un candidato a vicepresidente, que es Petri, un mendocino, actual diputado nacional, una persona joven que tiene mucho empuje, y un candidato a vicegobernador, un amigo, el intendente de Trenque Lauquen, que ahí vemos representado, y creo que se vio valorad en las fórmulas a gobernador, el trabajo de los intendentes. Muchas veces decimos que a los intendentes no se nos valora, no se nos cuida. Y hoy las fórmulas que integran Néstor Grindetti y Miguel Fernández nos representan a todos los intendentes de la provincia, del interior y también del conurbano, como en el caso de Néstor.

Creo que fueron buenas las negociaciones. Maxi Abad encabeza la lista de senadores, hay diputados y senadores radicales en varios distritos y también va a haber muchos radicales que van a ser intendentes a partir del 10 de diciembre representando a este espacio político.

–Por último, intendente, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de Rojas, pensando ya en las elecciones?

A los vecinos de Rojas decirles que ya me conocen. Que no vengo a prometer nada que no voy a poder cumplir. Que no vengo a vender humo. Lo que ven es lo que soy: una persona humilde, sencilla, natural, un vecino más que tuvo la capacidad de escuchar y de acercarse. Vengo diciéndolo cada vez más seguido: hoy la gente necesita contención, que los escuchemos, que estemos a la par. No necesita tantas obras faraónicas, sino que necesita más acercamiento.

Y por sobre todas las cosas, que le hemos devuelto a la política los valores que se estaban perdiendo: la humildad, la honestidad, la ética, la cercanía. Y eso para mí tiene un valor fundamental. No vengo a prometer nada, vengo a demostrar lo que soy.