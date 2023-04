Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230418 Román Bouvier

–Según una reciente encuesta de CB Consultora, usted lidera el ranking de intendentes con mejor imagen positiva de la segunda sección electoral. Imagino que debe ser una muy buena noticia para usted y para su gestión. ¿A qué cree que se deben estos resultados?

Hace unos días tuvimos esa noticia. Realmente nos llena de satisfacción. Muy lejos de creérnosla, nos redobla la apuesta para seguir trabajando. Yo creo que se debe a que uno se muestra tal cual es. La política necesita más gente de manera natural y no una imagen fingida. Lo que ven es lo que soy, siempre lo digo: me caracterizan los valores, la humildad, trabajar día a día para mejorar la vida de los rojenses, y en casi un año de gestión habernos consolidado de esta manera realmente me llena de satisfacción y de desafíos para seguir trabajando hacia adelante.

–¿Son un empujón estos resultados pensando en las elecciones? Porque usted ha manifestado su intención de presentarse.

Sí, por supuesto, es un empujón. Es un poco lo que uno recoge en la calle: acompañamiento, realmente. Cuando uno recorre los barrios, camina las localidades, anda en contacto permanentemente con la gente, se nota, se siente ese acompañamiento. Y verlo reflejado en números también nos da tranquilidad y seguridad de que el camino que emprendimos es el correcto. Así que por supuesto, es un empujón, es un desafío gigante a hacer una buena gestión. Por eso, todos los días que nos levantamos, estamos pensando cómo seguimos haciendo, cómo seguimos trabajando, cómo arrancamos una recorrida en las plazas de los barrios. La semana pasada estuvimos en Santa Teresa, esta semana vamos a estar en Veinte de Octubre y Barrio La Loma. Realmente se recoge eso. Escuchar a la gente sin promesas. Yo soy de no prometer. Escuchar y lo que se puede se puede y lo que no se puede no, porque uno termina siendo rehén de sus palabras. No muestro, como te decía, otra imagen. Soy natural, me sale de esa manera. Y así lo seguiremos haciendo hacia adelante.

–En estas recorridas que está realizando por los distintos barrios de la ciudad ¿cuáles son las necesidades urgentes por resolver?, ¿qué pedidos recoge de los vecinos de Rojas?

Cada barrio tiene una necesidad puntual. Hay reclamos por mejoras de calles, asfalto, obra pública, mejorar el sistema de salud. Estamos trabajando en varios frentes. Pero hay algo que me ha preocupado mucho, que es la situación económica. Todos estamos atravesando una situación económica compleja y eso es una de las cosas que más me preocupa.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Porque los jubilados la están pasando muy mal, muy mal. Y hoy lo que se escucha es el aumento de la comida, el aumento de los servicios, y los sueldos son los mismos. Entonces hoy el comentario generalizado es la degradación de los sueldos, de la situación económica. Realmente eso es lo que más me preocupa hoy.

Desde nuestro lugar, desde el Estado, estamos acompañando en todo lo que podemos, ayudando con algún servicio, con parte de algún alquiler, pero la gente lo está pasando muy mal. Por eso creo que lo fundamental de la política en este momento y de la gestión es acompañar en lo que se puede, escuchar y contenener, porque la gente está atravesando un momento de crisis complicado.

–En el marco de la gestión, usted firmó recientemente un convenio con la Provincia, Municipios a la Obra, por 127 millones de pesos. ¿A qué se destinará este fondo?

Se va a destinar todo a obras de pavimento en seis barrios de la ciudad. En algunos un poco más de cuadras, en otros un poco menos, pero vamos a llegar a una buena cantidad de barrios. Son 32 cuadras de pavimento que se van a estar licitando esta semana, así que yo creo que en cuarenta, cuarenta y cinco días estará arrancando la obra, que va a cambiar la vida de muchos vecinos de nuestro distrito.

También quiero hacer un paréntesis y comentar que la semana pasada se llamó a licitación para la segunda etapa del tomógrafo, una obra que estamos encarando con recursos municipales y una de las obras más importantes de los últimos años en nuestra ciudad, que tiene a toda la sociedad y todas las instituciones involucradas persiguiendo un mismo fin. Así que creo que va a ser una de las grandes obras de este año.

–Por último, me gustaría, si así lo desea, que les deje un mensaje a los habitantes de Rojas.

A los habitantes de Rojas, decirles que estoy para escucharlos, para acompañarlos, para transitar juntos desafíos. Y creo que Rojas necesita desafíos colectivos. Tenemos la primera prueba, que es el tomógrafo, y está dando buenos resultados. A dejar las diferencias de lado, a unirnos cada vez un poco más, porque no tengo dudas de que si todos empujamos para el mismo lado llegaremos cada vez más lejos. A seguir trabajando de esta manera, como lo venimos haciendo desde hace casi un año, rompiendo las barreras, acercándonos a la gente. Esto es entre todos, siempre lo digo. Trabajar codo a codo con el vecino y con las instituciones, con los que piensan distinto. Y no tengo dudas de que Rojas tiene un gran potencial en todo el distrito, y así será hacia adelante.