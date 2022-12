Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221212 Román Bouvier

–Ha sido un año complejo en lo económico para toda la provincia y para todo el país. ¿Qué balance puede hacer de este 2022 para la gestión local?

Fue un año complicado en materia inflacionaria, sumado a la sequía, a varios factores, más en nuestra zona que es una zona núcleo muy importante, realmente las consecuencias de la sequía se están notando. Pero el balance para nuestro municipio es positivo. Estamos cerrando un año con superávit fiscal, proyectando la eliminación de algunas tasas para el año que viene, un aumento de más del 103% para los empleados municipales con dos aumentos de tasas, uno del 52,8 y otro del 37% para abril. Y quiero dejar en claro que nuestro municipio no ha aumentado las tasas en el segundo semestre. En lo que pasó de este año se aumentó el 58,5% y en el segundo semestre no se tocaron. Es decir, quedamos con un atraso de casi un 40%, previendo que la inflación va a rondar el 100%.

En base a eso y a una administración austera que hemos comenzado, podemos decir que cerramos un año altamente positivo en materia económica.

–Si pudiera destacar las obras más importantes que se realizaron este año en la ciudad, ¿cuáles serían?

Obras tuvimos varias. La más importante es la pavimentación de la avenida Diego Trillo, que va en un 60, 70% de ejecución. Es una obra que se hizo con recursos del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM). Pero por otro lado hemos volcado mucho dinero al mejoramiento de los espacios públicos, más de 40 millones para mejorar el servicio de agua de red, que está siendo deficitario, estamos teniendo problemas con la presión, pero bueno, estamos con obras con pozos y tanques que se van a terminar en los próximos días, que no va a solucionar el problema pero que vamos a dar un salto de calidad en el mismo. Y después, lo que es plazas, hemos invertido mucho en el espacio público. Los padres que tenemos criaturas nos teníamos que movilizar a las ciudades vecinas para llevar a nuestros hijos a una plaza de juegos. Bueno, hoy en Rojas todo el mundo puede disfrutar de los espacios públicos. Más las inversiones que estamos haciendo en el área de salud. Hemos hecho inversiones en varios barrios. Podemos decir que tenemos inversiones en toda la ciudad.

–Usted hacía mención a la sequía que afectó no solamente a Rojas, sino a gran parte de la provincia. ¿Cómo está hoy la situación?

Realmente ha mejorado muy poquito con las últimas lluvias, que fueron escasas, pero bueno, se ha podido sembrar la soja. Se está sembrando soja, no así maíz, es muy poco lo que se ha sembrado de maíz de segunda. Hay algo de tiempo pero no mucho. Yo creo que la situación va a ser compleja, porque en nuestra zona se moviliza el transporte a través de los camioneros, se movilizan las cooperativas, los pistines del sindicato, la gente que va a trabajar a las casillas en siembra, y eso se ha dilatado, se ha corrido. No hubo prácticamente cosecha de trigo, los mayores rendimientos han andado en 14, 15 quintales como mucho. Mucho trigo de cinco o seis quintales, que ni siquiera se salvan los gastos. Así que un impacto económico bastante duro va a tener en nuestra zona el tema de la sequía importante que se ha producido.

–¿Cómo ha sido durante este año el vínculo con el gobierno bonaerense? ¿Han tenido buen diálogo?

Realmente sí. Tanto con el gobierno provincial como con el gobierno nacional, de manera directa o indirecta a través de nuestros interlocutores. Realmente muy buen diálogo, muy buena predisposición. De hecho, hace unos quince días estuve reunido con el vicejefe de gabinete de la Provincia, Juan Pablo de Jesús, tratando de cerrar las obras y proyectar las obras para el año que viene. Pude plantearles a él y a todo el equipo cuáles eran las necesidades del distrito. Un diálogo muy sincero, muy afectuoso, ameno, con ganas de trabajar en conjunto. Teníamos algunos convenios frenados. Hubo agilidad, se movilizaron las cosas. Celebro y soy uno de los pioneros, si se quiere, en poder trabajar en consenso, trabajar en equipo. Las diferencias políticas son circunstanciales y la gente necesita que trabajemos en conjunto, así que celebro el buen vínculo, el buen diálogo que tenemos con el gobierno provincial y también con algunos funcionarios del gobierno nacional.

–¿Se piensa ya en 2023 en cuanto a candidaturas?

Estoy abocado a la gestión. Estaría mintiendo si dijera que no me gustaría ser candidato. Por supuesto, me gustaría ser candidato, pero hoy estamos pensando en el día a día, con miras al 2023 pero hoy estoy abocado a resolver los problemas del día a día de la gente y poder gestionar todo lo que podamos para mejorar la vida de nuestros vecinos de todo el distrito, porque tenemos obras en todo el distrito. Y, por supuesto, siempre pensando en el futuro. Mucha gente me está pidiendo ser candidato. Por supuesto que ganas tengo y no tengo dudas de que lo voy a ser. Pero hoy me aboco al día a día.

–¿Cuáles serán los desafíos fundamentales de su gestión en 2023?

Tenemos un gran desafío, que es una obra tan esperada como la ruta 45, que en los próximos días la vamos a estar dando a conocer, encarando en esto que yo digo un gobierno de puertas abiertas, de consenso y de trabajo con instituciones de la comunidad que se han sumado a este desafío que es poder contar nuestra ciudad con un tomógrafo. Hace años que se está prometiendo y no se ha llegado. Se han hecho en muchos gobiernos diferentes tipos de eventos. Nosotros tomamos la decisión política de llevarlo adelante. En los próximos días lo vamos a estar anunciando. Ya tenemos todos los planos de cómo va a ser toda la infraestructura. Y el Rotary está encabezando un trabajo con otras instituciones para sumarse a la compra del aparato, que nosotros, por supuesto, vamos a estar involucrados. Pero bueno, es un desafío y creo que Rojas, como comunidad, nos merecemos tener un tomógrafo en nuestro hospital municipal, que lo va a necesitar y lo necesita cualquier hijo de vecino, desde el que tiene dinero hasta el que no tiene, y si quiere venir alguien de una ciudad vecina a hacerse una tomografía a nuestro hospital, pueda contar con un aparato de alta tecnología. Y en una emergencia siempre se necesita un tomógrafo y hoy Rojas no lo tiene. Así que es el gran desafio que tenemos, por supuesto, sumado al desafío habitacional, que también estamos encarando viviendas a través de convenios con el Instituto de la Vivienda y lotes que estamos tratando de generar. Obra pública en todos los barrios. Somos bastante ambiciosos como proyectamos el 2023, pero creo que el gran impacto o la gran obra va a ser el tomógrafo.

–Por último, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de Rojas en este fin de año?

Que tenemos una gestión de puertas abiertas. Queremos estar a la altura de las circunstancias. Pedirles por más unidad, por más compromiso. Rojas es un pueblo unido. Si bien no es una ciudad tan grande, se involucra en causas nobles. Dejar las diferencias de lado, estar cada vez más unidos y empujar todos juntos. Que no tengo dudas de que nos espera un futuro promisorio, sin diferencias, con unidad, con salud y con progreso para todos los vecinos del distrito