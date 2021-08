GLP charló con Arturo Rojas, alcalde de Necochea. Escuchá la nota.

Intendente Arturo Rojas

-¿Cómo se prepara el espacio “Nueva Necochea” de cara a las PASO?

Bien, estamos ante un nuevo desafío de poder mostrar gestión y un partido como Nueva Necochea, un partido plural y amplio. Vamos con boleta corta. La idea es que la gente pueda acompañarnos a nivel local y después decidir de acuerdo a su ideología lo que crea más conveniente a nivel provincial y seccional porque acá en la Quinta se eligen senadores provinciales y diputados nacionales.

Nosotros hemos armado una lista donde son todos funcionarios. La idea es que, el haber sido funcionarios durante este año y medio, esa experiencia, se pueda llevar al HCD para seguir realizando las transformaciones que pensamos para el distrito.

-¿Qué caracteriza a los integrantes de la lista Nueva Necochea?

Tienen idoneidad, capacidad, experiencia. Me ha tocado ser concejal y no es lo mismo ser concejal sin antes pasar por la función Ejecutiva por eso creo que será un plus lograr ediles que vengan con la experiencia de ser funcionarios del Ejecutivo Municipal. En nuestro caso, encabeza la lista la Secretaria de Salud, le sigue el Secretario de Gobierno, luego la de Hacienda, después el delegado de Quequén y en quinto lugar la Secretaria de Desarrollo Humano. Su experiencia de gestión, dará otra impronta al HCD.

-¿Cómo está la relación con el gobierno de la provincia?

Es una relación institucional, buena. La idea es que la campaña no afecte esta relación