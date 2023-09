Hace tiempo que GRUPOLAPROVINCIA.COM te viene contando sobre las críticas que se le hacen a Mariano Uset, el intendente de Coronel Rosales, por su gestión al frente del municipio, ya sea por el “deterioro” en los servicios, el estancamiento del distrito o las tumbas abiertas en el cementerio municipal.

Hace veinte años que el peronismo no gobierna el partido de Coronel Rosales, y Rodrigo Aristimuño se propone cortar con esa racha. El candidato a intendente dialogó con nosotros y delineó los ejes centrales de la gestión que piensa realizar si concreta su aspiración.

MIRÁ TAMBIÉN Moreira y Katopodis ponen el foco en los clubes de barrio y en la cercanía con la gente

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230906 Rodrigo Aristimuño

–Rodrigo, obtuvieron, desde Unión por la Patria (UxP), muy buenos votos en las pasadas elecciones del 13 de agosto. ¿Cómo evalúa estos resultados que arrojaron las urnas?

MIRÁ TAMBIÉN Watson otorgó un reconocimiento a manzaneras

La verdad que es sumamente positivo. Creo que es el reflejo de un trabajo incesante, no solamente en el puerto, sino también en los lugares donde nos ha tocado gestionar: en el PAMI, en la ANSES, en el Concejo Deliberante. Y fue una campaña con muchísima cercanía. Con mucha cercanía al vecino, a las instituciones, escuchando, priorizando lo que nos cuenta el vecino, entendiendo las necesidades, y ofreciéndole un cambio en el modelo de gobernanza. Yo estoy convencido de que nuestro distrito, que hace veinte años no gobierna el justicialismo, tiene muchísimo para estar mejor. Durante los últimos veinte años la política no ha resuelto cuestiones positivas para la comunidad. En ese esquema, nosotros desde el puerto hemos mostrado que se puede vivir mejor, y que es necesario; que Coronel Rosales tiene ventajas competitivas en términos logísticos, en términos de regímenes, en términos de accesibilidad, que lo potencian, y hay que trabajar. Y la política es trabajo y transformación.

–¿Cómo está hoy coronel Rosales bajo la gestión de Mariano Uset?

Yo soy muy crítico de la gestión. No por una cuestión de ser opositor; de hecho, solamente basta con recorrer el distrito. No han podido resolver las cuestiones básicas: la limpieza, la recolección de residuos, la iluminación pública.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Con lo cual, claramente, quien no puede lo menos no puede lo más. No han tenido la capacidad de dar transformaciones profundas. Y sus primeros cuatro años de gobierno tuvieron a la Gobernación y al gobierno nacional de su mismo espacio político, y la incapacidad de la gestión nos ha llevado a un estado total de abandono del distrito. Uno recorre y hemos retrocedido. Hoy estamos planteando volver a esquemas, por ejemplo, que hace veinte años supimos tener. No estamos planteando en Rosales tener Tecnópolis; estamos planteando volver a tener la FISNA, que era una fiesta nacional de la cultura, que la supimos tener y que era muy valorada. Con lo cual eso marca un poquito qué nos pasó. Volver a tener lo que en algún momento tuvimos.

–¿Cuáles son las propuestas fundamentales, los tres ejes de trabajo que abordarán desde UxP en caso de llegar a la intendencia?

La producción y el trabajo, sin duda, son uno de nuestros grandes desafíos. Lo hemos hecho en el puerto, lo hemos hecho en la zona franca. Tenemos una base naval, que es la más importante del país, con una capacidad extraordinaria. Hay que potenciar a nuestra querida Armada. Estoy convencido de que si a la Armada le va bien, le va a ir bien a la ciudad.

Y luego, en términos de cultura y deporte, potenciarlo. Hoy la cultura y el deporte están centralizados. Hay que descentralizar. Hay que darles acceso a todos los barrios por igual.

La salud: hace tres meses que no hay secretario de Salud, hace cuatro meses que no hay director médico del hospital. Es la desidia.

–Y un área fundamental.

Claro. Y sobre todo en la coyuntura, ¿no?, después de una situación como la que supimos vivir, que tiene que ver con el COVID. No hay quien fije la política pública sanitaria de cada vecino.

Mariano Uset.

El trabajo es arduo. En seguridad, nosotros en el puerto hemos instalado 70 cámaras de seguridad, una cámara lectora de patentes, nos vamos a ir de la gestión con más de 200 columnas de alumbrado público instaladas, y este municipio no ha podido gestionar eso mismo. Entonces, la realidad es que hay muchísimo trabajo por hacer. Hay que ordenar al municipio en términos de trabajo; hay que cumplir con el convenio colectivo que este mismo gobierno firmó allí por diciembre de 2015, cuando recién asumía, y que hoy no cumple, y por eso los conflictos permanentes con los trabajadores y trabajadoras.

Hay muchísimo trabajo por hacer. No tengo dudas, porque estoy convencido y se lo vengo comunicando a cada vecino y a cada vecina: que estén seguros de que nos vamos a romper el alma gestionando para transformar la realidad de Coronel Rosales. Ese es nuestro objetivo. Ese es nuestro desafío.

–Por último, ¿cómo analiza la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires? Me imagino que también, desde el puerto de Coronel Rosales, están trabajando palmo a palmo con la gestión bonaerense.

Es un gobernador presente, es un gobernador que ha dado una vuelta de lógica a esta provincia que algunos han llamado inviable. El gobernador ha gestionado la pandemia, ha gestionado el sector productivo. La verdad que me siento orgulloso de pertenecer al espacio donde nuestro gobernador conduce los destinos de la provincia, y estoy convencido de que los próximos cuatro años, si gobernamos el distrito, Axel gobernador, Federico Susbielles en Bahía Blanca, vamos a potenciar el sudeste de la provincia de Buenos Aires, vamos a potenciar el sistema portuario de la vía de Bahía Blanca, y eso va a terminar redundando en más trabajo y mejor calidad de vida de todos nuestros vecinos.