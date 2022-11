Your browser doesn’t support HTML5 audio

–El gobernador Axel Kicillof inaugurará junto a usted la escuela 5, de Santa Trinidad. Imagino que será una satisfacción enorme que el gobernador esté presente en un momento tan importante para el distrito.

La verdad que sí. El gobernador ya ha inaugurado cientos de escuelas, y antes de fin de año queríamos tener esta escuela 5 acá en Santa Trinidad, que había quedado paralizada en el gobierno anterior. Nosotros la habíamos comenzado y durante cuatro años del gobierno de Cambiemos la paralizaron. Nosotros la retomamos, después de la pandemia, obviamente, y ha llegado a un final feliz, porque vienen el gobernador, el ministro Sileoni, la ministra de Gobierno Cristina Álvarez Rodríguez, vienen alrededor de ocho, diez intendentes de la zona. Así que para nosotros va a ser una fiesta.

–¿Aproximadamente cuántos alumnos de la comunidad de Santa Trinidad se verán beneficiados con esta institución?

Es secundaria y se inagura la primera etapa. Santa Trinidad ha crecido muchísimo. No tengo exactamente la matrícula, pero yo creo que alrededor de 150, 160 chicos van a poder cursar la secundaria aquí en esta etapa.

–Si analizamos lo que fue la gestión en este 2022, me imagino que destaca el trabajo mancomunado con la Provincia, pero también con Nación. ¿Qué balance puede hacer de este año en la gestión municipal?

Nosotros hemos trabajado sin pausa en la gestión total: deportiva, cultural, la parte de obras públicas, la gestión de gobierno, la parte con el Ministerio de Desarrollo Social. Hemos tenido apoyo permanente durante todo el año, tanto de Nación como de Provincia. La verdad que, si empezamos a sumar Nación y Provincia, este año en infraestructura educativa se han invertido alrededor de 400 millones en todas las escuelas y organismos educativos que lo que pedían lo tenían de parte de la Provincia, así que no hemos tenido ningún tipo de problema. Con respecto al resto de las obras, teníamos un 40% que nos estaba faltando de cloacas en todo el distrito, y el propio ministro Katopodis, en una de sus visitas, dijo que iba a completar todas las obras, y bueno, estamos en eso, estamos tratando de llegar a completar un 87% de la ciudad con todas las obras de cloacas, agua corriente, gas natural, tanto de Nación como de Provincia. Y con Provincia tenemos también una construcción de 128 viviendas. Así que nosotros estamos muy contentos, porque el gobernador no solamente atiende a municipios del Frente (de Todos), sino que sabemos perfectamente que a los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires les ha dado más posibilidades. Si uno trabaja y gestiona, no hay ningún tipo de impedimento en recibir los fondos.

–Pensando ya en el próximo año, ¿cuáles considera que serán los desafíos fundamentales de la gestión municipal?

La gestión es como, supongo yo, las gestiones de todos los intendentes. A nivel nacional espero que se pueda estabilizar la economía para que todos puedan llegar a feliz término con los salarios, que la gente pueda estar mejor. Y después, nuestra gestión es acompañar a todas las instituciones con lo que nos van pidiendo, llegar a concretar una obra que había quedado paralizada en el gobierno anterior que es la ruta 67, que esperamos que el año que viene se pueda licitar y comenzar, y también la terminal de ómnibus, que también es una obra que había quedado paralizada y ya la están empezando a construir. Tenemos pensadas unas cien cuadras de pavimento, cordón cuneta. Coronel Suárez ha crecido muchísimo, los pueblos alemanes también, entonces necesitamos pedir más cupos de vivienda. Tenemos 600 lotes como para poder adjudicar algunos de Procrear, de Casa Propia, y en otros pediremos un plan de vivienda.

En eso estamos trabajando ya desde ahora, en proyectar el año que viene. Y bueno, estamos haciendo casi te diría un plan trienal, pensando que dos años perdimos por la pandemia, pero ahora tenemos que hacer un plan un poco más futurista, ¿no?

–¿Cómo analiza, siendo usted uno de los referentes del Frente de Todos en la sexta sección, la situación que se vive dentro del espacio, con las internas que se han dado en el último tiempo, la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner con discursos fuertes, la de Máximo también, que fue muy duro con el Presidente? ¿Cómo ve al espacio de cara a 2023?

Yo creo que esto se va a ir reacomodando. Es lo que pasa siempre. Siempre aparecen las internas anticipadas y los cruces de palabras y demás, pero llegado el día en que se produce el armado de las listas, tenemos que estar todos juntos. Es la única forma de poder seguir creciendo y tener esperanza de que la inflación se va a controlar, pero siempre y cuando trabajemos todos juntos y de la mano, porque ninguno, en esta posición de ir para un lado o ir para el otro, va a lograr absolutamente nada.

Yo creo que el Frente de Todos va a ir unido, con líderes que ya conocemos, y seguramente todo el resto va a colaborar, va a apoyar y va a ayudar para que siga este gobierno.

–Por último, intendente, ¿qué mensaje les deja a los ciudadanos de Coronel Suárez?

Yo creo que la gente ya está un poco mejor, ya ha visto la cantidad de gestiones que hemos hecho en todos los niveles, en la parte cultural, deportiva, en adultos mayores, en viviendas, en todo tipo de infraestructura. O sea que la gente tiene a la vista el crecimiento que está teniendo Coronel Suárez después de cuatro años de paralización del gobierno anterior, que no atinó a hacer nada por nuestra localidad. Yo creo que ahora la gente está mejor. Estamos próximos a inaugurar una semipeatonal en el centro, que ha quedado muy linda. Estamos mejorando todo con ciclovías, sendas peatonales, iluminación. Y tenemos un año para poder demostrar que, más allá de la pandemia, la gente tiene que confiar, tiene que ayudar, tiene que colaborar, porque esto, como dije el primer día que asumí mi sexto mandato, esto lo construimos entre todos. Nadie tiene que quedar afuera y es un mérito de todos, no de un solo intendente