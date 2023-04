Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230420 Ricardo Moccero

–Intendente, el lunes firmó el convenio marco para el programa Municipios a la Obra. ¿Por qué monto y a qué será destinado el fondo?

El monto es de 251 millones, si no me equivoco. Son obras de cordón cuneta, dos plazas que vamos a remodelar, una ciclovía y hay, para varios barrios, iluminación LED, que es lo que venimos colocando permanentemente.

–Este convenio que han firmado con Provincia es una muestra más del trabajo mancomunado que vienen llevando adelante con la gestión de Axel Kicillof.

Sí, el gobernador Kicillof nos tiene acostumbrados, no sólo a los municipios oficialistas sino a todos por igual. Nosotros firmamos junto a otra veintena de intendentes de la oposición; sin embargo, a todos por igual, según su Coeficiente Único de Distribución (CUD), todos reciben la proporción según su distrito. Así que, como él decía, esto es federalismo puro, porque toda la provincia recibe equitativamente para obras en distintas gestiones, sean culturales, deportivas, de salud. Todos los municipios recibimos equitativamente fondos para esto. Y esto genera trabajo y son todos trabajos cuya mano de obra, insumos y demás, casi todas las empresas son de Suárez, entonces se hace una cadena y funciona todo, funciona el comercio, funciona económicamente todo el distrito, y la verdad que es un alivio ante esta problemática de la inflación.

–En el ámbito electoral, el gobernador Axel Kicillof firmó el decreto para convocar a las elecciones PASO el domingo 13 de agosto, en forma simultánea con los comicios a nivel nacional. ¿Le parece adecuada esta decisión de no desdoblar?

Obviamente, nosotros aceptamos lo que el gobernador propone porque estamos alineados directamente con él. La verdad que la mayoría de los intendentes opinábamos que hubiese sido conveniente desdoblar lo que es Provincia y municipios de la Nación, porque hace muchos años que se viene intentando hacer esto y no se ha podido lograr.

Los intendentes trabajamos, más allá del color político, directamente con el gobernador, y el gobernador recorre los 135 municipios. No sé si hay posibilidades todavía de las generales hacerlas desdobladas, pero yo creo que es muy importante que la Provincia y los municipios tengan una elección aparte de la nacional.

–¿Lo ve consolidado a Axel Kicillof en la Provincia para un segundo mandato?

Sí, por supuesto. Yo creo que Axel tiene que seguir siendo gobernador un período más. Tenemos en marcha un plan quinquenal de salud que es importantísimo. Se realizó el COSAPRO en Mar del Plata la semana pasada y más de 7000 personas participaron, de todos los colores políticos, y esto es una decisión política del gobernador. Y la salud hay que tomarla en serio, como la toma él, y hacer hechos concretos, como también lo hace el gobernador. Entonces, si nosotros necesitamos un plan quinquenal, que es lo más factible que se vaya a realizar, obviamente que el gobernador tiene que seguir gobernando la provincia cuatro años más, ¿no?

–La Mesa Nacional del PJ se reunirá finalmente este viernes. Usted, como representante del justicialismo, ¿considera que tardó un tiempo prolongado para volver a reunirse para definir la estrategia electoral?

Yo creo que lo primero que se tiene que lograr es que aparezca algún candidato del Frente (de Todos) que pueda unir a todos los que integramos el frente. Porque, si se sigue prolongando, el problema sigue subsistiendo. Nosotros hoy no tenemos un candidato que se haya postulado o que tenga el aval de Cristina (Fernández) como para poder ser candidato. Entonces, estas cuestiones, cuanto antes se resuelvan, mucho mejor, porque nos tiene a todos en el aire. Sabemos perfectamente que políticamente tenemos que trabajar en nuestos municipios junto al gobernador, pero no sabemos en la línea nacional qué es lo que va a pasar.

–¿Hoy no hay un representante que unifique a toda la coalición?

Yo creo que la representante es Cristina, pero lo que he visto es que ella no quiere seguir, no quiere ser. Capaz que puede acompañar como senadora, pero no quiere ser candidata. Entonces hay que respetar también sus decisiones y sus tiempos.