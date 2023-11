Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231107 Ricardo Marino

–El peronismo recuperó el distrito: triunfó usted en las elecciones del pasado octubre, y desde el 10 de diciembre será intendente de la ciudad. ¿Qué balance puede hacer de este triunfo tan importante para el partido?

Es una gran alegría para todos los compañeros y compañeras, después de una interna con cuatro listas, que se hizo pactada con mucho respeto mutuo, lo que significó que pasada la interna pudimos abrazarnos y empezar a trabajar juntos para poder lograr el triunfo en las elecciones generales. Fue un trabajo muy unido, responsable, verdadero, y con mucha lealtad. Porque nos recibieron las autoridades del partido, nos entregaron la llave, pudimos remodelar todo un lugar hermoso que tenemos, histórico, en pleno centro, lo inauguramos con mucha participación de compañeras y compañeros. Eso nos dio un entusiasmo enorme para después salir a hacer la distribución de las boletas. Hicimos una gran caravana histórica. Nos entusiasmó tanto que hicimos un acto en la plaza Primero de Mayo y la llenamos, cosa que no ocurrió nunca en Patagones.

–¿Y a qué atribuye esta situación del peronismo local, un peronismo alegre, triunfante, previa a las elecciones?

Yo tengo una trayectoria de muchos años acá en el partido de Patagones. He sido veinticuatro años concejal, presidente del Concejo, llevo una vida trabajando en el gremio de empleados de comercio con muchos hechos. He tratado siempre de tener una buena relación con todos los compañeros, y también hasta con el actual gobierno, porque he sido presidente del Concejo del actual intendente, más allá de nuestras diferencias. Bueno, por todo ese trabajo creo que yo he recibido un reconocimiento por parte de los todos los compañeros y compañeras y soy un hombre escuchado. Para mí el único camino es trabajar unidos, más allá de nuestras diferencias. Y creo que lo entendieron. Basta de cortarnos boleta uno a otro y pasarnos boletas. Y no conviene, porque la división del peronismo hace que llegue Juntos, por ejemplo. Si no, no podría llegar nadie, en ningún lugar del país. Acá llegan por las peleas del peronismo. Si el peronismo logra en distintos lugares del país hacer lo que hizo Patagones, recuperamos seguramente todos los municipios.

Así que yo estoy muy contento y agradecido por toda la militancia que realmente me acompañó. Y acompañó en serio, porque el resultado de la interna a la general aumentó más de mil votos. Y hoy somos un distrito azul.

Pude participar de la reunión a la que nos convocó el gobernador (Axel Kicillof) y Sergio Massa hace unos quince días en La Plata. Para mí fue una gran alegría, porque yo nunca había participado reuniones así. Así que pude conocer a más de ochenta intendentes electos peronistas. Bueno, nos exhortaron a continuar y a redoblar esfuerzos para poder ganar las elecciones el 19, para que nuestro compañero y amigo Sergio Massa sea el próximo presidente de los argentinos. Ayer hice una reunión muy grande en el partido, donde exhorté a todos los compañeros y compañeras a que salgamos a la calle a golpear las puertas, puerta por puerta; no dejar la boleta por abajo de la puerta, sino tratar de hablar con el vecino, de militar como corresponde para lograr ese resultado. Porque yo creo que el 19 Sergio Massa va a ser el presidente de los argentinos.

–Claro, Ricardo, porque ahora no es momento de detenerse, ¿no? De acá al 19 hay que seguir construyendo el triunfo.

Hay que trabajar, hay que trabajar. Los votos hay que salir a buscarlos a la calle. Yo comparto todo lo que es virtual, pero no hay que perder la lucha y la militancia permanente. A la gente le gusta que la vayan a ver a la casa. Y eso es lo que venimos haciendo en el partido de Patagones, y nos dio buen resultado.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Usted manifestó que ya se reunió con el intendente José Luis Zara para tratar de llevar las riendas de la transición de manera pacífica y ordenada. ¿En qué condiciones está el municipio que recibirá en diciembre?

Recién el miércoles nos van a empezar a dar información. Ayer comenzó la tarea, con compañeras y compañeros de distintas áreas que empezaron a recorrer para recibir información, porque también tenemos que pensar que tenemos el presupuesto que aprobar y no es lo mismo un presupuesto presentado por el actual gobierno que el que nosotros pretendemos presentar. También hay una fiscal impositiva que está sin los aumentos de actualización, que eso lo tenemos que poner nosotros. Así que todos estos temas se van a ir analizando en el transcurso de estos días. Pero ya ayer se dio el paso inicial, donde ya compañeras y compañeros empezaron a entrevistar al secretario de Hacienda, al secretario de Gobierno, Recursos Humanos, tenemos que ir a Salud, tenemos que ir a Obras Públicas. El trabajo es grande para nosotros, pero bueno, lo vamos a hacer.

–¿Y sobre qué bases se asentará su gobierno, Ricardo?

En primer lugar, nosotros lo que queremos es atender a un pueblo al que hay muchas cosas que no se le han resuelto. Nosotros vivimos en un lugar en el que tenemos un maravilloso río y lamentablemente los espacios verdes están tristes. Aun teniendo el agua al lado, yo soy de mantener pueblos limpios, ordenados; que los barrios tengan aun las calles de tierra arregladas, con riego, con mayor iluminación; que tengan servicios de cloacas, que tengan cordón cuneta. Hoy la gente no reclama grandes obras, sino que quiere tener los servicios básicos, cada día ir a un hospital y que se la atienda rápido. Tenemos un problema de falta de médicos: la gente tiene que esperar hasta tres horas para que la atiendan en la guardia y eso le cae muy mal a la gente. La gente tiene que ir a las tres de la mañana a sacar un turno, y en invierno con gente mayor. Yo eso lo pienso cambiar. Yo vivo en Stroeder, un pueblo de 2000 habitantes, y no tenemos agua. Entonces quiero hablar con mi gobernador. Necesitamos extraer el agua del Río Negro y traerla a los pueblos del interior, como Cagliero, Casas, San Blas, Stroeder. Porque lamentablemente en esta época ya no hay agua. Yo vengo a trabajar a Patagones y tengo que llevar día por medio dos bidones de agua de acá de Patagones para Stroeder. Y no un día: hace dieciocho años que hago eso.

Tenemos problemas de falta de vivienda: en el interior hace treinta años que no se construye una casa, ¿entiende? Entonces, estos temas para nosotros son prioritarios. Poder llevar los servicios de infraestructura que nos faltan en el parque industrial. No tiene gas. Entonces, nadie se va a venir a instalar al partido de Patagones, un lugar que es patagónico, que tiene exenciones por ser patagónico, que tiene beneficios, y hay gente que se interesa, pero cuando ve que no tiene los servicios, no va a venir a instalarse a Patagones si no tiene servicios de gas el parque industrial.

Son temas que ya están en carpeta. Está el tema del turismo: tenemos casi 90 kilómetros de tierra para llegar a San Blas. Todos los años se pierden vidas. Los caminos se ponen en malas condiciones, con el riesgo que eso significa para un turista. Entonces, nosotros necesitamos, aunque sea en forma parcial, hacer veinte kilómetros por año, no sé, pero para empezar a darle al partido de Patagones lo que se merece.