20230815 Ricardo Curutchet

–Ricardo, me imagino que está satisfecho con las elecciones del pasado domingo, donde la lista que usted encabeza superó el 35% de los votos y fue la lista la lista con más sufragios. ¿Qué análisis puede hacer de estos números?

Bien, recién estábamos haciendo un análisis en la reunión de gabinete. Estamos conformes porque tenemos 15 puntos de diferencia con quien quedó segundo, lo cual nos da una relativa tranquilidad camino a octubre. Y por el otro lado, ese objetivo que nos pedía el gobernador, de traccionar la lista de la Provincia y de la Nación se vio reflejado acá. Nosotros en ese sentido tratamos de cumplir esa idea que nos transmitía Néstor, que es que a veces perdés un poquito en lo local para tratar de defender el proyecto, y en ese sentido vas a ver que nosotros tenemos un poquito menos que la Provincia y lo nacional, y hemos podido todavía mejorarles los números a nuestro candidato a gobernador y al candidato a presidente. Así que estamos ampliamente conformes en ese sentido. Y bueno, ahora caminamos a octubre tratando de levantar esos 35, 36, 38 puntos a un nivel que entendemos más acorde con nuestras expectativas, pero empujando todos parejos, digamos, los tres cuerpos.

–¿Hubo mucho corte de boleta en Marcos Paz?

No, no. El corte es relativo: a veces a favor, a veces en contra. Pero te digo, nosotros no trabajamos eso. Por eso hago hincapié en que cuando el gobernador dice que “se va a vencer un poquito la ley de gravedad”, bueno, justamente hoy explicaba eso: la ley de gravedad se vence cuando buscás un punto de apoyo. En este caso nosotros lo buscamos ahí en los 30 puntos, 35 puntos, y es lo que se dio.

Es decir, acá hay que a veces sacrificar. Esto es un gran partido de ajedrez: hay que sacrificar piezas, en este caso es un poco de votos propios. Esto lo marcaban todas las encuestas. Los niveles locales estaban mejores, pero hay que tener ese espíritu de generosidad y sacrificar algo en beneficio del conjunto. Lo que te decía que marcaba Néstor. Nosotros siempre lo hemos tenido como una tradición a lo largo de estos veinte años en que siempre la ciudadanía nos acompañó. Es decir, nadie nos puede sindicar con el dedo y decir de que nosotros nos salvamos y no salvamos el proyecto. Siempre hemos sido tan cuidadosos de que tenemos un poquito menos que los niveles provinciales y nacionales. En este caso en particular el desafío fue traccionar. A veces se tracciona desde Nación y ayuda de los municipios, y acá había que ser generoso y traccionar desde los municipios para la Provincia, que tiene una muy buena gestión en nuestro gobernador, y para nuestros precandidatos a presidente, que eran Sergio (Massa) y Juan (Grabois), y ahora ya consolidado con Sergio.

En nuestro caso particular, no teníamos tampoco PASO, lo cual te resta competitividad: vas simplemente para ratificar un proyecto. Así que, como te digo, estamos más que conformes, porque se dio un poco lo planificado. Insisto: trabajar ahora fuertemente para ratificarlo acá en lo local, ratificar el resultado, que creo que lo va a tener Axel también en la Provincia, y hacer el mejor esfuerzo para que, en el caso de Sergio, pueda entrar en la segunda vuelta; seguramente, si trabajamos todos coordinadamente, se puede hacer.

–A nivel nacional ¿qué análisis hace usted, de acuerdo a su experiencia política, del triunfo de Javier Milei en las urnas?

Yo no pondría el nombre de Milei. Yo simplemente lo que digo, y se lo transmitía hoy al gabinete, es que hay un cambio de época. Lo que se exterioriza a Milei es la interpretación de ese cambio de época. Los cambios de época los podés hacer con alguna figura que sea para algo mejor o con alguna figura que sea para algo... a lo mejor no mejor, por decirlo de una manera elegante. Pero sí también hay que entender que en el marco de 40 años de democracia hay un cambio de época a nivel mundial. Y eso lo tenemos que poder interpretar, toda la dirigencia política, a nivel mundial, nacional, provincial, locales. Hay que saberlo interpretar, hay que saberlo leer. Y yo creo que ahí, incluida la fuerza de Milei, no todos leen o ven esta situación de cambio de época, que a lo mejor no es para una charla de una nota, es una charla un poquito más larga o profunda, pero que está.

No soy un virtuoso de la belleza, de la oratoria, pero el único mérito que tengo es que me gusta leer mucho. Y la historia me da el respaldo de lo que te estoy diciendo. Lo puedo fundamentar adelante de Milei, adelante de quien quiera, de cualquier fuerza política. No debe sorprender a nadie, simplemente es una foto. Sí creo que hubo algunas situaciones en que mejoró él la performance en la última semana, pero creo que, en el caso particular de la Argentina, es un llamado a la atención, un cimbronazo, donde están esos coletazos de cambio de época. Lo que sí todo el mundo ve y habla es la situación a lo mejor del contexto: post pandemia, guerra, situación económica. Pero nadie o muy pocos hablan de un cambio de época, que ese proceso se está realizando en este momento a nivel del contexto mundial. Y quien interprete mejor esa respuesta va a recibir el acompañamiento de la ciudadanía, que no solamente tienen que ser propuestas claras, que no solamente tienen que ser proyectos, en algún caso defensa, consolidarlo, sino también esas propuestas que tienen que ver con este cambio de época, ciclo, como lo quieras llamar, y que tiene que entender todo el mundo. Y yo creo que, bueno, desde ahí, quien mejor lo haga saldrá victorioso a los efectos electorales en octubre o en noviembre si hay segunda vuelta. Creo que todos tienen las posibilidades. Obviamente nosotros, por un sentido de pertenencia, creemos que la mejor manera de interpretar esto que se viene para el beneficio del conjunto es nuestro proyecto. Por eso estamos en un proyecto y lo defendemos a nivel local, provincial y nacional.

También digo, y me hago cargo de lo que digo, que tenemos que hacer algunos ajustes de sintonía fina, para, justamente, poder interpretar este cambio de época, transmitir la esperanza y poder concretarlo, para que obviamente la gente te acompañe. Porque el soberano es soberano, y el soberano se expresa a través del voto.

–¿Cuáles son esos ajustes, Ricardo?

Para mí es un Programa Esperanza. En mi paper, es esperanza. Son diez puntos concretos, claros. Que no quiere decir con esto salir a empardar o buscar a Milei, porque yo creo que él lo que le da es simplicidad y claridad, pero no hay coherencia.

Yo sería lo que los chicos dicen un nerd. Yo fui abanderado pero por mérito, no porque era el más lindo; soy petiso, pelado, feo, no sé expresarme mucho. Lo que sí, leo, analizo y trato de llevarlo a la realidad. Las bibliotecas son muy lindas, pero lo importante es poder llevar lo que está en el libro a la práctica, porque, si no, es simplemente un lindo libro. Entonces la gente lo que quiere es que le soluciones problemas. La gente lo que quiere es vivir mejor. La gente lo que quiere es estar, a su manera, feliz.

Tenés un sector que va de los cinco años, seis años a los 18, 20; después hay otro sector que va de los 20 a los 40 y hay otro que va de los 40 a los 60. Está segmentado, obviamente, porque las expectativas de cada grupo etario también tienen que ver con el mundo que conoció. Y esto a veces tiene que ver con la edad y a veces tiene que ver con la edad mental. Vos tenés gente de cien años, de ochenta años, que son un chico de veinte por cómo se mueven en su cabeza, y hay algunos de veinte que tienen cabeza de alguien mayor. Es decir, es un único problema, pero que tiene múltiples soluciones. A

Para no hacerla larga, yo creo que hay cosas que sí hay que hacerlas, hay cosas que sí las están haciendo, pero hay cosas que hay que transmitirle a la gente como propuestas y como hechos reales en el contexto no electoral, sino de la responsabilidad de gestión, que tienen que ser seis, ocho, diez, doce puntos. Que no son propuestas: tienen que ser acciones de gobierno claras y concretas, para que la gente, en este contexto general, que a mediano y largo plazo va a ser altamente positivo, la gente lo vea materializado.

No es tan difícil ni tan complejo. Es simplemente esto: tomar las decisiones que hay que tomar y aplicarlas.