20230808 Ricardo Casi

–En el marco del Plan Nacional de Promoción de Exportaciones, el canciller Santiago Cafiero visitó la ciudad de la semana pasada. ¿Qué balance puede hacer de este encuentro tan importante?

Destacar la importancia de que por primera vez un canciller con todo su equipo llegue a un territorio donde vino, a visitar una empresa metalúrgica. Colón tiene un excelente perfil industrial y hay siete empresas colonenses que exportan a distintos lugares del mundo. Santiago Cafiero vino y recorrió la fábrica. Luego se reunió con los industriales (que están pasando por un excelente momento; la verdad que mejor que en la prepandemia y durante los cuatro años de gobierno de Macri), presentando una caja de herramientas para las empresas exportadoras, que tiene que ver con la promoción comercial, desarrollo de estrategias y planes de acciones para promover la inserción internacional de la oferta exportadora argentina, la inteligencia comercial, la oportunidad de negocios, las licitaciones internacionales. Bueno, les abre puertas a las empresas locales y pone las embajadas a disposición para que en distintas misiones comerciales sigan visitando el mundo, acompañados por Cancillería. Lógicamente, esa logística potencia la posibilidad de desarrollo de negocios.

Nuestro país tiene que exportar más. Tiene que generar más riquezas, más dólares, y también más inversiones. Cuando hablamos de los condicionamientos y cómo pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) y cómo se está negociando, cuando muchos hablan de un ajuste brutal y de que van a llevarse por delante todo, a recortar servicios, a privatizar, a echar empleados públicos... bueno, yo creo que la única oportunidad que tenemos es creciendo y creciendo, y atando el pago de nuestra deuda al crecimiento de nuestras exportaciones.

Tuvimos el año pasado un récord de exportaciones: 100.000 millones de dólares. También crecieron nuestras importaciones, por supuesto, pero ese es el destino que tenemos como país. A pesar de todas las dificultades que existen con respecto a la inflación, al alza de precios, a que los salarios no alcanzan, que eso afecta muchísimo al asalariado, hay datos objetivos muy concretos que nos hacen ver que viene una Argentina mejor.

El objetivo es fortalecer el desarrollo y sobre todo en el interior. Hablar de estas cosas, de nuestro complejo agroindustrial, que sirva para impulsar y mejorar el entramado socioproductivo y agregar valor a esa producción. Vaca Muerta y los gasoductos: indudablemente, más ahorro, más expansión, más crecimiento, más exportación. Hoy estamos exportando, después de 17 años, petróleo a Chile. En minería, con todos los cuidados ambientales, para que no sea un proyecto como el de la oposición, puramente extractivo, sino que sea regulado y que el Estado participe controlando absolutamente eso y quedarnos con nuestra riqueza para generar más riqueza y para distribuir mejor lo que se genera. También es importante el impulso que le ha dado este gobierno a la innovación, la ciencia, la tecnología, a exportar economía del conocimiento, y por último la explotación offshore de petróleo, que se está viendo cómo se puede realizar.

Así que en estas elecciones, más allá de que hay tres candidatos que pueden acumular un buen porcentaje de votos, hay dos modelos distintos: el modelo del conservadurismo, el modelo del neoliberalismo, el modelo de la especulación financiera, el modelo endeudador y de fuga de capital, y nuestro modelo, que es el modelo productivo, el modelo del trabajo, del empleo, de generar más riqueza, de generar un círculo virtuoso de la economía y de ver, cuando se genera más riqueza, cómo se distribuye mejor esa riqueza y llegar al pueblo, llegar a quienes representamos.

La política es una puja de intereses; lo importante es saber qué interés representa cada uno. Acá se habla mucho de la política local como consecuencia de las primarias que hay el próximo domingo, pero yo creo que tenemos que ensamblar los distintos niveles de la política. Tenemos un excelente candidato a presidente que está haciendo un enorme esfuerzo y que estoy seguro de que (Sergio) Massa va a definitivamente caminar el tránsito hacia la estabilización macro y que además pueda mejorar el bolsillo de los trabajadores y de la gente, que es lo que más lastima. (Axel) Kicillof en la provincia: todos los merecimientos. Encontró una provincia devastada, tierra arrasada. La ha puesto de pie. Ha realizado obras por todos lados, ha estado al lado de los distritos y creo que bien merecida tiene su candidatura y que va a tener una excelente respuesta del electorado.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Y en el ámbito local tenemos una interna partidaria, que a mí no me gusta llamarla interna. La interna tiene mala propaganda; la interna parece que llevaría a malas prácticas. Tenemos una primaria donde a partir de que yo decidí no ser candidato, habría posibilidad de que legítimamente quienes quieran presentarse se presenten como candidatos. El oficialismo tiene su candidato: lo lleva a Pablo Pino como candidato, un hombre con capacidad, experiencia, con conocimiento en la función pública, con mucha dedicación, con convicción, con ideas, con responsabilidad. Yo creo que es el candidato más sólido y el más seguro para esta etapa de transición. Es el parteaguas, digo yo, porque después de veinte años de gestión en Colón va a haber un antes y un después de “Pito” Casi. El parteaguas es el Estado previo y la diferencia que existe con el período siguiente, y lo siguiente, lo que viene, va a ser mejor: el año que viene va a ser mucho mejor.

Afrontamos también ante esto, y lo vemos recorriendo las calles, la importancia de convocar a la gente a votar. El voto es importante. Mucha gente dice: “Yo no voy a votar, a mí me da lo mismo, mi vida no cambia con esto, son todos iguales”.

–Sí, la baja participación se ha visto en las elecciones provinciales. ¿Es algo que les preocupa a ustedes?

Sí. Hay cierto grado de abatimiento, el abatimiento es la resignación. Esa es la tarea del militante que con entusiasmo tiene que salir a transmitir ilusión y esperanza, que es la esencia de la política, y tratar de explicarles a nuestros vecinos, fundamentalmente: “Mire, hemos hecho muchísima obra pública. Falta que derrame al bolsillo de los trabajadores, que han perdido muchos puntos de poder adquisitivo en el gobierno de Macri, que por ahí todavía no se pudo recuperar, y que la inflación lastima”.

Bueno, vamos a estar enfocados en eso y prometemos realmente un país mejor. No vivimos en un país de mierda, vivimos en un país que tiene todas las oportunidades para salir adelante. Y creemos que tenemos los hombres más confiables para llevar al poder a partir del 10 de diciembre, para continuar con este proceso que significa ver cómo salimos de las dificultades que tenemos hoy y trabajar para lo que debemos trabajar, que es para nuestro pueblo, para la felicidad de la gente.

Los sectores más vulnerables, los sectores trabajadores, los sectores de clase media baja han sufrido muchísimo el hecho de la pandemia, de la guerra, de la sequía acá en el campo. Yo creo que, superadas todas esas instancias, lo que viene va a ser mucho mejor.

–Ricardo, usted bien señalaba que después de veinte años de gestión ha decidido dar un paso al costado. ¿Cómo vive ahora, a días de las elecciones primarias, por primera vez no presentarse a la intendencia? ¿Qué sentimientos lo invaden?

Con mucho sentimiento y muchas emociones cruzadas. Pero, bueno, todo tiene un límite, ¿no? La vida es un trayecto que uno recorre y el límite lo medita. Me siento como si me fuese a comenzar un largo viaje sin destino, ya a los 70 años casi. Y bueno, y transitar ese viaje en paz y rodeado de mis afectos, que son mi señora, mi familia, mis hijos, mis nietos, que son lo más importante. Y con la seguridad de que, más allá de quién gane las primarias, vamos a conservar el distrito, vamos a trabajar juntos. Yo les digo permanentemente a los muchachos: “Ojo, cuidemos la unidad, cuidemos la unidad”. Así que después del próximo domingo estaremos todos en la unidad de un proyecto nacional, popular y democrático que nos permita llevar adelante las propuestas que vienen realizando nuestros candidatos.

Yo creo que di todo y hablé a la sociedad pidiendo disculpas si en algún momento uno tiene ciertos errores, si se equivoca. No creo haber ofendido a nadie y pido disculpas si lo hice y si fui injusto en alguna situación. También pido disculpas a toda la población, pero también quiero agradecer la confianza que nos han tenido durante tanto tiempo. Y en nombre de esa confianza, que sigan confiando en nosotros para que Colón siga creciendo y desarrollándose, como lo ha hecho a través de la obra pública inmensa que hemos recibido en este último período, tanto de Nación como de la Provincia de Buenos Aires. Y esa es la finalidad: la articulación del gobierno municipal, provincial y nacional, lo que nos permite llevar adelante realizaciones. Por supuesto, me voy con ese sabor tan agridulce. Los sueños siempre son más grandes que las realizaciones. Muchas cosas quedan por hacer, pero bueno, es muy dinámico el desarrollo de una ciudad, ¿no? El trabajo es de todos los días. Y en eso vamos a seguir enfocados hasta el 10 de diciembre.