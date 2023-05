Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230523 Ricardo Casi

–Cristina Fernández de Kirchner, días atrás, reiteró que no será candidata y describió un escenario electoral “de tercios”. ¿Coincide con este análisis de la vicepresidenta de cara a las elecciones?

Sí, porque, sin lugar a dudas, es un escenario político muy complejo, ¿no? Venimos de gobernar hace tres años y medio este país, y con ciertos resultados que afectan la vida cotidiana de todos nuestros ciudadanos, que se encuentran enojados, indiferentes, apáticos, y que hay que movilizarlos. Cristina habla de un escenario de tercios; yo diría también que de “comprensión de textos”, ¿no? Bueno, olvidémonos de Cristina. Va a ser una fecha bisagra, sin duda, una fecha clave el 25 de mayo, con la movilización que se está planteando. Y veo al FdT en un estado de ebullición y eso es bueno. Es bueno en la medida en que se tomen las decisiones correctas para comenzar a construir el triunfo. Sin lugar a dudas, Cristina todavía mantiene la centralidad y el liderazgo de este frente político, pero estamos también ante el riesgo de que puede llegar a atomizarse, de alguna manera, si la resolución es a través de una PASO donde presentemos varias fórmulas. Por eso digo que hay que seguir insistiendo y buscar los acuerdos necesarios, y ojalá la sabiduría, la experiencia, el liderazgo de Cristina sea para buscar los consensos necesarios. Que, si se presentan dos listas, por lo menos se trate de encontrar la síntesis de una fórmula presidencial que agrupe al 80% de la dirigencia y del pueblo peronista. No me gustaría ir a una elección con tres, cuatro fórmulas nacionales que saquen cada una el 10% y que salgamos cuartos en las primarias. Después es muy difícil remar todo eso.

–¿Tiene algún candidato de preferencia?

Más que nombres personales, como bien lo viene manifestando la vicepresidenta, yo creo que hay que llevar adelante un programa de gobierno, explicárselo bien a la gente, por qué nos encontramos en esta situación. Gobernar en coalición no es fácil; ha quedado demostrado. El peronismo tradicional, históricamente, nunca ha gobernado dentro de una coalición, sino con otros estilos y con otros métodos, pero hay que encontrar la fórmula, no a través de los nombres personales o nombres propios, sino, me parece, llegar a un acuerdo y poner el candidato, como ella dice, que tenga el piso más elevado, o que mida más. Yo creo que los gobernadores van a jugar un rol importante, porque va a haber elecciones de provincias en el medio.

El peronismo siempre, cuando se pone en movimiento, entusiasma, moviliza, sabe recrearse, reinventarse, y volver a enamorar, como bien lo decía Cristina, ¿no? Y eso tiene que ser a través de un programa claro, de qué es lo que vamos a hacer ante la magnitud de la crisis que estamos viviendo y cómo vamos a resolver y salir de esta situación generando nuevas expectativas a partir de una construcción colectiva. Y la construcción no puede ser aventurarse a participar de internas con muchos canndidatos. Me parece que hay que seguir insistiendo en acuerdos, en síntesis, y enfocarse, el gobierno nacional fundamentalmente, en lo que tiene que ver con una administración correcta de nuestra economía, para que no sigamos lastimando a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y a la clase media, que debemos reconquistar.

–¿Le parece que conviene que se desdoblen las elecciones nacionales y las provinciales?

Bueno, esa es una decisión que tiene que tomar el gobernador; yo no me animo a decir si conviene o no conviene. Creo que (Axel) Kicillof ha hecho una excelente gestión en la provincia de Buenos Aires, poniéndola de pie, con identidad bonaerense, trabajando codo a codo con todos los municipios, y su candidatura es natural. Me parece que tiene todas las posibilidades y el derecho de presentarse como candidato a la reelección y que también podamos unificar en la provincia la candidatura de Axel Kicillof y alinearnos atrás de Axel. Esta es una decisión que tiene que tomar el gobernador. No me animaría a decirte políticamente si es buena o es mala. Hay elecciones provinciales en el medio. Hay que ver cómo sigue este escenario político.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Lo importante es que todos pensemos que tenemos que hacer una buena PASO. Y para hacer una buena PASO hay que, hasta último momento, buscar los consensos necesarios para que pueda expresar, esa fórmula nacional o provincial, la síntesis de un proyecto político que vuelva a, como te decía antes, recrear nuevas expectativas, esperanzas, y enamorar a la gente.

Esto es un gran esfuerzo, sin lugar a dudas: un gran esfuerzo de todos los que estamos en los distritos, poder transmitir a la gente y hablar permanentemente con la gente para explicar lo que está pasando y como consecuencia de qué. Yo creo que vamos a ser competitivos. Yo creo que el peronismo, cuando se pone en movimiento, es una máquina infrenable. Si vos me preguntás hoy “dónde estás parado y quién es tu candidato”, no te lo puedo decir; tampoco lo definimos nosotros, ¿no?

Sí te adelanto que no voy a ser candidato en Colón; que después de veinte años conozco que todo tiene un límite. He tomado una decisión muy meditada, muy pensada, así que no voy a presentarme como candidato a la reelección. Y esperamos que con inteligencia y con mucha sabiduría podamos llegar a buscar dentro de nuestros distritos, porque en los distritos va a haber mucha complejidad para resolver estas cuestiones, que se haga lo mejor posible para conservar aquellos distritos que hoy son parte del oficialismo y que podamos recuperar algunos que están en manos de la oposición.

Yo sigo insistiendo: la unidad es un factor fundamental. Ahora, ¿la unidad a través de qué? Más allá de una extraordinaria ingeniería electoral como tuvimos en el año 2019 para ganar una elección, tenemos que tener una ingeniería electoral para ganar esta elección pero después también tener un programa de gobierno que nos permita gobernar discutiendo y peleando con los sectores, indudablemente, del poder real.

–La noticia que me está dando, de que no irá por la reelección, mueve el tablero en el distrito, políticamente hablando. ¿Qué lo ha motivado a tomar esta decisión?

Todo tiene un límite. La vida es un trayecto. Yo voy a terminar mi gestión casi con 70 años. Lo que me queda de ese trayecto es para hacer cosas, y muchas, que he postergado. Pero desde el lugar que me toque, indudablemente, voy a seguir soñando con un país más justo, más libre, más soberano. Y después de una militancia de cuarenta años, y de amar mucho lo público, no me voy vacío; me voy lleno de cosas. Creo haber puesto todo lo que tenía que poner, haber dejado todo lo que tenía que dejar, y desde el lugar que me toque acompañar y recuperar esos sueños de una patria más justa. Los sueños siempre son más grandes que las realizaciones, ¿no? Esa es la insatisfacción. Pero creo en la política, creo que hay que jerarquizar la política, creo que debemos volver a ganar la confianza de la gente, fortalecer el sistema democrático, que el poder esté en la Casa Rosada (como Néstor Kirchner dijo: “Por primera vez el poder va a estar en la Casa Rosada”), recuperar la autoridad presidencial y desde ahí tomar las decisiones.

El pueblo, a través de su voto, le da un mandato a quien es elegido para que mande. Y me parece que lo que hay que hacer es mandar, y cumplir con un programa llevado adelante representando los intereses que representó siempre el peronismo, que es la transformación. El peronismo no vino para administrar una crisis, ¿no? El peronismo no vino para distribuir miseria. El peronismo vino para que podamos soñar realmente con aquella cadena social ascendente, que permitía hacer a todos los ciudadanos de una patria y, en nuestro caso, de una localidad, gente mucho más parecida. Nosotros hemos trabajado muchísimo, desde los barrios hacia el centro de la ciudad, tratando de que los barrios se parezcan mucho más al centro. Y eso es trabajar por lo que siempre hemos soñado. Y eso no hay que abandonarlo, y hay que dar la pelea que hay que dar para que no vuelva la derecha o el liberalismo o el neoliberalismo, que ha gobernado este país durante mucho tiempo, que tanto ha dañado el tejido social de nuestro pueblo.