20230503 Ricardo Alessandro

–Me gustaría conocer cómo avanza la gestión municipal que usted encabeza en este contexto económicamente tan delicado para la provincia.

Bien. Nosotros agradecemos al gobierno de la provincia porque realmente es mucha la mano que nos está dando y son muchas las obras que estamos empezando y son muchas las obras que ellos van día a día pagando lo que tienen que pagar para que las obras sigan su ritmo normal. Faltaría alguna obra importante, que es la ruta 32, que es la que venimos pidiendo, que el gobernador lo sabe. Está en estudio, está considerada como prioritaria, y esperemos que se pueda dar a la brevedad posible. Pero estamos contentos, estamos bien. Hay 108 casas para inaugurar, que estarán terminadas allá por mayo o junio, y las inauguraremos y las sortearemos para que el vecino de Salto pueda tener estas casas.

–Pensando ya en el panorama electoral, ¿ha definido su futuro a nivel local?

No. Estamos tranquilos, todavía no. Hicimos un acto del primero de mayo que fue un acto realmente importante, pero creo que, de una u otra manera, Camilo y yo vamos a participar de esta elección, como intendente uno y como primer concejal otro. Estamos prestos para confrontar con los otros partidos políticos en la contienda electoral. Así que calculo que va a ser de esa manera.

–¿A usted le gustaría estar un mandato más al frente del Ejecutivo?

Tengo ganas de trabajar. Tengo muchas ganas de trabajar y te digo que soy como los jugadores de fútbol: me cuido de una manera... Ya con 71 años no me puedo dar el gusto de trasnochar, es decir, comer un asado que al otro día me va a redituar en problemas de efectividad. Es decir que tengo ganas de seguir trabajando. Como tengo ganas de seguir trabajando, creo que voy a intentar revalidar nuevamente los títulos que tengo.

–Me imagino que esta intención que mantiene usted, también acompañado por Camilo Alessandro, debe ser porque aún quedan muchas metas, muchos desafíos por cumplir.

Sí, claro. Sí, quedan muchos desafíos. Estamos elaborando un proyecto para proyectar, valga la redundancia, de 2023 en adelante y creo que lo vamos a hacer efectivo cuando larguemos la plataforma de campaña. No tengo dudas de que va a ser ese. Lo único que sabemos nosotros es trabajar. Yo creo que la política se trasunta a través de lo que se le puede dar al pueblo, y esa es la idea que tenemos nosotros.

–De acuerdo a su experiencia política, ¿cómo analiza la interna del oficialismo a nivel nacional?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Muy difícil. Muy difícil, porque yo estoy centrado, te digo la verdad, en la situación política de mi distrito; a nivel provincial y a nivel nacional, realmente la situación no está nada clara, está muy difusa. Y mucho me preocupa quién va a ser nuestro candidato a presidente. Y descarto que nuestro candidato a gobernador va a ser Axel Kicillof. Pero necesitamos saber quién es nuestro candidato a presidente o las PASO que se van a dar, porque de acuerdo a eso es cómo tenemos que trabajar y cómo tenemos que manejarnos.

–¿Le parece que en este contexto se puede alcanzar una lista de unidad?

No sé, no sé. Ayer escuchaba que a la gente le interesa poco escuchar, porque me decía un amigo analista que el 8% de los que ven televisión ven un programa político. Yo creo que sería mucho más saludable que hubiera unas PASO. A nivel nacional y, si en Salto tiene que haber PASO, nosotros estamos dispuestos a afrontarla también. Estas son cosas que las van a definir en la Nación; estamos en manos de ellos para ver qué es lo que pueden hacer. Pero realmente mucho nos preocupa. Ojalá se pueda definir lo antes posible.

–En este contexto en que hay definiciones en los partidos más importantes, el FdT y Juntos por el Cambio (JxC), crece la imagen de Javier Milei, representante de la extrema derecha en Argentina. ¿Qué análisis hace de esta figura tan polémica?

Que es peligrosa. Peligrosa porque no hay ninguna propuesta para combatir. Va a romper esto, va a terminar con esto... Hay cosas en que coincidimos que se pueden terminar, pero sacar el Banco de la Nación, dolarizar la economía... cosas con las que no estoy de acuerdo bajo ningún punto de vista.

Hay un viejo refrán que dice que al rengo se lo conoce andando. Esto lo dijo el general Perón. Yo creo que es mucho ruido y pocas nueces. No creo que, sin ninguna experiencia, sin oficio en el métier gubernamental, pueda hacer todo lo que dice. Pero bueno, acá hay una cosa que es importante, que es que el pueblo está cansado de los viejos políticos que no han dado ninguna solución. Algunos de ellos han lucrado a través del pueblo y soluciones no dieron ninguna. Eso es realmente lapidario para nosotros.

Después de esta elección hay muchas cosas que vamos a tener que repensar. Y el peronismo, como viene, evidentemente se termina. Se termina porque son distintas vertientes que no están canalizando nada en la actualidad de importancia.

–¿Cómo tendría que refundarse el peronismo, Ricardo?

Fundamentalmente, con gente decente y con gente que tenga ganas de trabajar para el pueblo. Hay muchos de los que están que no trabajan para el pueblo. Y que las cámaras legislen en favor del pueblo. Y que los funcionarios, ministerios, etc. etc., trabajen como tengan que trabajar. Hay ministerios que realmente no están dando los resultados esperados.