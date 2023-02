Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230201 Ricardo Alessandro

–El sábado 25 de enero se celebró un nuievo aniversario de la ciudad. ¿Cómo se vivió esta fecha tan especial?

Se vivió intensamente. La Provincia colaboró; hemos trabajado codo a codo con la Provincia. Hubo espectáculos en el Parque Tobin, todos eventos de jerarquía, durante todo el mes de enero. Entre los tres primeros eventos se juntaron un poquito menos de 20.000 personas. La gente ha podido disfrutar. Se hizo una carrera atlética de importancia y ya tradicional, la Luis Lagoa, en la cual participaron atletas de distintas localidades. Y nosotros desde aquí hemos apoyado. El 25 de enero se festejó el Día del Gaucho Saltense, mediante ordenanza municipal. El evento no se pudo hacer por las condiciones climáticas; se postergó para el día 18 de este mes. Yo voy a tener una reunión con los gauchos en la cual vamos a saber si lo podemos hacer o no lo podemos hacer y qué expectativas tienen ellos. Pero es algo de trascendencia que nosotros queremos hacer, porque me parece que es importante para nuestro pueblo, porque nuestro pueblo gira a través de la imagen del santo patrono San Pablo. La iglesia hizo una procesión, que acompañamos, y este festejo del gaucho saltense, que nosotros estamos imbuidos en poder el evento.

MIRÁ TAMBIÉN Bouvier supervisó obras en Rafael Obligado que implican una inversión de más de 50 millones de pesos

–¿Cómo encuentra este nuevo aniversario a Salto en materia de gestión? ¿Qué expectativas tiene para este 2023?

Son muchas, muchas las expectativas. Terminación de la ruta 32: hay un trayecto de la ruta que falta terminar, que la empresa y la Provincia tienen la buena intención de poder terminarla. Son 33 kilómetros de ruta; falta la segunda capa. Esperemos poder terminarla. Hay 18 cuadras de asfalto que están en trámite para poder hacerlas. Estamos bacheando nuestra ciudad. Estamos tratando de hacer, que eso sería la obra cúlmine, el Camino Berdier; seguimos insistiendo con ese camino, que son seis kilómetros y medio. Ayer salió en un diario nacional la cerveza Berdier y el vagón que tienen en esta pequeña localidad de doscientos habitantes, pero hay seis kilómetros 400 metros de camino entoscado que los queremos hacer de asfalto, y Vialidad Nacional, porque es un camino que pasa entre los campos más productivos de las 163.000 hectáreas que tenemos, ya nos dio el OK. Esperemos que se pueda concretar. Y la remodelación de la calle Buenos Aires, que sin duda alguna es un proyecto importante. Ya está todo aprobado; esperemos que manden los fondos para poder empezarla. Van a circular de a un auto. Es un proyecto de significativa importancia. Y lo otro que te puedo decir, porque recién acabo de firmar el acta complementaria, es la construcción de dos establecimientos educativos. Uno es una escuela secundaria, por 99 millones de pesos, que tiene un plazo de ejecución de 180 días (hay que llamar a licitación todavía). Y después, un jardín de infantes, por 45 millones de pesos, que tiene un plazo de 120 días. Quiere decir que estamos bastante satisfechos con la cantidad de obras que se han hecho el año pasado y con la cantidad de obras que tenemos este año. Más el recambio de cañerías, que se sigue trabajando en nuestra ciudad: la empresa está prácticamente con el 80% de avance. Más cien casas para entregar, que están en el 70% de avance. Más un polo deportivo, que quiero que sea un orgullo para Salto, que fue castigado por un tornado y estamos cambiando las chapas.

MIRÁ TAMBIÉN Municipio secuestró preventivamente más de 350 kilos de cortes de carne que incumplían las disposiciones vigentes

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Estamos a full trabajando. Algunos, como en el caso de quien te habla y de mi hijo, que es el jefe de gabinete, no nos hemos tomado vacaciones, porque estamos esperando firmar, concretar todas estas obras, y en el mes de abril vamos a entrar en proceso electoral y realmente queremos que todas las obras estén en marcha, si Dios quiere, para poder tener una elección lo más brillante que podamos, ¿no?

–Pensando en las elecciones, ¿usted ya ha definido su futuro político?

Estamos viendo. Anoche tuvimos una reunión importante con el movimiento Evita, con el cual estamos trabajando en conjunto. La conductora del Movimiento Evita en Salto, Liliana Herrera, siempre ha trabajado, durante cinco mandatos, con quien te habla en este momento, y realmente en Salto, bajo dos títulos, pintar escuelas y otra parte que tienen emprendimientos productivos, como la construcción de mochilas y remeras, trabaja conjuntamente con nosotros, y nosotros estamos contentos de poder trabajar con ellos.

No te digo que no son tiempos de hablar electoralmente. Pero estamos trabajando con Nació y con Provincia tan armónicamente que no queremos destruir algo que se construyó con demasiado esfuerzo. Nosotros seguimos apostando a trabajar constructivamente con todos por igual. Veremos lo que pasa. Primero que definan a nivel nacional y después veremos nosotros. Creo que a nivel nacional los medios hegemónicos tratan de pintar algunas cosas que no son tan ciertas como dicen. Pero nosotros estamos contentos y trabajamos, dándole el apoyo, por supuesto, al gobernador Kicillof, y en la Nación veremos cómo se cuecen las habas. Veremos cómo termina eso.

–A nivel nacional ¿le preocupan estas internas que se están dando en los últimos días?

Nosotros estuvimos visitando la semana pasada el ministerio de Tolosa Paz, con dos o tres proyectos interesantes que tiene. Internas puede que haya, como hay en todo partido político; disidencias hay en todos lados. Pero no son cosas que no se vayan a solucionar. En este pueblo el Censo dice que hay 40.157 habitantes, lo cual nos indica que en el futuro vamos a tener, según la Carta Orgánica, 18 concejales, en vez de los 16 que tenemos ahora. No sé cuándo será eso y cómo arreglarán esto las autoridades nacionales y provinciales. Pero no me preocupa tanto la interna. Yo creo que en el fondo es un problema que se va a arreglar. Se va a subsanar esto