Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Ricardo Alessandro.

Me gustaría dialogar acerca de estos cambios que se han dado en el área de Seguridad. ¿Qué lo ha llevado a tomar la decisión de alejar de sus funciones al secretario Alberto Decunta?

Decunta se fue muy bien de acá, pero realmente es un área que necesita oxigenarse, tal es así que cuando se necesita oxigenarse no me tiembla la mano para cambiar funcionarios. No tengo nada en contra con él, pero creo que tiene que haber un cambio desde la base, que es el secretario de Seguridad, hasta lo que puede llegar a pasar en Monitoreo y la Dirección de Tránsito, que dependen del área.

"Los cambios son necesarios si creemos que el área no funciona como tiene que funcionar"

Por el momento, estoy interinamente a cargo del área de Seguridad hasta nuevo aviso. Estamos tratando de chequear las distintas propuestas de secretarios que proponen en el área, o los que se vienen a ofrecer, y vamos a ver cómo sigue esto. Los cambios son necesarios si creemos que el área no funciona como tiene que funcionar.

Si la justicia no colabora, no da las órdenes de allanamiento, nosotros no podemos actuar. Me parece a mí que la justicia tiene que ponerse a tono y acorde a lo que estamos viviendo los distintos intendentes de las distintas ciudades, porque no soy el único que tiene problemas con la justicia.

¿Ha podido dialogar con otros jefes comunales y también se han manifestado disconformes con el accionar de la justicia al respecto?

Yo he podido dialogar con algunos de ellos y nosotros sabemos que la justicia es lenta y no actúa como tiene que actuar. Estamos muy preocupados en Salto por la libertad condicional que le dan, si es que se la dan, al asesino de Rubén Ramírez.

"La gente está muy preocupada y esperemos que prime la cordura en los jueces de garantía"

Rubén Ramírez era un chico de 14 o 15 años que estaba esperando para tomar el micro que lo llevaba a su lugar de estudio y un delincuente que está preso en este momento le pegó un tiro en el pecho para robarle el celular. Imagínate que acá se hicieron marchas, yo no estaba en el gobierno en ese momento, fue hace unos cuantos años. Pero tenía una condena de 14 o 15 años y resulta que le aplican la ley del 2x1 y lo dejan en libertad.

Eso me preocupa un montón porque es un pueblo chico: pueblo chico, infierno grande. Y realmente la gente está muy preocupada y esperemos que prime la cordura en los jueces de garantía para que no pueda salir. Lo mismo que el señor Retamal que cometió el asesinato de Luli Ortíz, que fue encerrada en la parte trasera de su patio. Se corre la versión de que también puede pasar a libertad condicional, eso nos preocupa mucho también.

¿Ha dialogado con las familias de las víctimas?

No he dialogado todavía. Mi jefe de gabinete, Camilo, dialogó con el padrastro de Rubén Ramírez y realmente la preocupación de la madre es mucha, que este delincuente ande suelto después de haber matado vilmente a esta criatura cuando iba a estudiar.

¿Cuáles deberían ser los ejes principales que guíen la gestión del área en la ciudad?

Primero, tener un secretario de Seguridad, lo tuvimos en un primer momento, después éramos medio incompatibles en la manera de pensar, que esté a toda hora a disposición del pueblo. Trabajar codo a codo con la policía. Si hay algo que no le gusta de la policía, hacerlo saber: a la policía, a mí, para tratar de encarrilarlo.

"La justicia no está acorde a las circunstancias de lo que se está viviendo en el país en este momento"

Nosotros en el área de Seguridad invertimos todo lo que tenemos que invertir, y la plata que nos da la provincia no nos alcanza, ponemos de nuestro erario municipal. Pero si ellos no ponen un poquito de buena voluntad es imposible trabajar.

No quiero decir que Decunta ha estado en esta, pero realmente nosotros pedimos un secretario de Seguridad que ande en la calle, que ande acompañando a los patrulleros y que esté de noche, fundamentalmente en los días viernes y sábados que son días clave.

Hemos cerrado un boliche por los desmanes que se producían ahí adentro. Pero solos no podemos trabajar. Acá estamos acostumbrados a hacer las cosas en conjunto con la policía y con la justicia. La justicia no está acorde a las circunstancias de lo que se está viviendo en el país en este momento