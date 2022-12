Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221222 Ricardo Alessandro

–Llegando ya a fin de año, ¿qué balance puede hacer de la gestión municipal?

Ha sido un balance positivo. Hemos tenido una cantidad de obras que jamás pensamos que íbamos a tener. Se ha hecho mucho asfalto, se ha hecho mucha cloaca y se han hecho muchas viviendas, ahora van a ser 112 viviendas. En 251 lotes con un crédito del Procrear, cada vecino se está haciendo su vivienda también. En pavimento, en cloacas y agua corriente, lo que hemos hecho ha sido realmente importante. Jamás Salto ha tenido el crecimiento que ha tenido en estos cuatro años y en este último año, ya que tuvimos dos años de pandemia. Si no hubiéramos tenido los años de pandemia, habríamos crecido mucho más también. Estamos esperando la terminación de la ruta 32, un camino que es insignia acá, que es el camino a Berdier, que lo estamos trabajando con Vialidad Nacional. Seguimos trabajando a full y vamos a seguir trabajando, como es nuestra costumbre, durante los doce meses del año.

–¿Cuáles considera que serán los puntos fundamentales a trabajar y los desafíos centrales de su gestión durante el próximo año?

Los desafíos son terminar la ruta 32, entregar las viviendas (que van muy adelantadas, estamos con el 60%, es una obra de la Provincia que no ha fallado), terminar las obras de cloacas que tenemos y las licitaciones que están próximas a comenzar. Se ha renovado totalmente el parque automotor y lo seguimos renovando. Esos son desafíos para dejar una Municipalidad prolija, ya que los números este año han cerrado bien. Esperemos que cierren el año que viene. No sé en qué nos puede afectar esta quita de coparticipación espuria que ha hecho la Corte en contra de todas las provincias y en favor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es algo que nos preocupa a todos los intendentes. Me parece algo realmente vergonzoso. Pero bueno, esperemos a ver en qué nos afecta. La idea es seguir trabajando como hasta ahora.

–Respecto de este veredicto, ayer se expidió el PJ bonaerense y dijo que la Corte Suprema es porteñista. ¿Considera usted lo mismo?

Aparte de porteñista, es antiperonista. No antikirchnerista: es antiperonista. Y realmente nos ha afectado muchísimo. Es fundamentalmente antiperonista. Lo siento, porque ahí hay un compañero que puso (Eduardo) Duhalde como ministro de la Corte, que es el “Pato” Maqueda (nosotros le decíamos “Pato”), y que se ha transformado realmente en un impresentable. Pero ¿qué va a ser? Está dada esta situación. Deciden ellos.

–Cristina Fernández de Kirchner siempre hace mención a la Justicia como “el partido judicial”. ¿Usted piensa que es así, efectivamente?

Sin ninguna duda. Pienso que es el partido judicial, pienso que es una escribanía de Cambiemos y del PRO. No tengo dudas de que sea de esa manera. Mi apoyo total a Cristina Fernández de Kirchner.

–Volviendo a la gestión municipal ¿ha podido trabajar en forma coordinada, en forma amena, con la Provincia y la Nación?

No tengas duda de que fue así. Con la Provincia y con la Nación. Tenemos obras de Provincia, tenemos obras de Nación. Vamos a la Provincia y vamos a la Nación, entramos como en nuestra casa y nos sentimos muy cómodos de trabajar con ellos. Sobre todo con el Ministerio de Infraestructura, con Vialidad Nacional, con el ministro (Gabriel) Katopodis, de Nación, y con todos los ministros que están en la Provincia.

–Es importante para los vecinos, ¿no?, que haya una buena coordinación.

No tengas duda.

–¿Qué mensaje le gustaría dejarles a todos los ciudadanos de Salto en este fin de año?

Yo creo que es una situación muy difícil la que está viviendo el país, y hay mucha intransigencia en la gente. La gente no la está pasando bien. Pero yo les diría que, ya que han soportado a un gobierno liberal, aguanten con este gobierno. Van a cambiar muchas cosas: va a cambiar la presidencia y van a cambiar muchas cosas, están los candidatos a presidente. Pero que sigan apoyando, porque ha habido incrementos en la producción, en la industria, muchos incrementos a pesar de lo que estamos viviendo en este momento, que estamos viviendo una sequía jamás vista: desde el año ’30 que no se ve una sequía como la de ahora. Pero que tengan paciencia, porque realmente este gobierno nos ha dado muchas satisfacciones y yo creo que nos va a seguir dando