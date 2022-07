Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Facundo Castelli.

Facundo Castelli

Me imagino que siempre es importante recibir al gobernador en la ciudad. Ayer hizo entrega de 300 títulos de propiedad gratuitos. ¿Es fundamental poder trabajar y gestionar en articulación con la Provincia?

Sí, para nosotros, más allá de ser una responsabilidad, un orgullo y honor recibir a un gobernador en nuestro distrito, no es menos cierto que lo importante es el trabajo articulado que estamos haciendo en este caso con la Provincia, con el Ministerio de Justicia y con la Escribanía General de Gobierno, para posibilitarle a la gente que acceda a su escritura.

Ayer se pudo hacer efectiva la entrega de más de 300 escrituras que la gente recibió con mucha emoción, con muchas ganas, porque ya les da la titularidad de su casa que vienen gestionando hace mucho y que hace que ya den por finalizado un trámite que, a través del municipio y la Provincia, se articula y se la da respuesta.

También se anunció con la construcción de un jardín de infantes en una de las localidades del distrito. Me imagino la importancia de poder acentuar estas políticas educativas para la ciudad.

Lo que ayer se comunicó oficialmente y que lo ratificó el gobernador es el llamado a licitación para la construcción de un jardín en la localidad de San Germán, la localidad más alejada de la ciudad cabecera, que está a 130 kilómetros. Es una de las localidades más chicas, donde hace muchos años funciona el jardín de infantes en una dependencia de la delegación.

Fue una alegría esta confirmación porque apuntalar la educación pública es muy importante. Y la verdad que sigue porque estamos trabajando en varias obras. Se terminaron dos aulas en la Escuela N°1, se está haciendo el recambio de techo en una escuela de Bordenave, poniendo sanitarios en una escuela especial en Puan, aberturas y techos en una escuela de Darregueira, varias obras a través de lo que es infraestructura escolar.

En esta línea, en cuanto a educación, el municipio adhirió al programa PUENTES para el desarrollo de la educación universitaria.

Sí, firmamos ayer en Pigüe conjuntamente con otros quince intendentes este programa, el cual para nuestro distrito es un aporte en dinero que lo vamos a destinar en un proyecto que consensuamos con la Jefatura de Asesores, en la cual está Carlos Bianco: la construcción de dos aulas, sanitarios y una secretaría para poder dictar carreras universitarias.

Eso nos va a partir tener un espacio universitario propio en nuestro distrito y a su vez convenir con más universidades para que aquellos chicos que no tengan la posibilidad de irse u opten por quedarse en nuestros lugares puedan tener una sede universitaria en nuestro distrito.

Por lo que cuenta, más allá del color político, la relación que mantiene con la provincia de Buenos Aires es muy buena.

Es excelente. Lo decía ayer en el discurso. Cuando viene una autoridad importante, más si es un gobernador, la gente nos empieza a llamar y a preguntar “qué le vas a pedir”. Y yo lo que ayer comentaba es que no es que aprovechamos la oportunidad para pedirle algo cuando viene sino para agradecerle, porque siempre tienen los teléfonos abiertos todos los ministros y hasta el mismo gobernador, y todas nuestras demandas son escuchadas. Algunas se pueden realizar, otras no. Pero de eso no nos podemos quejar.

Tenemos varias obras encaminadas a través de la Provincia. También se empezó con la construcción de la Casa de la Provincia, con lo que es un camino vecinal que se va a hacer entre Puan y Erize, importantísimo para nosotros. Estamos contentos con el trabajo articulado que venimos haciendo entre Provincia y municipio