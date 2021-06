En diálogo con Grupo La Provincia, el intendente de Balcarce, Esteban Reino, se refirió a la situación sanitaria del distrito luego de un mes de un elevado número de casos de Covid. También habló del armado de listas en la Quinta Sección.

“Si Facundo Manes confirma su candidatura, estaríamos muy bien posicionados para competir dentro del espacio y ser quienes encabecemos esta coalición”, afirmó.

Esteban Reino

¿Cómo está la situación epidemiológica y sanitaria en Balcarce?

Tuvimos un descenso abrupto de los casos y eso se ve reflejado en el hospital, donde tenemos un 50 por ciento de ocupación de terapia intensiva y un 60 por ciento de respiratorios.

Es decir que hay un alivio luego de las últimas semanas…

Si, claro. Fueron treinta días con el sistema de salud totalmente estresado. Pudimos dar respuesta a todos los casos derivando a algunos pacientes a otros centros.

"Tuvimos un descenso abrupto de los casos y eso se ve reflejado en el hospital"

¿Y cómo vienen los otros aspectos de la gestión?

Bien, nosotros nunca detuvimos la obra pública. Estamos ejecutando trabajos tanto del FIM como del Argentina Hace; vamos al día con eso. Ahora ya estamos ejecutando nuevas etapas del FIM 2021. En este sentido la ciudad no paró nunca.

Lo mismo con la actividad comercial: si bien hoy tenemos horarios de restricción, no se nos presentan los problemas que han tenido otros municipios más grandes.

"Nosotros nunca detuvimos la obra pública. Estamos ejecutando trabajos tanto del FIM como del Argentina Hace"

Respecto a las legislativas, ¿cómove posicionado a Juntos por el Cambio en la Quinta Sección?

Lo veo bien. Creo que vamos a hacer una buena elección. Falta mucho, pero creo que están dadas las condiciones para que Juntos por el Cambio haga una elección similar a la del 2017.

¿Y cómo cree que se va a dar el escenario del armado de las listas en la Quinta?

Hay conversaciones, creo que se va a llegar a un punto de encuentro y sino participaremos de las PASO que para eso han sido realizadas. Si no hay acuerdo, y es en buenos términos, una campaña prolija, de propuestas, no habría inconveniente en llegar a una elección interna. Ojalá no se llegue pero, de última, es un mecanismo normal.

"Están dadas las condiciones para que Juntos por el Cambio haga una elección similar a la del 2017"

Hace unos días se reunió con Horacio Rodríguez Larreta, ¿se siente afín a esa línea del PRO?

Nos juntamos por temas de gestión. Firmamos convenios por temas de seguridad, capacitaciones para nuestro centro de monitoreo, por el desarrollo de programas tecnológicos para los jóvenes; varios temas que estamos trabajando con Capital. Yo voy a respetar lo que diga mi partido, la UCR.

¿A usted quien le gustaría que encabece la boleta de su lista de concejales?

Lo interesante de Juntos por el Cambio -o el nombre que tenga el nuevo armado electoral- sería poder incorporar a Facundo Manes. Creemos que le da frescura, otro ánimo de renovación. Es alguien con prestigio que puede aportar mucho a la política.

De confirmarse la candidatura de Manes, ¿cree que el radicalismo tiene fuerza como para presentarse con lista única?

Creo que después de mucho tiempo estaríamos muy bien posicionados para competir dentro del espacio y ser quienes encabecemos esta coalición