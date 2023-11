Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231108 Sergio Barenghi

–Sergio, se ha impuesto por una amplia mayoría y desde el 10 de diciembre será el nuevo intendente de la ciudad. Además, algo muy importante: el peronismo recuperó el distrito. Ya ha tenido una reunión con el actual intendente, Vicente Gatica. ¿Cómo será la transición?

En primer lugar, realmente fue un triunfo muy importante para el peronismo y para muchísimos vecinos y vecinas que, sin ser peronistas, también acompañaron esta posibilidad que hemos tenido y, bueno, realmente con una mayor responsabilidad, con las mejores ganas de hacer cosas por nuestra comunidad.

Me he reunido con el actual intendente. Fue una reunión formal y, a partir de ahora, se comprometió a poner a disposición su equipo de trabajo, tanto para permitirnos recorrer las áreas de gobierno como para poder tener acceso a la información que necesitamos para, cuando nos toque asumir, ya tener un panorama medianamente claro de lo que está ocurriendo en nuestro distrito.

–Cuando ganó, el pasado 22 de octubre, dijo que era el día para festejar y ya el lunes empezaba a trabajar para conocer la situación de las diferentes áreas de la Municipalidad. ¿Pudo avanzar en este trabajo? ¿Cómo encontró las diversas áreas: el corralón, la red vial...?

Todavía no me han habilitado esa posibilidad. Espero que esta semana ya me habiliten. Digamos, de todas maneras, que nosotros estamos viendo ya en la calle una aflojada importante en cuanto a la prestación de servicios, que se está haciendo de una manera, por llamarlo de algún modo, muy liviana. Hay muchos vecinos que ya empiezan a quejarse de la falta de servicios, de la falta de que pase el basurero, de la falta de un montón de cuestiones que seguramente, por estar ya el cambio de manera inminente, han dejado de hacerse. Pero nosotros sentimos la preocupación de que eso se siga haciendo de manera habitual. Ya se le ha manifestado al intendente. Y si esta semana nos habilita para poder concurrir a los lugares, vamos hablar con los trabajadores, con las trabajadoras, y pedirles que pongan un esfuerzo máximo en seguir realizando la tarea, que acá Bragado no se termina, Bragado sigue, aunque cambien sus autoridades.

–Usted ya encabezó la apertura de la mesa de acción política Massa Presidente en Bragado. ¿Cómo lo ve posicionado al ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UP) para el ballotage?

Nosotros en nuestro distrito vamos a hacer un esfuerzo máximo para poder obtener un resultado importante. Nosotros realizamos esa convocatoria y realmente vinieron todos los espacios que integran nuestro frente. Vino un sector importante del radicalismo, vinieron vecinos independientes que se sintieron atraídos por la convocatoria. Así que es muy importante el grupo de trabajo. Ahora estamos ya diseñando todo lo que tiene que ver con la elección, tanto la movilidad como el reparto de boletas, y hablando permanentemente con los vecinos para explicarles que nosotros, al haber triunfado en Bragado, necesitamos que Massa sea presidente. Porque necesitamos muchísima obra pública, porque necesitamos modificar las cosas en las que estamos atrasados en el distrito y realmente la oferta del otro lado es una oferta de que los privados se hagan cargo de la construcción de viviendas, de la construcción de caminos, y nuestro distrito está superpoblado de cuarteles y pueblos muy pequeños, donde realmente no es rentable hacer ningún tipo de esas tareas, así que van a quedar sin ninguna prestación si triunfa esa alternativa. La única posibilidad de que avancen es que el Estado nacional lo pueda hacer.

La semana pasada, por invitación del intendente de Alberti, fuimos a La Plata y estuve presente en la licitación del gas para la localidad de Mechita, una localidad de aproximadamente 1500 habitantes, donde se licitó una obra de 2800 millones de pesos, que es realmente importantísima para esa comunidad. Y esto únicamente es posible cuando el Estado está presente. Así que esa es la cuestión que vamos a plantearles a todos los vecinos y vecinas, para incentivarlos a que voten a nuestro candidato, a Sergio Massa.

–Sin embargo, Sergio, de las PASO a las generales, se evidenció un crecimiento a nivel local del apoyo libertario. ¿A qué atribuye esto? ¿Puede ser parte de la polarización que se dio entre Massa y (Javier) Milei? ¿Esta tendencia puede seguir o espera que se revierta?

Fue muy poco el crecimiento libertario. A nivel presidencial creció mucho más nuestro espacio que los libertarios. Así que no es tanta la preocupación por ese lado. Sí la preocupación son los votos que fueron a Cambiemos y que hoy están decidiendo a cuál de las dos alternativas votar. Nosotros tenemos excelente relación con sectores importantes del radicalismo. También estamos confiados en que los peronistas que votaron a (Juan) Schiaretti, que en nuestro partido fueron 1600, tengan más cercanía con nuestro espacio, porque realmente tenemos cosas en común desde toda la vida, así que creemos que esos votos es muy probable que puedan acompañarnos. Y también los votos de la izquierda, que no fueron tantos, pero fueron más de 400, que nosotros creemos que en esta disyuntiva también van a pensar más en acompañar nuestra propuesta que la propuesta de Milei. Así que, en ese sentido, estamos confiados en poder hacer un trabajo medianamente importante y aportar desde Bragado un triunfo para nuestro candidato.

En el orden nacional, yo realmente veo a un hombre que está sereno, que está confiado, que hace todo lo que tiene que hacer en la coyuntura que le ha tocado, que es muy difícil, que es muy preocupante, pero lo veo con toda la firmeza para hacerlo. Y del otro lado, realmente lo que se ve preocupa. Preocupa porque no tiene nada que ver con la realidad que vivimos los argentinos en el día a día, no tiene nada que ver con la realidad de nuestras pymes, no tiene nada que ver con la realidad de la gente que necesita atención hospitalaria, ni de la gente que no ha logrado tener un trabajo estable y necesita sí o sí ayuda del Estado para poder sobrevivir. Y realmente esas propuestas que uno escucha son muy preocupantes.

–Está claro que se va a armar un nuevo mapa político electoral...

Mirá, para que tengas una idea, nosotros ayer armamos una mesa de acción política y en esa mesa estuvo presente un concejal, actual concejal de Cambiemos, que ya decidió su voto por Massa y ya decidió acompañarnos a nosotros en la mesa de acción política también. Así que ya está trabajando junto con nosotros. A ese nivel es el cambio del mapa político que vos planteás.

Yo ya no les hablo más a los peronistas; ya hablo de unidad nacional. Hablo de unidad nacional y de unidad bragadense también. Son las cuestiones que nuestro candidato propone, a las que nosotros hemos adherido, y por eso ya estamos trabajando con todos los espacios que quieran un gobierno que no ridiculice la democracia, que no esté tirando piedras constantemente contra todo el sistema, y no que no valore nada de lo que se ha hecho en cuarenta años, cuando en realidad es muchísimo lo que tenemos que valorar, a pesar de las dificultades y a pesar de que hay cosas que no se han logrado. Los que tenemos algunos añitos y que alcanzamos a vivir la dictadura militar sabemos que hay muchísimas cosas que se han logrado en estos cuarenta años. Entonces, frente a quien no valora nada de eso, tenemos que resignar nuestra ideología pura para hacer algo más grande, más importante, que tenga que ver con la defensa de los valores que hemos tenido en estos cuarenta años.