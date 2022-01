Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Víctor Aiola.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Víctor Aiola

¿Cuáles son los principales ejes de gestión en la agenda municipal para este año?

Por un lado, estamos asistiendo al último tramo de esta pandemia o esta modificación con respecto a las conductas que se toman en pandemia, hemos propuesto desde el sistema de salud algunas medidas para empezar a dejar de testear, sobre todo en forma masiva, y solamente hacer testeo a mayores de 60 años y a pacientes con riesgo o aquellos con sintomatología, y dejar de tomar medidas restrictivas, ya que la pandemia se está transformando en lentamente en una endemia, con características totalmente distintas a lo que fue.

MIRÁ TAMBIÉN Tordillo incorporó una nueva retroexcavadora

Eso nos permite empezar por un lado a pensar y a trabajar en áreas que tuvieron repercusión negativa durante la pandemia, porque tuvimos que abocar todos nuestros esfuerzos a resolver y a cuidar a nuestros vecinos.

Click to enlarge A fallback.

Hoy podemos seguir cuidándolos pero pensando en otro tipo de acciones, de hecho la obra pública va a ser un eje fundamental de este 2022, tenemos proyectada la concreción de un sueño que para nosotros es importante, que es la realización del hospital materno-infantil, ya lo tenemos planificado, como así también, continuar con la accesibilidad a los barrios, lo cual consideramos que son obras de vital importancia al igual que el mejoramiento con cordón cuneta y piedras en muchas calles de nuestra ciudad, las obras de desagües se van a seguir realizando y la iluminación LED en toda la ciudad.

MIRÁ TAMBIÉN Necochea: avanza la puesta en valor de la plaza pública del Barrio Los Malvones

Otro tema que también es prioridad es el de la inversión en el sistema de abastecimiento de agua potable para nuestros vecinos, ahí estamos haciendo un trabajo integral que también nos va a demandar mucho tiempo, al igual que poner en valor distintos edificios municipales, y fundamentalmente también a través del Fondo Educativo invertir mucho en los establecimientos escolares, esperando lo que viene que es el inicio de la presencialidad plena.

También estamos estimulando una articulación entre el sector público y privado de la salud, un servicio de hemodinamia que no teníamos acá en Chacabuco y va a ser desde el sector privado con el acompañamiento del Estado municipal.

Por otro lado, queremos cambiar el paradigma en desarrollo social, consideramos que entre los asistidos en desarrollo hay un grupo etario que tiene la posibilidad o la capacidad de poder trabajar, y para eso estamos haciendo cursos de capacitación laboral, para después poder nosotros desde el municipio pagar durante un determinado tiempo, de aproximadamente 6 meses, las cargas sociales para que ese asistido tenga trabajo digno y se transforme en permanente.

También vamos a seguir trabajando mucho en las localidades del partido, que durante mucho tiempo estuvieron olvidadas. La idea es seguir trabajando en forma conjunta con nuestros delegados, tenemos una nueva delegación que es Cucha Cucha, la más joven de la provincia de Buenos Aires, y ahí tenemos para trabajar no solamente lo edilicio, sino en el parque automotor.

Otro eje fundamental es el acceso a la tierra y la concreción de vivienda, tenemos un convenio firmado con Nación que se va articular a través de Provincia y que ya está en el presupuesto provincial, que es la concreción de 132 viviendas que ya se habían comenzado en 2019 y quedó trunco después, con el cambio de gobierno, porque estuvo María Eugenia Bielsa en Vivienda ahora está Ferraresi, y que figure en el presupuesto provincial el monto para ejecutar esa 132 viviendas es muy importante.

Después a través de la ley de Hábitat, que considero que es muy buena, la idea es poder trabajar en forma conjunta con distintos actores de la oposición y de la sociedad para permitir el acceso a la tierra a nuestros vecinos.

A grandes rasgos esa sería la planificación para este año, es decir, mucha gestión mucha cercanía con el vecino y seguir cuidando a nuestros vecinos, ya no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también que estamos viendo ahora que empiezan a aparecer también repercusiones de lo que fueron estos dos años de pandemia, es decir, todo lo que ocurrió puertas adentro como pérdida laboral, adicciones, alcoholismo, obesidad, maltrato, violencia de género, todo eso es algo importantísimo que estamos trabajando, y profundizaremos durante el año este tipo de políticas públicas para acompañar a nuestros vecinos.

Cómo profesional médico, ¿le preocupa que se haya estancado la vacunación pediátrica contra el covid en la provincia de Buenos Aires?

Nosotros decimos que hay que dejar de testear y tomar medidas restrictivas, y pasar a una nueva etapa, que va supeditada a la cantidad de vecinos que tengamos con tres dosis de vacuna. Hoy en Chacabuco, de una población susceptible de 44.000 pasibles de ser vacunados, tenemos con 3 dosis solamente 15.000.

Yo me he comunicado con la Región Sanitaria y le he dicho que es fundamental seguir vacunando masivamente, y ya la situación de vacunar exclusivamente en las postas de vacunación ha quedado insuficiente, por eso nosotros ponemos a disposición todo el sistema de salud nuestro, y nos parece que hay que vacunar afuera de los supermercados, en los centros periféricos de salud, en las farmacias, en los polideportivos, las colonias de vacaciones, donde hay una oportunidad para poder vacunar, ahí tiene que estar el vacunador.

Tenemos que, rápidamente, ampliar, cada oportunidad perdida de vacunación es retrasar la salida de esta pandemia.

También es importante la concientización a los papás, porque lo que vemos acá es que muchos adultos se han vacunado, pero tienen desconfianza con respecto a la vacuna y no quieren vacunar a sus hijos, con lo cual hay que decirles que la vacuna es efectiva, que ha disminuido la mortalidad en gran medida, y que es el pase para volver a tener la normalidad o cierto grado de normalidad, como fue antes de marzo del 2020.

¿Qué expectativas tiene para este año con respecto a la relación con el gobierno bonaerense?

Siempre hemos sido bien recibidos y atendidos por el gobierno bonaerense, lo que sí es cierto que durante los primeros años de gestión de este gobierno provincial, hemos tenido por el tema de la pandemia mucha relación y muy fluida con el ministro de Salud o con el jefe de Gabinete en su momento, y nos ha visitado dos veces en lo que va de esta gestión el ministro de Seguridad, Sergio Berni, con los demás ministros no hemos tenido la posibilidad de reunirnos en forma tan seguida.

Ahora que estamos en esta nueva etapa, yo estoy casi seguro de que va haber un diálogo fluido como hasta ahora, y ojalá se profundice. Me parece que la sociedad le está pidiendo a la política en general, oficialista y opositora, que dejemos las diferencias de lado y nos pongamos a trabajar en la agenda de la gente, que tiene que ver mucho con oportunidades de trabajo, volver a la presencialidad plena en educación, un plan económico claro, preciso y previsible que dé seguridad a los mercados, a aquellos que quieren invertir en nuestro país. Todavía está retrasado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y eso genera inflación, que el dólar paralelo tengo una brecha de más del 110% con respecto al dólar oficial, todo eso que al vecino de a pie le parece lejano, repercute cada vez que va a comprar un paquete de yerba o un yogurt.

Y fundamentalmente, que los miles de millones de pesos que gasta el gobierno nacional en asistencia social, se transformen en oportunidades laborales. Ese es el gran desafío, hay que dejar de lado cualquier chicana política y ponerse a trabajar en esos temas, que es lo que nos está pidiendo la gente y es para lo cual nosotros tenemos que dar respuestas