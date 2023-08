Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230818 Francisco Recoulat

–Francisco, fue el precandidato más votado de las PASO del pasado domingo. ¿Cómo analiza estos resultados?

Bueno, el domingo se realizaron las PASO. Acá en Trenque Lauquen nosotros teníamos una interna. En la interna sacamos el 87% de los votos y fuimos la lista más votada a nivel local, superando ampliamente al resto de las listas. Nosotros integramos el espacio de Miguel Fernández, que viene realizando una gran gestión, y la gente ratificó el rumbo que viene manteniendo la gestión.

–Bueno, y pensando en octubre, de acá a las elecciones generales, ¿cuáles serán los desafíos de su campaña, Francisco?

Particularmente creo que siempre se da un crecimiento del porcentaje de votantes. Entendemos que en la elección general va a votar más gente. Siempre un poco se da así el resultado. Obviamente, nuestro desafío es sostener y consolidar la elección del domingo, y aspiramos, obviamente, a crecer y llegar a la elección del 20 de octubre para ganar las elecciones y gobernar el distrito de Trenque Lauquen los próximos cuatro años.

–En el ámbito provincial ¿qué balance puede hacer de la elección que realizó Néstor Grindetti y también Miguel Fernández?

Francisco Recoulat junto a Miguel Fernández..

Creo que realizaron una gran elección. Se sabía que era una elección que iba a ser muy pareja. Santilli ya tenía una elección legislativa anterior; tenía un nivel de conocimiento mayor al inicio de la campaña. Las encuestas lo marcaban arriba. Pero con el paso del tiempo, y dándose a conocer el binomio formado por Néstor Grindetti como intendente del conurbano, gobernando en Lanús, en equipo con Miguel Fernández, representando a los intendentes del interior, creo que era una fórmula con mucho potencial, una fórmula que representaba a dos intendentes en funciones, que complementaban el conurbano y en el interior, y que era una fórmula que hacía mucho tiempo que no se daba y que la gente valoró y acompañó. Y si bien se ganó en forma ajustada la interna, la sumatoria de votos y el trabajo constructivo que hay entre Néstor Grindetti y Miguel Fernández y Diego Santilli, que ya a la madrugada de ese día dieron un comunicado juntos, hay grandes chances de que JxC recupere la provincia y le gane la elección general a Kicillof.

–Y a nivel nacional ¿qué balance hace del escenario electoral, de estos números que arrojaron las urnas el día domingo, con un Javier Milei que arrasó sorpresivamente en las urnas?

Sí, la verdad que la elección de Javier Milei fue una sorpresa, creo que para todos, porque las encuestas no marcaban un número tan alto. Sí daban, tanto a UxP como a JxC, cerca de los 30 puntos, y a Milei lo colocaban un poco por detrás.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Pero bueno, las encuestas muchas veces fallan, y en este caso se demostró que también era así. Creo también que el resultado de la elección es muy ajustado entre las tres fuerzas, y que con este escenario de tres listas compitiendo en forma tan pareja queda un escenario abierto de cara a octubre, en el que entiendo que JxC tiene mucho para crecer y para consolidar, y que tranquilamente puede ganar la Provincia e ingresar al ballotage a nivel nacional.

–¿Nota que hay una cierta desazón o bronca con la política tradicional por parte de los vecinos?

Bueno, se ha venido manifestando. Siempre que hay situaciones de crisis económica y cuando por ahí no se está bien, se pone un poco en cuestionamiento a la política. Pero yo creo que también lo que ha pasado es una nueva fuerza política que captó una parte del electorado, que la elección PASO no es lo mismo que la elección general. En la elección PASO la gente elige candidatos y en la elección general elige gobernantes. Y en este aspecto creo que jXc hay mucho para consolidar y para crecer y que obviamente el resultado de Javier Milei es una clara señal de que hay una parte muy importante de la sociedad que no está conforme con lo que se ha realizado estos años ni con la situación que se vive actualmente.