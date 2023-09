Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230904 Carlos Ávila

–Tres Arroyos ha registrado una de las internas municipales más cerradas de la provincia y su definición surgió en los últimos días. Estoy hablando de la definición del espacio que usted encabeza, Juntos por el Cambio (JxC). Finalmente se oficializó que usted, por 31 votos, venció a Matías Fhurer, representante de Patricia Bullrich en la ciudad. Me gustaría preguntarle a qué atribuye que los ciudadanos lo hayan acompañado en esta interna.

Sucedieron algunas cosas que creo que no se dieron únicamente en Tres Arroyos. Dentro de las urnas no estaba, en alguna parte de la ciudad, nuestra boleta, cosa que se pudo regularizar alrededor de las 9, 9.15, 9.30. Estuvimos en muchas mesas sin boleta de nuestro espacio. Y después, una vez normalizado, fue una dirección realmente muy reñida. Nosotros contábamos con un bajo presupuesto, pero con mucho trabajo territorial. No teníamos tampoco en todos los medios publicidad política. Pero hicimos mucha territorialidad y nos sirvió como para poder llegar a esta definición ajustada, donde pudimos ganar.

–Matías Fhurer aceptó la derrota y ya comenzó, me imagino, el trabajo para la integración de las nóminas de cara a octubre.

Ya mandamos, creo que el día viernes, la nueva lista de concejales, que está también integrada por parte del equipo de Matías Fhurer, sí. Nosotros tenemos intendente, primer y segundo concejal de nuestro espacio, tercer y cuarto concejal del espacio de Fhurer, y después sucesivamente intercalados.

–Y pensando ya en las elecciones generales, ¿cuáles son las propuestas del espacio que usted encabeza?

Nosotros pensamos en recategorizar, por ejemplo, Turismo, que es una dirección, y pasarla a secretaría, porque tenemos 80 kilómetros de playa, tres balnearios maravillosos, a los que se les puede dar un salto de calidad muy importante y que el turismo, que es en todos los lugares una industria, pase a serlo también en nuestra ciudad. Nuestras temporadas son muy potentes, pero lo que queda después de la temporada también es muy significativo. Yo te doy algún ejemplo: en Claromecó, con 5000 medidores de luz, 5100 para ser más exactos, todos los años se le agregan 200 obras más. O sea que significa, en temporada baja, mediados de marzo a primer día de diciembre, una gran demanda de mano de obra, que hoy es lo que se está buscando: generar fuentes de trabajo, ¿no es cierto? Si uno piensa que en una obra trabajan, entre todos los oficios, entre 15 y 25 personas, genera un movimiento muy importante, más la venta de materiales, lotes y demás. Hoy Turismo es una dirección sin presupuesto, sin estadísticas. Por eso es que nosotros queremos darle ese salto de calidad, porque creemos que les va a hacer muy bien, en todo sentido, a los ingresos; va a ser la industria que realmente queremos.

Nosotros habíamos propuesto en el 2021 la hormigonera municipal, que la llevó a cabo el Ejecutivo, pero está lejos de ser el ideal todavía. Potenciar eso para seguir haciendo economía. Uno de nuestros ejes de campaña es transparencia y austeridad, y una forma de ser austeros es el aprovechamiento de esa hormigonera. Entre la hormigón comercial y el municipal hay un ahorro del 40%. Dentro del proyecto estaba que la hormigonera estuviera pegada a la bloquera municipal. Te doy un ejemplo que hoy no se está haciendo: la tonelada de cemento a granel más o menos en los últimos días estaba a $ 50.000; si lo dividís por 20, los 50 kilos se te van a $ 2500. Bueno, el municipio en la actualidad compra el cemento en bolsas, en vez de sacarlo del silo de la hormigonera, y lo paga alrededor de $ 4000. Como eso hay un montón de temas en los que nosotros pensamos que hay que ser más eficientes y lograr un mayor ahorro.

Salud es un tema que nos preocupa y mucho. Hemos visitado el hospital de pediatría de Tandil; trajimos muy buena información y también tenemos un equipo grande, profesionales trabajando para darle ese salto de calidad que le queremos dar a la salud de Tres Arroyos y de las localidades.

Obras públicas: hay lugares de la ciudad por fuera de las cuatro avenidas que están carentes de obras, hasta lo primordial: hay algunas de ellas que todavía no tienen agua corriente. Volver a eso.

Seguridad: nosotros tenemos un proyecto integral de cámaras de seguridad, no solamente para el ejido urbano, para las rutas (nos atraviesan dos rutas nacionales y provinciales), también para los accesos a las localidades, para tratar de brindar mayor seguridad, que es un tema que también nos preocupa y mucho.

En fin, en todo le queremos dar un salto de calidad al municipio. Contamos con un equipo grande de profesionales, y si la gente nos acompaña, seguramente va a haber un Tres Arroyos mejor, sin lugar a dudas.

–Por último, Carlos, y pensando en los comicios generales, por lo que viene relatando, da señales de optimismo en la carrera por ganar las elecciones en el mes de octubre. ¿Qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de Tres Arroyos?

Un mensaje tan sincero como ha sido mi vida. Yo fui delegado director de una localidad, de Claromecó. Yo creo que si escuchan nuestras propuestas, si nuestras propuestas llegan a todos los vecinos, tenemos una gran posibilidad de ganar estas elecciones. Porque lo que hemos hablado siempre lo hemos cumplido. Yo fui candidato en el 2021, donde se ganó, y lo que propusimos lo llevamos a la práctica, con un montón de inconvenientes con respecto al Ejecutivo. El Ejecutivo, y no es una crítica, sino una realidad, no interpreta al Concejo Deliberante como un órgano municipal, de diálogo y de tomar ahí buenas ideas. Las ideas que llevan plata no las aceptan, porque llevan alguna erogación. En mi caso, hace cosa de un mes y pico presenté un proyecto para el mantenimiento y equilibrio de la erosión costera, con una máquina que existe en montones de lugares, una máquina de limpieza de playa. Nosotros tenemos 80 kilómetros de playa; era para darle al turista mejor calidad. Y si eso tiene alguna erogación, no es potestad, según el Ejecutivo, del Concejo Deliberante; ningún concejal tiene la posibilidad de pensar, es solamente el Ejecutivo. Entonces es complejo. Cambiar eso ya sería un gran logro. Las ideas hay que llevarlas adelante, no importa de cuál espacio sean, y darles a los 18 concejales la posibilidad de pensar y proyectar cosas para el municipio para mejorar, no que sea un pensamiento selectivo y que sea solamente del oficialismo.