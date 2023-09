Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230927 Sergio Bordoni

–Sergio, ayer estuvo en el Ministerio de Transporte de la Nación; fue recibido por la secretaria de Gestión, María Jimena López, para firmar los convenios necesarios para implementar la SUBE en la ciudad. ¿Cómo avanza esta gestión?

La gestión empezó hace varios meses. Ayer se firmó el convenio y en breve se va a estar instalando la SUBE en Tornquist. Nosotros tenemos una frecuencia interna de líneas de pasajeros que hace las localidades de Saldungaray, Sierra [de la Ventana], Villa Ventana, Las Grutas y Tornquist, que trasladan mucha cantidad de pasaje durante todo el mes, y también tenemos una escuela técnica para la que tenemos que contratar un servicio para que vengan a estudiar, que lo está pagando en este momento la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE). Bueno, todo esto se va a ver beneficiado al momento de instalar la SUBE, porque no se olviden que la SUBE tiene un beneficio de hasta el 55% de descuento en los pasajes, subvencionado por el Estado, lo que va a permitir que la gente más necesitada pueda tener el pasaje a un costo mucho menor. Es una de las gestiones que venimos realizando para ir acompañando el crecimiento, no solo del turismo, sino también de la gente que trabaja en las distintas localidades turísticas, como Villa Ventana y Sierra, que tiene que viajar todos los días, y a un precio más económico. Por eso la instalación de la SUBE.

–Imagino que es un reclamo de la sociedad, teniendo en cuenta también que la SUBE permite mayor accesibilidad y también transparencia al sistema.

Exactamente. Y no andar con dinero encima, ¿no? Por suerte es tranquilo nuestro distrito, pero también es una comodidad más que les podemos brindar a las personas que tienen que viajar todos los días por cuestiones de trabajo.

–Tras esta firma de convenio, ¿en cuánto se estima que se podría implementar la SUBE en Tornquist?

Nosotros, por lo que hablamos ayer, creemos que después de octubre, después de las elecciones, se estaría implementando desde ya el sistema. Así que es un gran paso tener ya la firma del convenio. Somos el municipio número 52 en la provincia de Buenos Aires que va a tener SUBE. Así que, bueno, contentos por esta nueva gestión y por el apoyo de la Nación hacia un distrito como el nuestro.

–Intendente, en otro orden, también visitó la ciudad de La Plata, tratando de cerrar la gestión con el gobernador por los fondos para la suma fija de los empleados estatales. ¿Esto es así?

Así es. Nosotros ya lo habíamos pagado, y anteayer se firmó el tema del desembolso, y hoy ya está acreditado el dinero, así que fue muy rápido el desembolso por parte de la Provincia de Buenos Aires. Fuimos varios intendentes. Es algo más que el gobernador de la provincia de Buenos Aires hace para mejorar el poder adquisitivo de los empleados municipales, así que, bueno, contento por eso también.

–Y en la jornada de hoy estará presente en el acto que se realizará en el club Cambaceres, encabezado por Sergio Massa, junto a Axel Kicillof, bajo el lema “Todos y Unidos”. Algo tan necesario de cara a las elecciones generales: que el peronismo, el justicialismo, esté más unido que nunca.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Así es. A partir de las 14 vamos a estar en el estadio para acompañar tanto a Sergio Massa como a Axel, los dos referentes y candidatos de nuestro partido. Vamos a concurrir como todos los militantes, para darles nuestro apoyo y que el 22 de

octubre se coronen, tanto Axel nuevamente como Sergio, que va a ser candidato por primera vez a presidente dentro de Unión por la Patria (UxP).

–¿Cómo lo ve posicionado a Massa de cara a las elecciones generales, teniendo en cuenta estos últimos anuncios que viene realizando, por ejemplo, los dos bonos de $ 47.000 para trabajadores informales? ¿Qué análisis hacen de este último tramo de campaña del ministro de Economía?

Yo creo que está haciendo lo humanamente posible para sacar el país adelante. Agarró el país en una situación muy crítica, donde estábamos a punto de explotar como en el 2001, y si no hubiera sido por Massa, esto no hubiera sido así. Así que me parece lógico que estemos ayudando a los que más necesitan y creo que la gente lo va a valorar. Porque la verdad que está haciendo un esfuerzo terrible la Argentina para salir adelante, para salir de esta inflación que tanto nos aqueja, que es algo que si no lo solucionamos no hay gobierno que pueda gobernar tranquilo. Porque realmente el poder adquisitivo de los argentinos día a día se se desvaloriza, y tenemos que tratar de ponerle un freno a la inflación.

Y creo que estas medidas por lo menos ayudan a que la gente (sobre todo aquellos que son trabajadores en negro) tenga una ayuda, como tiene cualquier otro empleado que está en blanco. Así que me parece buena la medida. Pero la gente tiene que acompañar, porque realmente me parece a mí que UxP con Sergio Massa es la única opción válida. Lo demás es más de lo mismo. Ya la tuvimos a Bullrich: cuando fue el desastroso gobierno de (Fernando) De la Rúa, fue ministra de Trabajo junto a (Ricardo) López Murphy; propuso un 13% de la baja del sueldo a empleados públicos y jubilados. Con eso te digo todo. Realmente no hay mucho para decir. Y (Javier) Milei... bueno, Milei está en un lugar en el que creo que ni él se pensaba que iba a estar, pero está. Y es preocupante que una persona como Milei esté en un lugar tan expectante y que pueda llegar a ser presidente. Que Dios nos ampare si llega a ser presidente Milei.

–¿Se imagina un ballotage en el mes de noviembre? Y si es así, ¿entre qué candidatos?

Yo creo que va a ser Milei-Massa. No tengo duda de eso. Pero de todas maneras, me gustaría que no hubiera ballotage. Sinceramente. Porque vuelvo a decir: que Dios nos ampare si llega a ser presidente de la Nación Milei, con las ideas que tiene de cómo llevar las cosas adelante. No creo que haya un gobierno posible de esa manera. Está en un lugar en el que ni él se pensaba que iba a estar, así que no sé si está ni preparado como para ser presidente de la Nación. Porque no se lo esperaba. No sé si tiene la gente necesaria para que lo acompañe. El único que tiene, y está preparado para ser presidente de la Nación, es Sergio Massa. No hay duda.